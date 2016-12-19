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Верховный суд отклонил повторную кассационную жалобу на приговор гражданскому активисту Ильдару Дадину, осужденному к двум с половиной годам общего режима по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). Об этом сообщает Интерфакс. Судья, в производство которого попала жалоба, отказался передать ее на рассмотрение коллегии.

Первая кассационная жалоба на приговор Дадину была подана в начале августа в президиум Мосгорсуда. Документ, составленный адвокатами политзека Ксенией Костроминой и Алексеем Липцером, поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова. Эта жалоба попала на рассмотрение коллегии, однако 30 сентября в ее удовлетворении было отказано.

10 ноября Костромина и Липцер обратились уже в ВС.

Ранее, в начале октября, защита обжаловала приговор Дадину в ЕСПЧ. Как говорится в документе, поданном в Страсбург, Россия нарушила в отношении активиста статьи 11 (свобода собраний и объединений) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции, а также статью 4 (право не привлекаться к повторному суду или наказанию) протокола № 7 к этой конвенции.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Конституционный суд со второго раза принял к рассмотрению жалобу Дадина, Костроминой и Липцера на статью 212.1 УК.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина по к трем годам общего режима ( ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( ВИДЕО).

Это первый и, насколько известно, единственный приговор по "митинговой" статье, включенной в УК в 2014 году.

С сентября нынешнего года Дадин отбывал срок в карельской ИК-7 в городе Сегежа. В начале ноября стало известно о жестоких пытках, которым в колонии подвергали как политзека, так и других осужденных. Был инициирован ряд проверок и инспекций; в частности, доследственную проверку начал СКР. Однако в итоге следственное ведомство заявило, что не усматривает нарушений в действиях фсиновцев.

2 декабря Дадина вывезли из колонии и 4-го числа доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в ночь на 5 декабря политзека должны были забрать дальше на этап. Более свежих сведений о местонахождении политзека не поступало. По некоторым данным, его должны отправить в одну из колоний Кировской области.

Во ФСИН заявили, что Дадин переведен из Сегежи "в целях обеспечения его личной безопасности". При этом тюремное ведомство уверяло, что какому бы то ни было насилию со стороны фсиновцев политзек в ИК-7 не подвергался.