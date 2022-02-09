В этом месяце Роскомнадзор и Генпрокуратура начали большую зачистку материалов СМИ, основанных на расследованиях Фонда борьбы с коррупцией. Сперва десятки требований удалить пересказы расследований пришли "Дождю", "Эху Москвы", Znak.com, "Медузе", "Новой газете" и "Свободным новостям". Позже аналогичные требования получили русскоязычная редакция "Радио Свобода" и телеканал "Настоящее время" - они отказались подчиняться цензуре и готовятся к блокировке в России. Можно предположить, что не все СМИ сообщили об актах цензуры - публикации о расследованиях ФБК удалили "по-тихому". Это материалы о знаменитых фильмах "Он вам не Димон" и "Дворец для Путина", а также о доходах и собственности главы "Ростеха" Сергея Чемезова, премьер-министра Михаила Мишустина и министра финансов Антона Силуанова. Контент, произведенный командой Навального, и символика этой политической силы остаются главными видами запрещенки в России.

9 февраля. Тверской райсуд Москвы арестовал на 15 суток фемактивистку Дарью Серенко по статье 20.3 КоАП (демонстрация экстремистской символики) за пост в Инстаграме с символикой "Умного голосования".

9 февраля. C отъездом рэпера Моргенштерна из России не прекратилось его преследование. Новый протокол о пропаганде наркотиков (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП) на музыканта составили в Набережных Челнах из-за клипов на песни El problema, Yung Hefner и "Новая волна". Проведенная в городском педагогическом университете экспертиза сочла, что по краям татуировки на груди у музыканта "изображено растение, похожее на коноплю". Еще одна экспертиза, выполненная Московским научно-практическим центром наркологии, выявила в клипах "множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незнакомому употреблению наркотических средств". Эти же сцены, по мнению экспертов, "также побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению".

8 февраля. Тверской райсуд Москвы арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Марию Алехину за картинку в Инстаграме, опубликованную в 2015 году. Алехину признали виновной в демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) за фото трех девушек в хиджабах, на котором полиция углядела свастику.

7 февраля. Генпрокуратура России заблокировала статью на сайте украинского интернет-телеканала "Громадське" - транскрипт интервью беженца из Дагестана Гасана Гаджиева, записанного в Одессе в 2016 году. Гаджиев рассказывает об убийствах журналистов и правозащитников на Кавказе и преследованиях мусульман Крыма. Сайт hromadske.ua полностью недоступен в России.

3 февраля. Московский райсуд Чебоксар оштрафовал блогера Алексея Радченко на 1000 рублей по 20.3 КоАП РФ (демонстрация символики экстремистской организации). В феврале 2021 года Радченко опубликовал в Фейсбуке 10 скриншотов из расследований ФБК. Среди них был скриншот расследования "Он вам не Димон" о коррупции Дмитрия Медведева. Экстремистской символикой суд признал красную точку, поставленную после слов "Фонд борьбы с коррупцией".

3 февраля. Железнодорожный районный суд Читы приговорил блогера Леху Кочегара (Алексея Закружного) к двум годам двум месяцам лишения свободы условно по обвинению в призывах к массовым беспорядкам с использованием взрывчатых и других опасных веществ, а также в призывах к насилию против власти за этот призыв к мирной революции, прозвучавший в апреле 2020 года во время прямой трансляции на YouTube. Это уже второй суд, первый аналогичный приговор был отменен .

3 февраля. Суд оштрафовал на 5 тысяч рублей жителя Миасса Ильдуса Тукаева по обвинению в оскорблении (часть 1 статьи 5.61 КоАП) мэра города Григория Тонких. Поводом послужил комментарий под постом в паблике "Свободный Миасс" от 19 ноября 2021 года. В посте говорилось, что Тонких провалил в городе вакцинацию от коронавируса. Под этим постом сторонница градоначальника написала: "Молодец наш мэр", а Тонких ей ответил: "Гриня - парень неплохой, только ссытся и глухой". Тонких связывает преследование со своей общественной деятельностью - он входит в общественный совет избирательного округа № 26 Миасса и публикует критические статьи о городской администрации.







2 февраля. Верховный суд РФ признал движение "Колумбайн" террористической организацией. То, что такого движения не существует, судей не остановило. "Колумбайном" стали называть нападения учеников на свои учебные заведения после массового убийства в одноименной школе в США.

1 февраля. Роскомнадзор прислал уведомление запрете статьи Википедии "Нитрид трииода". Как сообщил директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский, статья была внесена в реестр запрещенного контента решением Уваровского райсуда Тамбовской области в апреле 2017 года. Позже от того же Козловского стало известно, что под запрет попала и статья Википедии "Порох".



Взрыв дымного пороха. Фото: Википедия