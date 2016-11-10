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новость ФСБ заявила о задержании группы украинских диверсантов в Крыму

10.11.2016
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
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ФСБ заявила о задержании украинских диверсантов в Севастополе. О этом говорится в сообщении, размещенном на сайте спецслужбы.

"Федеральной службой безопасности 9 ноября 2016 года в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым". - говорится в сообщении.

"У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий", - отметили в спецслужбе.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отметили в ФСБ.

10 августа ФСБ сообщила о раскрытии группы диверсантов, направленной на полуостров Главным управлением разведки Минобороны Украины. Позже стало известно, что всего по делу "украинских диверсантов" были задержаны девять человек.

В эти же дни ФСБ распространила видеозаписи с признательными показаниями "диверсантов" Евгения Панова, Андрея Захтея и Ридвана Сулейманова. На записи допроса Панова видно, что он подвергался жестоким пыткам. Подробную информацию об этих пытках в начале октября сообщил правозащитникам независимый адвокат, посетивший политзека. Известно, что пытали и Захтея.

В зависимости от вменяемой роли Панову, Захтею и Сулейманову инкриминированы часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии), статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и 222 российского УК (незаконная перевозка оружия). Дело расследует УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю.

Известно также, что в отдельное производство выделено дело по статье 317 (посягательство на жизнь военного), открытое по фактам гибели начальника отдела крымского УФСБ подполковника Романа Каменева и ефрейтора 247-го десантно-штурмового полка Семена Сычева. Оно передано в управление СКР по Черноморскому флоту.

7 октября Панова и Захтея доставили в "Лефортово" из симферопольского СИЗО-1. В конце месяца стало известно, что обоих политзеков в отсутствие адвокатов посещают некие оперативники, а адвокатов к арестантам не допускают.

9 ноября стало известно, что Панова вынудили написать заявление об отказе от представления его интересов консулами Украины. Теперь к политзеку не допускают украинских дипломатов.

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10.11.2016

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