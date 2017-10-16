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Московская полиция отказалась возбуждать уголовное дело об угрозах убийством после заявления корреспондента Znak.Com Екатерины Винокуровой. Постановление участкового уполномоченного по району Северное Измайлово капитана Дмитриева об отказе в возбуждении дела журналистка опубликовала в своем телеграм-канале.

В документе отмечается, что поступившие журналистке от пользователя фейсбука с псевдонимом "Кёртис Дэвис" угрозы нападения "носили "виртуальный" характер и не могут быть восприняты реально". Также полицейский написал, что страница "Кёртиса Дэвиса" "не имеет данных, позволяющих установить ее принадлежность к конкретному лицу".

"Когда будут сажать за лайки, ссылайтесь", - прокомментировала формулировки из постановления сама Винокурова.

Угрозы журналистка получила после публикации статей о депутате Госдумы Наталье Поклонской, которая ведет активную кампанию против фильма Алексея Учителя "Матильда". "Ты скажи спасибо, что пока только письма пишут, если фильм выйдет, жди отвертки в бок в темное время суток в Измайловском районе", - написал "Кёртис Дэвис".

В феврале один из активистов Национально-освободительного движения обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Винокуровой. Координатор НОДа, депутат Госдумы Евгений Федоров сообщил, что в отношении журналистки ведется проверка, поскольку она "наврала на всю страну", задавая вопрос Владимиру Путину на пресс-конференции 23 декабря. Тогда Винокуроваговорила о нападении в Петербурге активиста НОДа на внештатного фотокорреспондента "Коммерсанта" Давида Френкеля. Путин отметил, что любые нарушения закона должны пресекаться. Сам Федоров в радиоэфире утверждал, что нападения не было.

С угрозами поджигать кинотеатры, в которых будет показываться фильм "Матильда", выступали члены организации "Христианское государство - Святая Русь". 20 сентября полицейские задержали лидера ХГ Александра Калинина, его брата Юрия, Александра Баянова и Дениса Манталуцу. На другой день Юрий Калинин, Баянов и Манталуца были арестованы в Москве по делу о поджоге (часть 2 статьи 167 УК). Сообщалось, что им вменяется поджог машин в Петербурге у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера "Матильды" Алексея Учителя. Также известно, что Баянов признал вину по эпизодам атаки с коктейлями Молотова на киностудию Учителя "Рок" в Петербурге и поджога кинотеатра "Нефть" в Ярославле.

Между тем лидеру ХГ поджоги вменены не были. 23 сентября МВД сообщило, что он подозревается по статье 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). В тот же день Таганский райсуд Москвы арестовал Калинина до 22 ноября. 12 октября против лидера ХГ было возбуждено дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) после изучения следствием размещенных Калининым в интернете видеороликов со своим участием. В них звучали оскорбления в адрес мусульман.

10 октября Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой запретить деятельность движения "Христианское государство - Святая Русь". Одновременно она потребовала отозвать прокатное удостоверение у фильма "Матильда". В депутатском запросе на имя генпрокурора Юрия Чайки Поклонская называет фильм провокативным и "побуждающим к совершению правонарушений". Создание этой картины, по мнению депутата, способствовало "разжиганию межличностной вражды среди отдельных групп населения на религиозной почве".