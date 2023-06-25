

Вагнеровцы в Ростове-на-Дону 24 июея. Фото: Игорь Хорошилов



Многим хотелось драйва и чуда. И чтобы "Русь слиняла за три дня". Погодите расстраиваться. Ничего не закончилось. Это был только тизер, сериал - впереди. У архаичной империи был шанс прекратить свое мучительное для окружающих существование быстро, с огоньком и лихим бандитским присвистом. Но за грехи свои она будет умирать дольше - с дурным запахом разложения и отпадающими конечностями. Не так весело, зато справедливо. Возможно, это произойдет довольно скоро. Сколько там просуществовал СССР после ГКЧП?



Аналогия, конечно, не прямая, однако в обоих случаях речь идет о неудавшихся попытках захвата власти с декларируемой целью "наведения порядка", которые предельно обнажили слабость этой власти. Такой момент истины, когда окончательно стало понятно, что система пошла вразнос. Z-пропагандисты тужатся - изображают гойду, надувая щеки. Дескать, мы прошли по лезвию бритвы - и сам бог держал нас за руку. Теперь мы сплотились, стали еще сильнее. "А цена всему этому - дерьмо", как говорил герой Гашека.



Если вооружиться бритвой Оккама и отсечь сложносочиненные версии многоходовочек, перед нами откроется предельно простая и крайне неприглядная картина. Пригожинский "мятеж" был разборками стареющих мафиози, которые из-за столкновения частных интересов чуть было не подожгли огромную страну. Ей-то и впору уже сгореть, жаль, что не подожгли. Но у граждан этой страны появился шанс увидеть, в каком ничтожном положении они находятся - неигровых персонажей в GTA, в который играет клуб охреневших от безнаказанности и сказочного богатства пенсионеров.



Развязка этой истории показывает, что именно стояло на кону. Один разыгрывал роль то ли Корнилова, то ли Ленина, второй пытался сыграть Николая II, у которого получилось. Все это сопровождалось пафосом борьбы за судьбы отечества. А на деле речь шла об одной частной жизни - Евгения Пригожина. Его попытался грохнуть конкурент, потерпел неудачу, и тогда он пошел ва-банк. Создал ситуацию экзистенциальной угрозы для "крестного отца", которому пришлось в итоге отпустить его живым, потому что своя частная жизнь дороже.



В общем, так в реальности и живут урки. "Умри ты сегодня, я - завтра". Но если ориентироваться на идеализированную версию воровского кодекса, то Пригожин повел себя как крыса. Умная, изворотливая, живучая, но - крыса. То есть человек, который кидает своих. Себе он жизнь выторговал. То, что такие гарантии в равной мере распространятся на рядовых участников "мятежа", вызывает большие сомнения. Они потенциально опасны, поскольку почувствовали вкус разбойничьей вольницы, угорели по беспределу, да и отыграться на ком-то за свой страх надо.



Кроме того, Пригожин колотил понты и нарушил священное правило блатных: "Взял нож - бей". Оказавшись героем присказки из сокровищницы уголовной субкультуры: "До Ростова мы вора, от Ростова - повара". Речь о тех, кто корчит из себя авторитетов, не имея на то никакого права. Впрочем, в фантастической дерзости Пригожину не откажешь.



Аффилированный до вчерашнего дня с Пригожиным телеграм-канал AP Wagner (сейчас переименованный) разразился серией гневных сообщений: "Он подписал себе и всем вагнеровцам смертный приговор. Надеюсь, он умрет каким-то изощренным мерзким способом. Таких подлых и ничтожных людей нужно уничтожать. Он обесчестил не только себя, но и всех, кто в него поверил".



По информации автора канала, подготовка к "перевороту" шла давно. Целью было спровоцировать эвакуацию топ-чиновников из Москвы, затем занимать здания министерств. "Планы были грандиозные. Но он сдулся за один день. Это какой-то позор".



Но Путина-то он выставил полным лохом. Сдул последние остатки ауры альфа-самца. Заставил его мямлить невнятное обращение к народу про "удар в спину, как в 1917 году" и отдавать приказы, которые не были выполнены. Невыполненные приказы - это конец для "крестного отца", тем более для "Гитлера из папье-маше", как его назвала Екатерина Шульман. Такому Гитлеру вскоре останется надеяться только на своего генерала Венка.



Украинский Бахмут Пригожин брал 8-10 месяцев, а Ростов взял за считанные часы. На сегодняшний день, шутят украинцы, это самый крупный город, оккупированный в результате "СВО". Сотни километров - как нож через масло. Разоружая целые подразделения и раздавая щелбаны генералам. Походя кроша авиацию: сбито семь бортов, погибли 15 членов экипажей. Дошел почти до самой Москвы. Заставив разбегаться всю российскую элиту - и самого Путина в том числе. Соловьев от страха весь посерел, Симоньян за все время слова не смогла вымолвить. Пропагандистская шушера помельче только талдычила: господи, господи... У "крестного отца" не нашлось никого, чтобы остановить Пригожина, кроме таких же отморозков. Но и те заблудились по дороге из Калинина в Тверь, так никуда и не доехав. Только в очередной раз выставили себя на посмешище. И это путинская "преторианская гвардия"! Похоже, при желании Пригожин запросто мог захватить ядерный арсенал в Борисоглебске. Надо быть совсем уж слепым, чтобы не заметить: стена, да гнилая, ткни - и развалится. "Акела не просто промахнулся, он в процессе еще и обосрался", - написал об этом украинский политик и майор ВСУ Виктор Трегубов.



Пригожин не только поводил Путину по губам кувалдой. Его поход показал, что недавно державшая в страхе весь мир Россия - это такое северное Сомали на девятой части суши. Страна 404. Где даже переворот не государственный, а частный и любительский. Москву, которую в свое время не смогли взять 78 немецких дивизий, готовы были за один вечер взять пять тысяч мятежников, из которых половина - вчерашние уголовники, под командованием нациста Дмитрия Уткина.



Смех разбирает, когда читаешь напыщенных пустомель, которые пишут что-нибудь вроде: "Россия управляется Небесным управлением... она должна еще послужить во славу Божию!" Или что они что-то там "показали хохлам". Другой бы постеснялся такое показывать. Украинцы, конечно, вздохнули с разочарованием. Хотелось бы большего. Пригожин обманул ожидания. Только в грусть-печаль от этого никто впадать не стал. "Посмеялись и хватит. Теперь за работу". Может, они остались с носом, но вы-то остались без носа.



Помимо прочего, Пригожин играл роль свистка для спуска пара. Все эти его "Шойгу, блядь, Герасимов" помогали выплеснуть накопившуюся фрустрацию. Вслед за ним и многие другие начинали высказываться смелее. Сейчас-то они поймут, что придется заткнуться. Пригожин давал какую-никакую альтернативную информацию. А под конец так и вовсе рассказал почти всю правду об этой войне. Правды тоже больше не будет. Останутся одни одутловатые скучные лица, которые будут бубнить без выражения про сплошные успехи. Так вы и умрете. Потому что организм, не получающий правдивой информации, обречен. Это как "отключить" нервную связь вашей руки с мозгом - и засунуть руку в огонь. Поскольку вы ничего не почувствуете и не выдернете ее вовремя, она имеет все шансы сгореть. Впрочем, именно это с Россией и происходит. Только Россию совсем не жаль. Жаль тех, кого она своими мертвыми руками тащит за собой.