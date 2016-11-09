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ЕС внес в список лиц, подпадающих под индивидуальные ограничительные меры Евросоюза, всех депутатов Госдумы от Крыма и Севастополя. Об этом говорится в тексте решения Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

В список включены пять депутатов от Крыма: Константин Бахарев, Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов и депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

"Решение вступает в силу с момента публикации", - говорится в заявлении.

Таким образом, в черный список ЕС на данный момент входят 157 человек и 37 организаций. Всем фигурантам закрыт доступ на территорию и к банковской системе ЕС.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев уже заявил, что Россия обязательно ответит на включение депутатов в черные списки Евросоюза. "Это дальнейшие недружественные шаги европейской бюрократии в отношении России. Я уверен, что со стороны России последуют встречные меры", - цитирует депутата ТАСС.

"Данные действия мне представляются с правовой точки зрения бесцеремонными и попирающими все нормы международного права", - считает парламентарий. Он обратил внимание, что "в отношении людей по их территориальной принадлежности, по избранию их от определенной территории, без заслушивания их позиции выносится некое обвинение и принимается решение, ограничивающее их права".

Исаев призвал "оголтелых сторонников конфронтации, выступающих под либеральными знаменами, немного отрезветь". "События, которые сейчас происходят в мире, в том числе и в США, показывают, что подобного рода лозунги выходят из моды и перестают пользоваться поддержкой миллионов людей, в том числе живущих на Западе", - добавил первый замглавы думских единоросов.

Санкционный список был принят Евросоюзом 17 марта 2014 года, на другой день после незаконного "референдума" в Крыму. В дальнейшем он неоднократно расширялся.

Решение о продлении санкций Совет Евросоюза принимает каждые полгода. В сентябре санкции были продлены до 15 марта 2017-го.