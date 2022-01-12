12 января. Федеральная служба судебных приставов завела дела о принудительном взыскании 11 млн рублей штрафов с Telegram за отказ удалять запрещенный в России контент. Российские власти выписывают многомиллионные оборотные штрафы иностранным поисковикам и соцсетям за отказ следовать предписаниям российской цензуры.

12 января. Мировой судья участка №361 Басманного района Москвы оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" и бывшего программного директора и музыкального продюсера канала Андрея Разыграева на 20 тысяч и 5 тысяч руб. соответственно за "нарушение правил распространения продукции, содержащей информацию, вредящую здоровью или развитию детей". Это продолжение штрафной кампании против канала за трансляцию церемонии вручения премии "Муз-ТВ", на которой гости, в том числе Филипп Киркоров, вели себя "культурально не соответствующе образу мужчины традиционной половой ориентации".

Обязательно скачайте решение Басманного суда о миллионном штрафе для "Муз-ТВ" за "культурально" не соответствующего России Киркорова. Это просто мракобесная песня, исполненная на канцелярите. https://t.co/70YQzqVPXw pic.twitter.com/eyYgaJmKW2 — Zapretno.info (@zapretno) December 22, 2021

11 января. Приморский райсуд Петербурга рассматривает административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение вражды) в отношении местного активиста КПРФ Алексея Филиппова за публикацию фотографии французского философа Жан-Поля Сартра с его цитатой "Любой антикоммунист - сволочь" (буквально - "собака"). Репост был сделан в 2017 году. Прокуратура считает, что Сартр такого не говорил, а активист сам выдумал цитату с целью возбуждения вражды. Центр "Э" установил, что еще 28 человек, находящихся на территории России, опубликовали эту сартровскую цитату; все они также могут быть привлечены к ответственности.

11 января. Продолжаются преследования за "непристойные" фото на фоне церквей. В основном применяется уголовная статья об оскорблении чувств верующих. На этот раз в отношении модели Полины Моругиной (на фото) составили административный протокол по части 2 статьи 5.26 КоАП (осквернение святынь).

11 января. Стало известно, что в последних числах декабря в Екатеринбурге на юриста "Ресурсного центра для ЛГБТ" Анну Плюснину составили два протокола по части 2 статьи 6.21 КоАП (гей-пропаганда среди несовершеннолетних). Согласно заключению "экспертов", опубликованная на сайте информация о "гостеприимных администраторах, бесплатном чае и вкусняшках, wi-fi, книгах, настольных играх" "может создавать в глазах неокрепшей психики подростков привлекательный и желательный образ" Комьюнити-центра, подростки придут "с целью попить чай либо поиграть в настольные игры, весело проводя время среди ЛГБТ+ персон" и таким образом окажутся "в соответствующей группе риска".

11 января. Следственный комитет завел уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК (реабилитация нацизма) в отношении двух солдат-срочников, один из которых "демонстрировал на памятнике погибшим войнам силовые приемы", а второй снимал это на видео. В описании видео говорилось, что памятник находится на базе 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ у хутора Молькино.

На Кубани срочник напал на памятник двум бойцам спецназа ГРУ, одной скульптуре дал пощечину и пенделя, другую попытался задушить. Второй срочник снял это на видео и выложил в сторис. Возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма в группе. https://t.co/Dzzrje5wMb pic.twitter.com/v1E36Ens84 — Zapretno.info (@zapretno) January 11, 2022

8 января. После того как саратовский фотограф Нурлан Султанов выложил в сторис своего инстаграма эту карикатуру, посвященную событиям в Казахстане, его вызвали в местный центр "Э" и потребовали, чтобы он не выводил людей казахской национальности на улицы. Фотографу также было вручено официальное предостережение о недопустимости антиобщественных действий.

6 января. Рэпер Face (Иван Дрёмин) в апреле 2021 года вышел на акцию в поддержку Навального. За это ФСБ внесла его в список нежелательных артистов, запланированные концерты стали отменять. В январе музыкант уехал из России.

4 января. YouTube с подачи Роскомнадзора требует от живущего в Америке блогера Феликса Глюкмана удалить ролик "Как я понял, что я гей?", запрещенный к распространению в России. Видео было записано и загружено в США в 2019 году.