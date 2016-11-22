О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.256867.html
Также: Украина, Россия, Война, Мир, Право, Криминал, Европа, Политика, Общество, Происшествия | Персоны: Юрий Луценко, Сергей Шойгу

новость Украина: МУС признал достаточными доказательства преступлений России

22.11.2016
Гаагский трибунал. Фото Винсента ван Зейста/Википедия
Гаагский трибунал. Фото Винсента ван Зейста/Википедия
Реклама

Международный уголовный суд в Гааге признал достаточными представленные Киевом доказательства военных преступлений России на Восточной Украине. Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко.

"Вчера в офисе прокурора МУСа (Фату Бенсуды. - Ред.) мы рассматривали доказательства того, что во время событий под Иловайском Российская Федерация ввела регулярные силы Вооруженных сил РФ в тыл наших войск, нарушила договоренность о "зеленом коридоре" для отступления наших военных, которые иногда находились в 18-кратном меньшинстве, а также маскировала свою технику под украинскую", - рассказал генпрокурор.

Кроме того, продолжил Луценко, Украина представила данные о внесудебных казнях, в том числе расстрелах на месте, а также пытках и похищениях людей. "Все это подпадает под определение военного преступления и преступления против человечности", - подчеркнул он.

"Наши доказательства признаны очень серьезными", - заметил чиновник. Он добавил, что теперь Гаагский трибунал и офис прокурора Бенсуды приступают к официальным процедурам, которые могут занять длительное время.

"Мы говорим, - уточнил генпрокурор Украины, - о необходимости рассмотрения роли министра обороны РФ (Сергея Шойгу. - Ред.), 18 генералов, 2 адмиралов и еще ряда чиновников ВС РФ, которые, по данным нашего следствия, причастны к развязыванию войны на территории Украины, нарушении Женевских соглашений, что привело к военным преступлениям и преступлениям против человечности".

29 сентября 2015 года Гаагский трибунал приобщил к делу "Ситуация на Украине", открытому полутора годами раньше по заявлению Киева о преступлениях во время Евромайдана, новое заявление украинских властей - по факту преступлений, совершенных с 20 февраля 2014-го, когда, судя по памятной медали, выпущенной в России, Кремль приступил к захвату Крыма.

Всего же разными заявителями в МУС подано не меньше 48 обращений о преступлениях во время российской агрессии против Украины.

14 ноября 2016-го прокурор Бенсуда в своем отчете признала, что ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе "равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". В отчете Бенсуды говорилось и о ситуации на Восточной Украине.

16 ноября Владимир Путин объявил о выходе России из юрисдикции МУСа, сославшись на соответствующее предложение российского Минюста, "согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с Верховным судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ и Следственным комитетом РФ". Он поручил МИДу направить генсеку ООН Пан Ги Муну соответствующее уведомление.

Оставить комментарий Обсудить
22.11.2016

новость Новости по теме
16.11.2016 Россия вышла из соглашения по Международному уголовному суду →
15.11.2016 Прокурор МУСа: Оккупация Крыма равнозначна войне Украины и России →
21.03.2016 Националист Басманов обратился в Гаагский трибунал с заявлением на Путина →
26.10.2015 В Гаагский трибунал переданы сведения о более чем 300 преступлениях на Украине →
11.06.2015 Европарламент обратился в Гаагский трибунал по поводу действий России на Украине →
30.04.2015 Генпрокуратура Украины собрала материалы для суда в Гааге →
18.03.2015 Украина готовит заявление в гаагский трибунал на Путина и Шойгу →
01.05.2014 Украина обратится в Международный уголовный суд в связи с оккупацией Крыма →
Фото и Видео
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья "Обама - евнух"
новость СМИ: Дочь Каримова убита
Гульнара Каримова. Фото из твиттера
новость Украина: предатели арестованы
Александр Баранов признается в государственной измене. Кадр видео СБУ
новость Путин не хочет отменять эмбарго
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
РЕКЛАМА
Loading...
статья Кадыров, Сечин и Улюкаев
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Украина: задержание предателей
КПП "Чонгар". Фото: dpsu.gov.ua
в блоге Именем Гегеля
383
новость Ракетные комплексы на Курилах
Береговой ракетный комплекс "Бал-Э". Фото: mil.ru
новость Начальник сербских колорадов
Александр Синджелич на Восточной Украине. Источник: theins.ru
статья Улюкаев и Крым
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость По делу Захарченко арестованы счета
Сейф с изъятыми у Захарченко деньгами. Фото: sledcom.ru
новость Испытана ракета для "ядерного поезда"
БЖРК. Фото с сайта Минобороны
новость США об "Искандерах"
Запуск ракеты с "Искандер-М". Фото: mil.ru
новость Путин: Нацелим ракеты на НАТО
Владимир Путин с макетом ракеты-носителя "Молния-М". Фото: kremlin.ru
новость Порошенко о России
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
новость Дадин: взыскание за самооборону
Ильдар Дадин и его сокамерник после драки. Источник: ptzgovorit.ru
новость Вече в Киеве: ВИДЕО
Вече в Киеве. Кадр Грани-ТВ
новость К Улюкаеву вызывали "скорую"
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
новость Россияне обеднели на 15 процентов
Деньги. Фото: Грани.Ру
новость РКН давит на Opera
Изображение с сайта opera.com