



От редакции



Последние несколько суток мы провели в напряженной информационной тишине, непривычной для цифровизированного человечества. Нам неизвестно почти ничего о самых главных событиях в мире. Мы только знаем, что они происходят на фронтах российско-украинской войны. Жадно ловим выверенные реплики официальных лиц в Киеве и оптимистичные намеки хорошо информированных каналов. Осторожно делимся видео из первых освобожденных сел. Вчитываемся в скупые сводки. Вслушиваемся в многозначительное молчание главы военной разведки. Молимся за украинских воинов вместе с сотнями миллионов людей во всем мире.



Как отмечают многие военные эксперты, ВСУ сейчас решают задачи, которые не ставились ни перед одной современной армией. Украинское наступление - операция беспрецедентная по размаху и сложности. Пытаясь ее сорвать, Россия совершила преступление, вполне сравнимое с применением ядерного оружия. Мы не знаем числа погибших в селах Херсонщины на оккупированном левом берегу, где никого не спасают. А правый берег рашисты накрывали из артиллерии в разгар эвакуации. Долгосрочные последствия теракта на Днепре пока не поддаются оценке. Международная реакция совершенно неадекватна масштабу злодеяния.



Тем не менее из западных дискуссий о войне уходит слово "табу". Наконец становится очевидной абсурдность таких понятий, как "красная линия", "эскалация", когда речь идет о смертельной схватке с оборзевшим врагом, для которого никаких ограничений не существует. Зачем же нужно было искусственно ограничивать номенклатуру западных военных поставок и выбор военных целей?



Теперь американские конгрессмены внесли резолюцию с требованием немедленно дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В Белом доме ничуть не смущены ни атаками дронов в РФ, ни белгородским рейдом РДК, а глава Форин-офиса прямо говорит о праве Киева применять военную силу на вражеской территории. Не удалось раздуть скандал в связи с использованием западного оружия на Белгородчине и участием поляков в этой впечатляющей операции.



Да, так можно и нужно: взламывать эфир и включать дипфейковое обращение Путина, тайными путями передавать компоненты боевых дронов диверсионным ячейкам в РФ, вооружать батальоны русских добровольцев, зеркаля риторику про гражданскую войну и купленную в "Военторге" технику. Поход на Шебекино, символические налеты дронов на Кремль и Рублевку, диверсии, ИПСО, операции возмездия "украинского МОССАДа" - психологический перелом в войне наступил еще до начала решающих сражений. Весь мир увидел бледное лицо губернатора Гладкова, вынужденного публично отвечать на троллинг вооруженных отрядов. Услышал отчаянные выкрики Скабеевой и гостей ее ток-шоу. Почуял запах российского поражения. А оппозиционная диаспора заранее разнервничалась по поводу репараций.



Наблюдая за признаками надвигающейся смуты, важно помнить, что не существует никакого сценария самоустранения российской угрозы. Агрессор должен быть разгромлен. Уничтожение рашистского монстра должно стать по-настоящему общим делом. НАТО предстоит принять историческое решение - оформить союз с Украиной.



Конец "табу" - это конец безнаказанности. Единственный приемлемый исход войны - "раскассирование" Российской Федерации.



Как реалисты, украинцы требуют "невозможного", а на самом деле - единственно верного и необходимого. И сами совершают невозможное. Прямо сейчас.