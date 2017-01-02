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Также: Политзеки, Тюрьма, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость На просторах родины чудесной

ФСИН более месяца не сообщает о местонахождении Дадина
02.01.2017
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
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ФСИН более месяца не сообщает родственникам политзаключенного Ильдара Дадина, где он находится. Об этом рассказала жена политзека Анастасия Зотова радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Зотовой, известно только, что в начале декабря его этапировали сначала в Вологду, потом в Кировскую область. По некоторым данным, осужденный может быть отправлен в Алтайский край. Однако там местная Общественная наблюдательная комиссия не нашла его ни в одной из колоний. Зотова напомнила, что по решению ЕСПЧ Россия должна указать местонахождение Дадина до 9 января.

2 декабря Дадина вывезли из ИК-7 в карельском Сегеже. Утром 4-го числа его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в ночь на 5 декабря политзека должны были забрать дальше на этап. Дальнейших сведений о местонахождении политзека не поступало. По некоторым данным, его должны отправить в одну из колоний Кировской области.

19 декабря директор ФСИН Геннадий Корниенко в ответе на запрос председателя Совета по правам человека Михаила Федотова объяснила перевод Дадина из карельской ИК-7 необходимостью обеспечения его личной безопасности. "В связи с возникшей конфликтной ситуацией и в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации принято решение о переводе осужденного Дадина И.И. из ИК-7 в другое исправительное учреждение в целях обеспечения его личной безопасности", - говорилось в документе.

При этом в ответе ФСИН отмечалось, что слова Дадина о применении к нему насилия со стороны сотрудников ИК не подтвердились, а медики не зафиксировали у него следов истязаний и побоев.

21 декабря представитель Дадина в ЕСПЧ Николай Зборошенко сообщил, что Страсбургский суд, рассматривающий жалобу политзека на пытки в ИК-7, обязал Россию до 9 января 2017 года предоставить информацию о местонахождении Дадина.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила его по к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( Видео ВИДЕО).

30 сентября Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Дадина. Документ, составленный адвокатами политзека Ксенией Костроминой и Алексеем Липцером, поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова.

19 декабря Верховный суд отклонил повторную кассационную жалобу на приговор политзеку. Судья, в производство которого попала жалоба, отказался передать ее на рассмотрение коллегии.

15 декабря стало известно, что Конституционный суд со второго раза принял к рассмотрению жалобу Дадина, Костроминой и Липцера на статью 212.1 УК.

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02.01.2017

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