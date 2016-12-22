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Сегежский райотдел МВД по Карелии по итогам доследственной проверки отказал в возбуждении против политзека Ильдара Дадина дела о драке с сокамерником в ИК-7 общего режима. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное полицейское ведомство.

Собеседник агентства, однако, заметил, что будет проведена еще одна проверка. Поскольку сокамерник Дадина, как утверждается, после драки проходил лечение, по окончании лечения дознаватель направил запрос о травмах, полученных заключенным. После получения ответа, заключили в карельском МВД, "снова будет решаться вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела".

О драке с участием Дадина карельское УФСИН сообщило 17 ноября. Как утверждалось, днем раньше между политзеком и его сокамерником произошла на бытовой почве словесная перепалка, перешедшая в потасовку. Дадин, по словам тюремщиков, получил лишь "ссадину в области губы", тогда как его противника направили на медобследование в связи с "многочисленными травмами головы".

Как утверждалось, фсиновцы развели заключенных по разным помещениям.

Кремлевские СМИ тогда же передавали, что противником Дадина был гражданин Узбекистана, конфликт якобы случился из-за кипятильника, а драку начал сам политзек.

Между тем активисты, знакомые с политзеком, указывали, что он совершенно не агрессивен. Несмотря на то что Дадин раньше занимался боксом, отмечали оппозиционеры, не было ни одного случая, чтобы он разрешал споры драками.

Вечером 17 ноября жена политзека Анастасия Зотова передала со ссылкой на сообщение мужа, что драку начал именно сокамерник. "Посадили к нему какого-то узбека, осужденного черт разберет за что, возможно "активиста" (осужденного, сотрудничающего с администрацией. - Ред.), - говорилось в публикации. - И в какой-то момент данный товарищ начинает на Ильдара бычить, рассекает ему губу, хватает за шею, пытается завалить на пол... Администрация ничего не предпринимает, пока Ильдар не начинает отбрыкиваться - видимо, чтобы была видеозапись для очередного взыскания".

"А этого узбека от моего мужа даже не отселили!!!" - добавила Зотова. Таким образом, даже если фсиновцы действительно развели участников драки по разным камерам, как это говорилось в сообщении тюремного главка, в дальнейшем сокамерника вернули к политзеку.

При этом на фото, которое позже опубликовал "Петрозаводск говорит", на лице у Дадина больше повреждений, чем у его противника.

18 ноября администрация ИК-7 направила в полицию донос сокамерника на Дадина. Сообщалось, что по итогам проверки против политзека может быть возбуждено дело по статье 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) или 116 УК (побои), каждая из которых предусматривает до двух лет колонии.

22-го числа того же месяца в региональном УФСИН заявили, что как на Дадина, так и на его сокамерника наложены взыскания по обвинению в драке. О каких именно взысканиях идет речь, тюремщики не уточняли. Позже выяснилось, что политзека отправили в ПКТ - внутреннюю тюрьму колонии.

Мать Дадина после сообщения о драке между ее сыном и сокамерником обратилась к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой о переводе политзека в другую колонию. Чиновница рассказывала, что передала эту просьбу во ФСИН, однако там ей ответили, что до окончания доследственной проверки такой перевод невозможен.

Несмотря на это заявление, 2 декабря Дадина вывезли из ИК-7. Утром 4-го числа его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в ночь на 5 декабря политзека должны были забрать дальше на этап. Дальнейших сведений о местонахождении политзека не поступало. По некоторым данным, его должны отправить в одну из колоний Кировской области.

Как передает ТАСС со ссылкой на Николая Зборошенко, представителя Дадина в ЕСПЧ, в четверг Страсбургский суд, рассматривающий жалобу политзека на пытки в ИК-7, обязал Россию до 9 января 2017 года предоставить информацию о местонахождении оппозиционера.