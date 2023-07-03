

Граффити на мосту Кадырова в Петербурге до и после пригожинского мятежа



Неудавшийся вагнеровский мятеж будет иметь долгосрочный эффект. Сейчас фактически идет процесс ликвидации империи Евгения Пригожина. Его медиахолдинг, включающий знаменитую "фабрику троллей", судя по всему, перейдет к структурам Юрия Ковальчука. Принадлежащую Пригожину компанию "Конкорд", по всей видимости, ждет скорое банкротство, поскольку Министерство обороны расторгло контракты с ней на поставку продовольствия. Очевидно, за ведомством Шойгу последуют и другие государственные структуры, финансировавшие Пригожина.



Прекращен набор наемников в ЧВК "Вагнер", пока что на месяц, официально - в связи с передислокацией вагнеровцев в Беларусь и временным неучастием в войне против Украины. Однако в том, что через месяц набор возобновится, а ЧВК "Вагнер" в итоге сохранится, есть большие сомнения.



Сначала Путин, а потом кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев подтвердили то, что давно уже было секретом Полишинеля: "Вагнер" практически полностью финансировался российским государством. Киселев заявил, что пригожинская ЧВК за время своего существования получила по государственным контрактам более 858 миллиардов рублей. Кроме того, по другим контрактам, которые, по словам Путина, были получены с помощью государства, "Конкорд" оказал услуги на 845 миллиардов рублей - если верить Путину, главным образом, за счет поставок продовольствия Министерству обороны. Как сказал Киселев, "это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций". Теперь не только никаких госконтрактов Пригожин не получит - его вполне могут обвинить в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Ведь гарантии прекращения уголовного преследования, переданные через Лукашенко, касались только дела о вооруженном мятеже.



Нет никаких доказательств, что какое-либо тяжелое вооружение и боевая техника вагнеровцев были перемещены в Беларусь. Да и трудно себе вообразить, что Лукашенко согласился бы терпеть недалеко от Минска частную армию с танками, бронемашинами, самоходными гаубицами и средствами ПВО, непонятно кому подконтрольную. Лагерь, создающийся в Могилевской области для вагнеровцев, будто бы способен принять до 15 тысяч человек. Но ни Лукашенко, ни Путин на столь многочисленную армию под началом Пригожина никогда не согласятся. От Могилева до Москвы значительно ближе, чем от Ростова-на-Дону, а до Минска вообще рукой подать. Максимум, на что будет готов Лукашенко, так это разрешить Пригожину оставить под его началом несколько сот вагнеровцев, которые, по замыслу минского диктатора, будут обучать местных спецназовцев. Возможно, на это он даже готов выделить средства из белорусского бюджета.



А самого Пригожина лишили источников дохода как в России, так и за рубежом. В Сирии арестовали командиров тамошней группировки "Вагнера". А африканским союзникам Кремль уже дал понять, что готов заменить вагнеровцев бойцами российских ЧВК, подконтрольных Минобороны и другим ведомствам и госкорпорациям. И что же останется у Пригожина? Какие-то вклады на секретных счетах в иностранных банках, сделанные на подставных лиц? Но добраться до них в условиях международных санкций будет совсем не просто. Конечно, с голоду Пригожин не умрет, поскольку наверняка имеет заначки в наличной валюте. Этого может хватить на "дожитие", но не на содержание частной армии. Лучший вариант для Пригожина - поступить вместе с частью командиров и наиболее преданных бойцов ЧВК "Вагнер" на службу в какую-нибудь африканскую страну, не слишком зависящую от Кремля. Но не факт, что ему дадут это сделать.



А как наиболее боеспособная часть российских вооруженных сил ЧВК "Вагнер" уже перестала существовать. Конечно, значительная часть вагнеровцев, а то и большинство, может продолжить службу в регулярной армии и в других ЧВК. Но без прежних командиров и уставов они очень быстро утратят свою боеспособность. Таким образом, Украина избавилась от своего самого опасного противника в рядах российских войск. И это, вероятно, еще больше ограничит способность российских вооруженных сил проводить сколько-нибудь успешные наступательные операции.



Путина же пригожинский мятеж во многом сделал "хромой уткой". Весь мир убедился в его неспособности предпринимать какие-либо осмысленные действия по подавлению мятежа, а также в отсутствии у Путина поддержки населения и "элит". Большинство россиян если и готовы его поддерживать, то только не вставая с дивана. А главное - армия, хотя и не стала переходить на сторону мятежников, особого желания защищать Путина не выказала. Сам же Путин, по ряду свидетельств, во время марша вагнеровцев к столице покинул Москву, еще раз продемонстрировав свою известную всему миру храбрость. Сразу вспоминается "Всемирная история, обработанная «Сатириконом»": "Тохтамыш убил Мамая и пошел на Москву, чтобы наказать Дмитрия Донского. Но Дмитрий Донской перехитрил глупого хана. Узнав о его приближении, он покинул Москву". Никакого практического смысла бегство из Москвы не имело. Даже если бы люди Пригожина взяли Москву (а это могло произойти только в случае присоединения к ним значительной части регулярной армии), то было бы совершенно все равно, где в этот момент находился Путин - в Москве, на Валдае или в Петербурге. Формально свергать его Пригожин не собирался - Путин превратился бы в марионетку "кремлевского повара", захватившего контроль над силовыми структурами. И теперь это страшный сон Путина - однажды один или несколько комбригов, воюющих в Украине, могут договориться друг с другом и пойти маршем на Москву, и на этот раз армия их поддержит.



В мире тоже убедились в слабости и трусости Путина. Можно ли теперь всерьез опасаться эскалации в виде применения тактического ядерного оружия? Даже если Путин отдаст такой приказ, будет ли он выполнен?



Теперь должны быть сняты многие препятствия на пути поставок Киеву самого современного оружия и будущего вступления Украины в НАТО. Ведь только таким образом можно будет стабилизировать положение в Восточной Европе. Сейчас главные опасения США и их союзников вызывает то, что переворот в России, вроде пригожинского путча, может привести к хаосу в ядерной державе. Запад, по всей вероятности, больше всего устроил бы какой-то аккуратный дворцовый переворот в России, в результате которого к власти пришел бы более вменяемый правитель. Возможно, шансы на реализацию такого маловероятного сценария повысятся в случае военных побед ВСУ.