



Российская пропаганда сравнивает Бахмут со Сталинградом, и это может оказаться пророчеством. Они там словно забыли, кто именно наступал на Сталинград, фактически взял его и чем это для них закончилось. Поразительное беспамятство.



Напомним, что после поражения под Москвой вермахт уже не имел возможности для наступления по всему фронту. Поэтому германское командование выбрало в качестве стратегической цели на лето 1942 года одно направление - Кавказ. Новый удар должен был, по замыслу Гитлера, привести Германию к окончательной победе. "Слушайте наши сообщения! Не отходите от приемников. Иначе вы пропустите исторический момент – сообщение о взятии Сталинграда!" - надрывался Йозеф Геббельс. Позже Гитлер поторопился на весь мир заявить о его взятии. Разрушенный до основания город в самом деле был практически под полным контролем немцев. Но в то же время советские войска прорвали фланги, на которых стояли более слабые подразделения. Предположительно, отойди немецкие войска вовремя из Сталинграда, они могли бы избежать краха. Но Гитлер приказал держаться до последнего - вопреки военной целесообразности, только из идеологических соображений. В итоге советские войска окружили Сталинград и уничтожили находившуюся там армию. После чего у немцев не осталось на этом направлении ничего, чем можно было бы остановить советское контрнаступление.



Не идентичная, но схожая ситуация была во время Первой мировой, в битве при Вердене. Когда Германия, не имея сил для наступления на Францию широким фронтом, решила провести мощный удар на узком участке - в районе Верденского укрепрайона, который на французско-германском фронте выделялся в форме небольшого выступа (как и Бахмут в наши дни). Битва длилась почти год и стала хрестоматийным примером войны на истощение. Ее окрестили "Верденской мясорубкой". Немецкий план провалился, никаких тактических результатов сражение не принесло. Потери сторон ранеными и убитыми составили почти миллион человек.



"Артемовск освобожден. Событие исторического масштаба. Важная стратегическая точка и большой тактический успех наших сил. Отличившихся представят к высоким наградам. Бойцов приветствовал Путин. Миф о том, что Артемовск - неприступная крепость, разрушен. Миссия выполнена", - рапортовал днем 21 мая российский Первый канал.



Стоит отметить, что заявление о взятии Бахмута под полный контроль Пригожин сделал за сутки до этого, днем 20 мая. Однако российское ТВ его проигнорировало - в выпусках новостей вечером 20 мая об этом ничего не сказали. О "событии исторического масштаба" было объявлено только после заявления Минобороны РФ.



Эпическая битва за Бахмут, которая продолжалась без малого год, не могла не стать легендарной в Украине. И, конечно же, стала таковой. Но никакого специального мифа о "неприступной крепости" не существовало. Именно российская пропаганда, при участии пригожинских медиаресурсов, создала гипертрофированное представление о важности битвы за Бахмут. Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, еще в конце марта сказала, что российская пропаганда пытается представить битву за Бахмут как "апокалиптическое событие", чтобы создать впечатление разделения реальности на "до" и "после". Маляр назвала это "психологическим трюком". Отметив, что битва за Бахмут не тот фактор, который "окончательно повлияет на ход войны". Да, это героическая страница в истории украинской армии, затяжная и кровопролитная оборона города обусловлена оперативно-тактической целесообразностью. "Но у меня есть плохая новость для врага - это не апокалипсис", - резюмировала Маляр.



В Украине практически изначально заявлялось, что оставление Бахмута не даст захватнической армии стратегического преимущества. Отход из города - для избежания окружения украинского гарнизона - рассматривался как возможная опция. И был неоднократно рекомендован западными союзниками. Но как раз окружить себя украинская армия не дала. Под угрозой окружения в Бахмуте сейчас оказались российские войска. Учитывая то, что Бахмут находится в низине, а ряд господствующих высот контролируется сейчас украинской армией, город может оказаться капканом для захватчиков. Его взятие уже стоило колоссальных потерь. По американским оценкам, которые привел Джо Байден, российская армия потеряла здесь 100 тысяч человек ранеными и убитыми.



По словам командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, украинская армия продолжает продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и "фактически приближается к взятию города в тактическое окружение".