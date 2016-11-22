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Международный уголовный суд в Гааге признал достаточными представленные Киевом доказательства военных преступлений России на Восточной Украине. Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко.

"Вчера в офисе прокурора МУСа (Фату Бенсуды. - Ред.) мы рассматривали доказательства того, что во время событий под Иловайском Российская Федерация ввела регулярные силы Вооруженных сил РФ в тыл наших войск, нарушила договоренность о "зеленом коридоре" для отступления наших военных, которые иногда находились в 18-кратном меньшинстве, а также маскировала свою технику под украинскую", - рассказал генпрокурор.

Кроме того, продолжил Луценко, Украина представила данные о внесудебных казнях, в том числе расстрелах на месте, а также пытках и похищениях людей. "Все это подпадает под определение военного преступления и преступления против человечности", - подчеркнул он.

"Наши доказательства признаны очень серьезными", - заметил чиновник. Он добавил, что теперь Гаагский трибунал и офис прокурора Бенсуды приступают к официальным процедурам, которые могут занять длительное время.

"Мы говорим, - уточнил генпрокурор Украины, - о необходимости рассмотрения роли министра обороны РФ (Сергея Шойгу. - Ред.), 18 генералов, 2 адмиралов и еще ряда чиновников ВС РФ, которые, по данным нашего следствия, причастны к развязыванию войны на территории Украины, нарушении Женевских соглашений, что привело к военным преступлениям и преступлениям против человечности".

29 сентября 2015 года Гаагский трибунал приобщил к делу "Ситуация на Украине", открытому полутора годами раньше по заявлению Киева о преступлениях во время Евромайдана, новое заявление украинских властей - по факту преступлений, совершенных с 20 февраля 2014-го, когда, судя по памятной медали, выпущенной в России, Кремль приступил к захвату Крыма.

Всего же разными заявителями в МУС подано не меньше 48 обращений о преступлениях во время российской агрессии против Украины.

14 ноября 2016-го прокурор Бенсуда в своем отчете признала, что ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе "равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". В отчете Бенсуды говорилось и о ситуации на Восточной Украине.

16 ноября Владимир Путин объявил о выходе России из юрисдикции МУСа, сославшись на соответствующее предложение российского Минюста, "согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с Верховным судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ и Следственным комитетом РФ". Он поручил МИДу направить генсеку ООН Пан Ги Муну соответствующее уведомление.