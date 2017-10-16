О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/police/m.264826.html | http://mirror715.graniru.info/tags/police/m.264826.html
Также: Полиция, Криминал, Кино, Религия, Ксенофобия, Интернет, Происшествия, Культура, Общество | Персоны: Наталья Поклонская

новость А уж это не наше дело

Полиция отказалась возбуждать дело после угроз журналистке из-за "Матильды"
16.10.2017
Екатерина Винокурова. Кадр "России 24"
Екатерина Винокурова. Кадр "России 24"
Реклама

Московская полиция отказалась возбуждать уголовное дело об угрозах убийством после заявления корреспондента Znak.Com Екатерины Винокуровой. Постановление участкового уполномоченного по району Северное Измайлово капитана Дмитриева об отказе в возбуждении дела журналистка опубликовала в своем телеграм-канале.

В документе отмечается, что поступившие журналистке от пользователя фейсбука с псевдонимом "Кёртис Дэвис" угрозы нападения "носили "виртуальный" характер и не могут быть восприняты реально". Также полицейский написал, что страница "Кёртиса Дэвиса" "не имеет данных, позволяющих установить ее принадлежность к конкретному лицу".

"Когда будут сажать за лайки, ссылайтесь", - прокомментировала формулировки из постановления сама Винокурова.

Угрозы журналистка получила после публикации статей о депутате Госдумы Наталье Поклонской, которая ведет активную кампанию против фильма Алексея Учителя "Матильда". "Ты скажи спасибо, что пока только письма пишут, если фильм выйдет, жди отвертки в бок в темное время суток в Измайловском районе", - написал "Кёртис Дэвис".

В феврале один из активистов Национально-освободительного движения обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Винокуровой. Координатор НОДа, депутат Госдумы Евгений Федоров сообщил, что в отношении журналистки ведется проверка, поскольку она "наврала на всю страну", задавая вопрос Владимиру Путину на пресс-конференции 23 декабря. Тогда Винокуроваговорила о нападении в Петербурге активиста НОДа на внештатного фотокорреспондента "Коммерсанта" Давида Френкеля. Путин отметил, что любые нарушения закона должны пресекаться. Сам Федоров в радиоэфире утверждал, что нападения не было.

С угрозами поджигать кинотеатры, в которых будет показываться фильм "Матильда", выступали члены организации "Христианское государство - Святая Русь". 20 сентября полицейские задержали лидера ХГ Александра Калинина, его брата Юрия, Александра Баянова и Дениса Манталуцу. На другой день Юрий Калинин, Баянов и Манталуца были арестованы в Москве по делу о поджоге (часть 2 статьи 167 УК). Сообщалось, что им вменяется поджог машин в Петербурге у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера "Матильды" Алексея Учителя. Также известно, что Баянов признал вину по эпизодам атаки с коктейлями Молотова на киностудию Учителя "Рок" в Петербурге и поджога кинотеатра "Нефть" в Ярославле.

Между тем лидеру ХГ поджоги вменены не были. 23 сентября МВД сообщило, что он подозревается по статье 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). В тот же день Таганский райсуд Москвы арестовал Калинина до 22 ноября. 12 октября против лидера ХГ было возбуждено дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) после изучения следствием размещенных Калининым в интернете видеороликов со своим участием. В них звучали оскорбления в адрес мусульман.

10 октября Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой запретить деятельность движения "Христианское государство - Святая Русь". Одновременно она потребовала отозвать прокатное удостоверение у фильма "Матильда". В депутатском запросе на имя генпрокурора Юрия Чайки Поклонская называет фильм провокативным и "побуждающим к совершению правонарушений". Создание этой картины, по мнению депутата, способствовало "разжиганию межличностной вражды среди отдельных групп населения на религиозной почве".

Оставить комментарий Обсудить
16.10.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Маленькое, но ответственное обручение

Илья Мильштейн, 22.09.2017

Ксению Собчак опять обручили с Кремлем. Ксения Собчак опять уклонилась от ответа на вопрос, будет ли она конкурировать с дядей Володей. Любопытство возбуждает нестандартное спецмероприятие, в рамках которого анонимные источники, связанные с администрацией Путина, вовлекают Собчак в свои предвыборные игры.

новость Новости по теме
12.10.2017 Лидеру "Христианского государства" Калинину вменяют экстремизм →
29.09.2017 Экс-зампрокурора Симферополя лишили гражданства РФ из-за "Матильды" →
28.09.2017 Суд: Лидер ХГ Калинин получил срок за убийство соседки →
23.09.2017 Лидера "Христианского государства" Калинина арестовали →
20.09.2017 Лидер "Христианского государства" задержан по делу о поджоге →
14.09.2017 Говорухин назвал "кликушами и мракобесами" противников фильма "Матильда" →
21.02.2017 НОД требует возбудить дело против журналиста Znak.com за вопрос Путину →
09.02.2017 Нодовцы написали донос на информагентство Znak.com →
Фото и Видео
32578
Play own
Новое поколение протеста
32577
Play own
Московский протест 7 октября
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
30579
Play own
Приговор политзеку Зимовцу
Реклама
Выбор читателей
статья Покаяние за "Спящих"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Вайнстин и голливудские нравы
Владимир Абаринов
новость Telegram оштрафовали
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
статья Глядя на гибель Америки
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Иск Siemens вновь отложен
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
новость Ротенберг построит мост на Сахалин
Аркадий Ротенберг и Владимир Путин в спортзале
в блоге Валдайские сирены
383
новость Дерипаска грозит Манафорту
Олег Дерипаска. Фото: Википедия
новость Турция не принимает паромы из Крыма
Паром "Варяг". Фото: korabli.eu
новость Смертельный яд для Латыниной
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова
новость Гибель Качиньского: новая улика
Лех Качиньский. Кадр TVP
в блоге "Жизнь налаживается"
383
статья Голос "нации страха"
Виталий Портников
новость Акция Павленского в Париже
Акция Петра Павленского в Париже. Фото: Сара Константэн
статья ЦРУ против РКН
Илья Мильштейн
в блоге Дело Бученкова: апофеоз
7
новость Эксперты: У Мединского нет базовых навыков
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Киргизия: президентом станет экс-премьер
Сооронбай Жээнбеков. Фото: kyrtag.kg
в блоге Русским недодали
383