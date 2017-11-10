О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Crime/m.265523.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Crime/m.265523.html
Также: Криминал, Регионы, Происшествия, Общество, Политика, Россия

новость Жителя разрушенного дома в Ижевске обвинили в организации взрыва

10.11.2017
Обрушение дома в Ижевске. Кадр SBTV
Обрушение дома в Ижевске. Кадр SBTV
Реклама

СКР открыл дело об умышленном убийстве против жителя взорвавшегося дома в Ижевске Александра Копытова, сообщается на сайте следственного ведомства. Он был задержан в пятницу. Накануне одна из секций дома обрушилась в результате взрыва газа.

По словам Петренко, Копытову вменили часть 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как утверждается, Копытов вместе с матерью жил в квартире на третьем этаже дома, в которой находился центр взрыва. Согласно фабуле дела, "мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого". Кого именно хотел убить Копытов, не уточняется.

Подозреваемому собираются назначить судебно-психиатрическую экспертизу "в связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова".

Еще одно дело по факту взрыва открыто по части 3 статьи 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; до 10 лет). Проходит ли по нему уже кто-либо, неизвестно.

В четверг в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Погибли шесть человек, в том числе ребенок и 60-летняя женщина. Пострадали четыре человека: двое 15-летних подростков, женщина и спасатель. МЧС закончило поиск выживших под завалами в пятницу вечером.

Оставить комментарий Обсудить
10.11.2017
новость Новости по теме
09.11.2017 В Ижевске обрушился подъезд жилого дома →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
24473
Play own
Нападение на Ионова: наказать виновных
24191
Play own
Избиты защитники парка Дружбы
Реклама


Выбор читателей
статья Побег из России
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Путин Антибиотик
Виталий Портников
новость Дума отомстит Америке
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
в блоге Не влезай, убьет!
383
статья А кто не упырь?
РЕКЛАМА
новость Это не мои миллиарды!
Дмитрий Захарченко. Фото: poliksal.ru
новость Еще одна химатака в Сирии
Остатки взрывателя из Эль-Латамины. Фото: facebook.com/CITeam.org
новость Побег Бученкова проверяют
Дмитрий Бученков. Фото с личной странице в Фейсбуке
в блоге Ксения Собчак: груз прошлого
383
в блоге Нестареющий Кончаловский
383
новость Умер Михаил Задорнов
Михаил Задорнов. Кадр трансляции концерта
новость Бученков бежал из России
Дмитрий Бученков в Мосгорсуде, 28.11.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Калининград: арест за "баррикады" в чате
Александр Петровский. Источник: ВК-страница поддержки политзека
новость Здоровье Клыха ухудшилось
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
новость Встреча Путина с Трампом: ясности нет
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
новость Побег француза из России
Иоанн Барберо. Кадр интервью
статья Росс и "Рашагейт"
Владимир Абаринов
новость ФСБ обвиняет "Артподготовку"
Задержание на Манежной, 05.11.2017. Фото: @protest_msk
в блоге Тренинг для бояр
383
новость ЧМ-2018: студентов выгонят из общежитий
Фрагмент эмблемы ЧМ-2018 по футболу