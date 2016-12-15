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Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
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Также: Политзеки, Право, Акции протеста, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость Давайте, ознакомимся

КС со второго раза принял жалобу Дадина на "митинговую" статью 212.1 УК
15.12.2016
Ильдара Дадина берут под стражу в зале суда. Фото Дмитрия Борко
Ильдара Дадина берут под стражу в зале суда. Фото Дмитрия Борко
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Конституционный суд со второго раза принял к рассмотрению жалобу, поданную политзеком Ильдаром Дадиным и его адвокатами Ксенией Костроминой и Алексеем Липцером на статью 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). Соответствующая информация помещена на сайте КС.

В жалобе указывается, что "митинговая" статья УК противоречит множеству положений Конституции, в частности о правах на свободу собраний и свободу выражения мнений, а также о недопустимости повторного привлечения к ответственности за одни и те же действия.

Первый раз Дадин и его адвокаты пытались обжаловать статью 212.1 в КС в конце прошлого года, во время судебного процесса по делу активиста. Однако тогда бумага была отклонена по неким формальным основаниям. Как передает Интерфакс, причиной отказа стало то, что на момент поступления жалобы еще не было вступившего в силу закона в отношении активиста.

О повторной подаче жалобы Костромина сообщила 11 августа.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина по статье 212.1 к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( Видео ВИДЕО).

Это первый и, насколько известно, единственный приговор по "митинговой" статье, включенной в УК в 2014 году.

С сентября нынешнего года Дадин отбывал срок в карельской ИК-7 в городе Сегежа. В начале ноября стало известно о жестоких пытках, которым в колонии подвергали как политзека, так и других осужденных. Был инициирован ряд проверок и инспекций; в частности, доследственную проверку начал СКР. Однако в итоге следственное ведомство заявило, что не усматривает нарушений в действиях фсиновцев.

2 декабря Дадина вывезли из колонии и 4-го числа доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в ночь на 5 декабря политзека должны были забрать дальше на этап. Более свежих сведений о местонахождении политзека не поступало. По некоторым данным, его должны отправить в одну из колоний Кировской области.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
15.12.2016

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