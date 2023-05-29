

Фото: телеграм-канал Русского добровольческого корпуса



Накануне украинского наступления главным медийным событием стал рейд российских добровольцев, сражающихся на стороне ВСУ, в Белгородскую область. Он решал и пропагандистскую задачу, и военную. Жителям приграничных регионов России продемонстрировали их уязвимость для ударов с украинской территории, неспособность центральных и местных властей их защитить. Немедленный эффект в этом плане оценить трудно. Ясно только, что по-настоящему массовое недовольство путинским режимом может возникнуть только после того, как российская армия потерпит тяжелые поражения в Украине, с десятками тысяч пленных и с утратой боеспособности многими бригадами и дивизиями.



Военная же задача белгородского рейда заключалась в том, чтобы отвлечь на охрану границы с Украиной хотя бы несколько дополнительных российских батальонных тактических групп (БТГ) с украинского фронта. До событий в Грайвороне на более чем 700-километровом участке границы с российской стороны насчитывалось всего лишь 25 БТГ общей численностью около 17 тысяч человек с очень ограниченным количеством артиллерии и бронетехники.



Согласно сообщениям русских добровольцев и украинских источников, операция завершилась полным успехом. Бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" численностью в усиленную роту, от 120 до 150 человек, отвлекли на себя около 3200 военнослужащих российской армии и еще более 1000 армейских спецназовцев и с минимальными потерями вернулись на украинскую территорию. В 70 убитых "диверсантов", о которых заявляет российская сторона, никто из независимых наблюдателей не верит. Издание "РБК Украина" со ссылкой на украинскую разведку сообщало о переброске подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии из Луганской в Белгородскую область.



Весьма вероятно, что в ближайшие дни могут быть предприняты новые вылазки отрядов русских добровольцев с теми же целями в другие приграничные области.



Теоретически можно предположить, что белгородский рейд был своеобразной разведкой боем перед большим наступлением ВСУ - если бы украинское командование собиралось нанести неожиданный главный удар через территорию Белгородской и Воронежской областей во фланг вражеской группировки на Луганщине. Однако такая операция представляется крайне рискованной, так как пути снабжения наступающих войск проходили бы по российской территории и были бы уязвимы для ударов как с воздуха, так и с суши, особенно в случае, если не удалось бы быстро разбить луганскую группировку российских войск. А главное - западные союзники не готовы одобрить сухопутные операции украинской армии на территории России. Именно поэтому белгородский рейд предприняли русские добровольцы, а не регулярные части ВСУ.



О направлении ударов и сроках эксперты гадают уже который месяц. Возможная причина задержки украинского наступления - нехватка боеприпасов. Неслучайно последние два пакета помощи от США состоят главным образом из снарядов, ракет и патронов. Также Украина в последнее время получила снаряды из Германии и других европейских стран.



Следует иметь в виду, что широкомасштабные боевые действия на большей части территории Украины по условиям погоды можно вести примерно с середины мая до середины октября. Большое наступление требует гораздо более интенсивного расхода снарядов и ракет, чем оборона. И вполне возможно, что у ВСУ боеприпасов сейчас хватает не на пять, а, например, только на два месяца наступления.



В этом случае торопиться нет никакого смысла. Наоборот, в такой ситуации с военной точки зрения лучше максимально отсрочить начало наступления. Это позволит, с одной стороны, накопить максимально возможное количество тяжелых вооружений и боеприпасов. С другой стороны - сократить продолжительность потенциального российского контрнаступления. В военной истории были примеры, когда одна из сторон оттягивала начало своего наступления в том числе для того, чтобы в случае неудачи сократить время возможного контрнаступления противника до начала распутицы.



Однако сроки начала украинского наступления определяются не только чисто военными соображениями. К нему уже много месяцев готовятся и армия, и общество - важно сохранить морально-психологическое преимущество. Есть и весомый внешнеполитический фактор. В середине июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. По всей вероятности, Украина хотела бы подойти к нему на пике военных успехов. Это позволило бы рассчитывать на усиление военной помощи со стороны союзников и на какие-то конкретные шаги на пути Украины в НАТО. Опыт прошлогоднего украинского наступления показывает, что максимальные успехи были достигнуты примерно через месяц после его начала. Если сейчас украинское командование рассчитывает на такой же ритм, то оптимальное время начала, чтобы поспеть к вильнюсскому саммиту, - это период с конца мая до середины июня. Ждать осталось недолго.