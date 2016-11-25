Реклама

Координатор Движения сопротивления крымских татар Недим Халилов, который в начале месяца был депортирован из аннексированного Крыма как лицо без гражданства, незаконное проживающее на полуострове, объявил голодовку в спецприемнике для иностранцев в сочинском микрорайоне Вардане. Об этом активист сообщил в четверг на своей ФБ-странице.

Тремя днями раньше, 21 ноября, Халилов подал начальнику спецприемника заявление о "частичной" голодовке - отказе от любой пищи, кроме хлеба. Активист потребовал предоставить ему свидетельство лица без гражданства, указав в документе "национальность - крымский татарин", а также вернуть его в Крым "тем же способом, которым переместили сюда". В случае невыполнения требований, предупреждал Халилов, он объявит настоящую голодовку, отказавшись и от хлеба.

Как поясняет активист, заявления о выдаче свидетельства лица без гражданства и о возвращении в Крым он подал в соответствующие инстанции после доставки в Вардане, однако администрация спецприемника не отправила эти бумаги по указанным адресам.

В четверг Халилов сообщил, что начальник спецприемника проигнорировал его предупреждение. В этой связи он подтвердил, что полностью отказывается от пищи.

Прокурор, посетивший активиста, поинтересовался, понимает ли тот, что голодовка может стоить ему жизни. В этой связи Халилов заметил: "Я намерен ценою жизни бороться за право проживать на своей родине в Крыму как крымский татарин, а не быть выдворенным с нее как иностранный гражданин. Никакое иностранное государство не признает меня своим гражданином, и прошения о признании меня гражданином какого бы то ни было иного государства я подавать не буду".

В случае своей смерти Халилов попросить похоронить его на кладбище села Войково под Керчью, где находятся могилы его отца и брата.

Халилов репатриировался из Узбекистана в Крым еще в 1986 году. После распада СССР он принципиально отказался от получения украинского гражданства, настаивая на независимости Крыма как государства крымских татар. Соответственно, после аннексии полуострова он не стал принимать и российское гражданство.

7 ноября судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук объявила Халилова виновным по части 1 статьи 18.8 российского КоАП (нарушение режима государственной границы) и постановила депортировать его в Узбекистан как страну прибытия. За вмененное активисту нарушение кодекс предусматривает также штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Какую сумму Белинчук постановила взыскать с активиста, не уточняется.

На другой день судья российского верховного суда Крыма Владимир Агин оставил решение по делу Халилова в силе.

В августе Белинчук по сфабрикованному протоколу о мелком хулиганстве дала 15 суток Андрею Захтею, который в дальнейшем был арестован как фигурант дела "украинских диверсантов". Агин в том же месяце оставил в силе неправосудное решение по административному делу бахчисарайца Сейрана Салиева.

Сразу после суда у Белинчук, не дожидаясь рассмотрения апелляции, силовики доставили Халилова домой, дав возможность забрать личные вещи, документы и деньги, после чего посадили в машину и вывезли с полуострова.

"Раньше такие случаи тоже были, но о них нам не было достоверно известно, - отмечал председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев. - Зачастую это были не публичные люди, а такие случаи не получали огласки. Здесь же речь идет о человеке, который не боялся открыто говорить о том, что происходит в Крыму".

11 ноября Халилова в спецприемнике посетил адвокат "Мемориала", прибывший по просьбе национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Однако активист отказался от правовой помощи. Вместо этого он призвал председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова приступить к выполнению принятого Курултаем 29 марта 2014 года постановления о реализации права на самоопределение, а также к проведению в жизнь решений II Всемирного конгресса крымских татар, состоявшегося 1-2 августа 2015-го в Анкаре.

"От реализации названных решений прямо зависят личные права крымского татарина, лица без гражданства Халилова Недима Абдулаевича", - заключил активист.

В марте 2014-го, через несколько дней после аннексии Крыма, Халилов заявил, что крымскотатарские активисты намерены возобновить национально-освободительное движение, цель которого - восстановление национальной государственности крымских татар, утраченной в 1783 году. До этого момента, подчеркнул общественник, на территории региона должны действовать законодательство Украины и нормы международного права.

В феврале нынешнего года Халилов подал в Центральный райсуд Симферополя иск с требованием признать действия Владимира Путина и оккупационных властей Крыма неправомерными и незаконными, а крымским татарам предоставить особый статус как коренному народу региона. В своем заявлении он основывался на нормах как международного права, так и российского законодательства, а разбирательство требовал вести на крымскотатарском языке.

На сайте Центрального райсуда сведений о февральском иске нет, но есть информация о двух заявлениях, поданных Н. А. Халиловым соответственно 26 сентября и 5 октября. Ответчиками по первому иску названы Путин, "госсовет" Крыма, а также президент Украины Петр Порошенко; третьим лицом - Меджлис крымскотатарского народа. Ответчики по второму иску - только Путин и "госсовет"; третьих лиц нет. В приеме обоих заявлений отказали. Решение относительно первого вынесла 29 сентября судья Эвелина Федоренко, решение относительно второго - 10 октября судья Юлия Кундикова. Как Федоренко, так и Кундикова сослались на то, что иск "не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства". Оба отказа обжалуются.