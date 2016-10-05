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Президиум Мосгорсуда отклонил кассационную жалобу на приговор гражданскому активисту Ильдару Дадину, поданную в начале августа его адвокатами Ксенией Костроминой и Алексеем Липцером и поддержанную омбудсменом Татьяной Москальковой. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Решение было вынесено еще 30 сентября, однако известно о нем стало только в среду из поста на ФБ-странице жены политзека Анастасии Зотовой. Сама Зотова, судя по ее публикации в "Открытой России", не была извещена о заседании, а информацию об итогах разбирательства обнаружила при мониторинге судебного сайта. Почему о прошедших слушаниях ранее не сообщили защитники Дадина, неизвестно. Можно предположить, что их о рассмотрении жалобы также не уведомили.

Накануне, во вторник, адвокат Костромина сообщила, что приговор Дадину обжалован в ЕСПЧ. Как говорится в обращении, Россия нарушила в отношении активиста статьи 11 (свобода собраний и объединений) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции, а также статьи 4 (право не привлекаться к повторному суду или наказанию) протокола № 7 к этой конвенции.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах) ( ВИДЕО). При этом прокурор запрашивала для активиста лишь два года общего режима. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу активиста, сократила ему срок на полгода ( ВИДЕО).

Это был первый приговор по статье 212.1, включенной в кодекс в 2014 году.

Дадина объявили виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014-го. Сам активист вину не признал. На судебных слушаниях он неизменно заявлял об антиконституционном характере статьи 212.1.

После вступления приговора в силу Дадина почти полгода не доставляли в колонию. В апреле - июне политзек два месяца провел в петербургском СИЗО-4 "Лебедева", несмотря на то что предельный срок содержания осужденного на пересылке составляет лишь 20 дней. Затем активиста вернули в Москву.

Как выяснилось вскоре, это было сделано, чтобы допросить политзека по новому делу, открытому по статье 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Дело завели из-за записей 2014 года на ФБ-странице, зарегистрированной на имя Ильдар Дадин. Является ли этот аккаунт подлинной страницей активиста, неизвестно.

Допрос Дадина прошел 7 июля. Сообщалось, что активист проходит по делу свидетелем. В то же время адвокат Алексей Липцер не исключал, что процессуальный статус его клиента может быть изменен на подозреваемого или обвиняемого.

Тем не менее 29 августа Дадина увезли из Москвы, а на другой день доставили в СИЗО-2 в Вологде (Вологодский централ). При этом, однако, дело об экстремизме закрыто так и не было.

28 сентября стало известно, что Дадин доставлен отбывать срок в ИК-7 Карелии в городе Сегежа. В 2011-2013 годах в этой колонии находился олигарх Михаил Ходорковский. ИК-7 имеет репутацию пыточной.