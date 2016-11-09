Реклама

Украина представила в ООН проект резолюции, осуждающей нарушение прав человека в аннексированном Крыму. В документе, как передает Центр новостей ООН, содержится призыв "принять все необходимые меры, чтобы немедленно положить конец любым нарушениям в отношении жителей Крыма", а также требование допустить на территорию полуострова наблюдателей ООН.

"2,5 миллиона жителей Крыма страдают от авторитарного режима, напуганы и беспомощны, без каких-либо шансов защитить свои права", - заявил посол Украины при ООН Владимир Ельченко, представляя проект резолюции. При этом он напомнил, что созданной на Украине в 2014 году миссии ООН по наблюдению в области прав человека не было разрешено работать в Крыму. По словам Ельченко, соавторами проекта резолюции выступили представители 38 делегаций.

В документе предлагается осудить "ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей".

В проекте содержится просьба к Генеральному секретарю ООН изыскивать пути и средства, "позволяющие обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ в Крым существующим региональным и международным механизмам по наблюдению за положением в области прав человека".

В преамбуле проекта говорится об осуждении "временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя" и подтверждается "непризнание ее аннексии".

Как ожидается, проект резолюции, получившей название "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь (Украина)", будет вынесен на рассмотрение Генассамблеи ООН 15 ноября.

О своей поддержке проекта украинской резолюции уже заявила Великобритания. Глава британского МИДа Борис Джонсон написал в своем твиттере, что обсудил проект со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Джонсон назвал ситуацию с правами человека в Крыму неприемлемой.

Представитель России Евгений Загайнов в свою очередь заявил, что "проект является односторонним". "Проект полностью игнорирует односторонние последствия для жителей Крыма от действий украинских властей", - сказал российский делегат. Он подчеркнул, что проект является необъективным и предвзятым, а российская делегация будет голосовать против его принятия.