

Владимир Зеленский и Джо Байден в Хиросиме. Фото пресс-службы Белого дома



Накануне саммита "большой семерки" в Хиросиме с участием Владимира Зеленского, предпринявшего почти кругосветное путешествие, произошли поистине тектонические сдвиги в деле западной военной помощи Украине. США поддержали "коалицию истребителей", разрешив обучение украинских пилотов на самолетах F-16 и реэкспорт этих машин в Украину.



По словам британского премьера Риши Сунака, тренировки начнутся этим летом. По оценке американских экспертов, тестировавших украинских пилотов в марте, тем может хватить 4 месяцев для освоения F-16. Нельзя исключить, что на самом деле обучение уже началось. Но если оно стартует в июне, то самый ранний возможный срок поставки F-16 в Украину - октябрь. По словам Джо Байдена, "очень маловероятно", что F-16 будут использованы украинскими вооруженными силами в ближайшие недели (получается, что какая-то вероятность все-таки есть). В октябре украинское наступление точно закончится из-за погодных условий, и чтобы принять в нем участие, F-16 должны прибыть в Украину не позднее начала сентября.



Получив американские истребители, ВСУ смогут поражать российские цели практически на любом расстоянии. Ведь на этот самолет можно устанавливать ракеты класса "воздух - земля" дальностью до 980 км и противокорабельные ракеты дальностью до 280 км, а также ракеты "воздух - воздух" дальностью до 180 км. Такое вооружение сильно затруднит российские ракетные удары по Украине и ограничит возможности российской авиации влиять на ситуацию на поле боя.



Зеленский дал Байдену "абсолютные заверения" в том, что F-16 не будут использованы для ударов по территории России, только "в пределах Украины и региона". Вероятно, эти слова Байдена означают, что F-16 ни в коем случае не должны залетать на российскую территорию и наносить удары по тыловым гражданским объектам, но могут атаковать российские военные объекты как на территории Украины, включая Крым, так и на территории "региона", то есть на прифронтовой российской территории неизвестной глубины (возможно, 100-150 км), а также на территории Беларуси, если та вступит в войну. Байден в Хиросиме вновь заявил, что если Россия хочет закончить войну, она должна отвести свои войска к международно признанным границам Украины.



Объявление о начале подготовки поставок F-16 далось администрации Байдена нелегко. Главным "мотором" этого процесса называют госсекретаря Энтони Блинкена, а главным оппонентом - лидера "пацифистского" крыла администрации Джейка Салливана. Теперь советник по нацбезопасности не ставит под сомнение необходимость авиакоалиции, он лишь пытается оправдать отказ от прямых поставок из США. "Я думаю, учитывая количество (самолетов F-16. - Б. С.), которые в настоящее время имеются на складах наших европейских союзников, и тот факт, что, исходя из денег, которые нам выделил Конгресс, есть так много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить, возможно, мы больше сосредоточимся на передаче третьей стороной, но президент еще не принял окончательного решения", - сказал Салливан в интервью CNN 21 мая. Таким образом, прямые поставки самолетов в Украину из США также не исключаются. Важно, что Салливан прямо заявил о законности украинских ударов по Крыму: "Мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ. А Крым, по нашему мнению, это Украина".



Реакция Москвы уже последовала. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что эскалация, связанная с поставками Украине F-16, чревата "колоссальными рисками" для стран Запада. Байден же, когда его спросили в Хиросиме, является ли поставка F-16 Украине колоссальным риском, как утверждают в России, спокойно ответил: "Для них - да".



После того как предоставленная Украине система ПРО Patriot сбила 7 из 7 необычайно расхваленных как неуязвимое оружие российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", Россию на Западе стали бояться гораздо меньше, чем раньше. Есть подозрение, что столь же распиаренный российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" по своей эффективности не превосходит "Кинжал".



Кстати, теперь, когда ВСУ получили и начали использоватьт британские ракеты Storm Shadow дальностью свыше 250 км и когда Украине обещаны F-16, довольно странно выглядит продолжающийся запрет на поставки американских 300-километровых ракет. Впрочем, Байден в Хиросиме объявил о новом пакете военной помощи Украине на 375 миллионов долларов, куда вошли и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Как знать, нет ли среди них ракет ATACMS? Это выяснится только после прибытия ракет в Украину.



Важно также, какое количество F-16 может получить Украина в ближайшее время, то есть до конца этого года. Украинские эксперты говорят о 50, 70 и даже 100 машинах. Последняя цифра достижима только при условии начала прямых поставок из США. Официальные представители Украины неоднократно заявляли, что для того чтобы лишить Россию господства в воздухе, ВСУ необходимо как минимум 180 истребителей F-16. Эксперты говорят даже о 300 машинах. Ясно, что до конца года такого количества американских самолетов у Украины не будет. А с 70-ю истребителями ВСУ тем не менее смогут создать превосходство в воздухе на одном-двух решающих участках фронта.



Если украинское наступление будет иметь только ограниченный успех, то американские самолеты будут играть важнейшую роль при подготовке и проведении следующего наступления будущей весной. На мой взгляд, 180 истребителей F-16 должно хватить ВСУ для победы. В Вооруженных силах США авиация играет ключевую роль также и в сухопутной войне. Если предназначенные для Украины F-16 будут оснащены всей линейкой современных вооружений, то российская армия, как показал опыт вагнеровцев в Сирии, вряд ли устоит.



Отсрочка украинского наступления теперь уже точно не связана с погодными условиями. С чисто военной точки зрения существуют определенные трудности в сосредоточении ударных группировок и в обеспечении их всем необходимым в условиях превосходства противника в воздухе. Поставленные в последнее время Украине средства ПВО, а также, по всей вероятности, дальнобойные ракеты "воздух - воздух" должны облегчить решение этой задачи. В политическом отношении, как можно предположить, руководству Украины было крайне важно заручиться согласием США на поставки Украине современных боевых самолетов, чтобы иметь некую "подушку безопасности" на тот случай, если контрнаступление не принесет тех результатов, которых от него ожидают украинская армия и народ. Сейчас этот вопрос решен, американское одобрение получено.



Вагнеровцы и наиболее боеспособные части российской регулярной армии все еще концентрируется в районе Бахмута. Украинская сторона пока не признала падение города, и, похоже, несколько зданий на юго-западной окраине Бахмута еще удерживают бойцы ВСУ, но их отход оттуда - дело двух-трех дней. Люди же Пригожина, как объявлено, должны покинуть Бахмут в период с 25 мая по 1 июня. Вот это "окно", возможно, будет идеальным временем для начала контрнаступления.