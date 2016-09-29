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Верховный суд России оставил в силе решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа как экстремистской организации. Об этом сообщают "Крым.Реалии". Апелляция, поданная Меджлисом, отклонена. Решение верховного суда аннексированного Крыма вступило в законную силу.

Старший прокурор подконтрольной России прокуратуры Крыма Владимир Чухрин на слушаниях утверждал, будто "деятельность Меджлиса представляет угрозу безопасности государству и обществу". Он обвинил Меджлис в организации митинга у Верховной рады Крыма, после которого было сфабриковано "дело 26 февраля", "беспорядках" на границе с континентальной Украиной, послуживших поводом к возбуждению сфальсифицированного "дела 3 мая", а также в проведении гражданской блокады полуострова.

Адвокат Марина Агальцова и юрист правозащитного центра "Мемориал" Кирилл Коротеев, представлявшие интересы Меджлиса, указали на неправомерность запрета крымскотатарского национального исполкома. Во-первых, подчеркнул Коротеев, Меджлис не является НКО - его деятельность "регулируется статьей 5 Декларации ООН о правах коренных народов, которая предусматривает право коренных народов сохранять и укреплять свои особые политические и правовые институты".

Во-вторых, отмечалось нарушение подсудности дела о запрете Меджлиса. Его органы действуют на территории Украины, где российское антиэкстремистское законодательство не действует.

Однако эти доводы российский Верховный суд проигнорировал.

Агальцова и Коротеев намерены обжаловать решение о запрете и принятое апелляционное определение в ЕСПЧ. "Дальнейшее обжалование в президиуме Верховного суда технически возможно, но президиум настолько редко слушает неуголовные дела, что надеяться на то, что будет еще одно слушание, пожалуй, не стоит, - заметил Коротеев. - И соответственно, естественный ход событий дальше - это обращение в Европейский суд по правам человека. Это тот совет, который мы будем давать нашим доверителям".

Сами члены Меджлиса в рассмотрении апелляции не участвовали. Утром в четверг первый зампред крымскотатарского национального исполкома Нариман Джелял опубликовал на своей ФБ-странице заявление членов Меджлиса, в котором неучастие в заседании было представлено как "демонстрация четкой политической позиции".

"Своим отсутствием в Верховном суде РФ мы демонстрируем свое несогласие с правом российских властей препятствовать (запрещать) деятельности избранного самими народом представительного органа коренного крымскотатарского народа; свое абсолютное недоверие российскому правосудию, которое неоднократно показало готовность, нарушая собственно российское законодательство, соучаствовать в политических преследованиях, организуемых властью; свою солидарность с политзаключенными, ставшими жертвами российского "правосудия", - говорилось в документе.

Между тем в Киеве на площади Независимости утром в четверг прошла акция протеста против запрета Меджлиса, в которой приняли участие несколько десятков человек. Они вышли с плакатом "Заборона Меджлісу = заборона народу".

Как передает УНИАН, на митинге в числе прочих выступила пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца. Запрет Меджлиса она назвала "преступлением в цепи преступлений РФ против Крыма, против Украины".

Решение о запрете Меджлиса было вынесено 26 апреля коллегией верховного суда Крыма под председательством Натальи Терентьевой по иску, поданному тогдашним российским прокурором региона Натальей Поклонской.

В ходе слушаний Поклонская заявила, что "вся деятельность и идеология Меджлиса строится только на одном - на борьбе с Россией". Лидеров и членов Меджлиса чиновница назвала "марионетками в руках больших западных кукловодов". "Меджлис нужен только для разжигания розни, ненависти, вражды", - заметила она.

Решение было принято с массой процессуальных нарушений. Так, судейская коллегия приложила к делу материалы 1988 года, когда Меджлиса еще вовсе не существовало - он был образован 6 июля 1991 года.

Запрет Меджлиса вызвал протесты международного сообщества. В частности, 12 мая резолюцию с требованием немедленно отменить это решение принял Европарламент.

Между тем на нынешней неделе российские власти Крыма начали преследовать членов Меджлиса, а также делегатов Курултая крымскотатарского народа, работающих на полуострове. Ряд политиков и активистов был вызван на опрос в ЦПЭ.

Силовиков заинтересовали обстоятельства, при которых 22 сентября было принято решение Меджлиса о приостановлении членства в нем трех коллаборантов: муфтия Крыма Эмирали Аблаева, пресс-секретаря муфтията Айдера Аджимамбетова и замглавы российской администрации Симферопольского района Руслана Якубова, - а также о снятии Аджимамбетова с поста зампреда Меджлиса.

27 сентября в Бахчисарайском райотделе полиции в присутствии оперативников ЦПЭ был оформлен протокол на члена Меджлиса Али Хамзина. Ему вменили часть 1 статьи 20.28 российского КоАП (участие в работе общественного объединения, деятельность которого приостановлена). В тот же день Хамзина оштрафовали на 1000 рублей.

В среду в том же райотделе майор полиции Г. Левых сфабриковал такой же протокол на зампреда Меджлиса Ильми Умерова, который находится под следствием по делу о сепаратизме и недавно освободился из психбольницы, куда был необоснованно помещен следователем на три недели на стационарную экспертизу. Позже 28 августа судья Бахчисарайского райсуда Александр Скисов оштрафовал политика на 750 рублей.

Как следует из текста постановления в отношении Умерова, на опросах в полиции побывали и другие крымскотатарские активисты.