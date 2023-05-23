



Неглубокий и кратковременный рейд, который был совершен на территорию Брянской области 2 марта этого года, был мгновенно использован российской пропагандой. Путин отменил тогда запланированную поездку на Ставрополье и заявил, что диверсанты хотят лишить россиян "исторической памяти, традиций, языка". (Это было совершенно абсурдно, поскольку диверсия осуществлялась гражданами России.) Тут же на коленке слепили образ нового героя "СВО" - мальчика Федора, который не испугался лютых бандеровцев и защитил двух маленьких девочек, несмотря на ранение.



А тут вдруг почти полная тишина. Это при том, что 22 мая на территорию Белгородской области зашла куда более крупная вооруженная группа, в том числе с тяжелой техникой. Штурмом взяв КПП "Грайворон". Сама по себе скупость официальной информации свидетельствовала о серьезности положения. Прорыв, по всей видимости, произошел рано утром, а около 18:00 на территории Белгородской области был введен режим КТО. Сообщалось об эвакуации "большей части жителей" Грайворонского округа, где проживает около 30 тысяч человек. Официальную эвакуацию власти не объявляли, местные жители якобы покинули район по собственной инициативе. В сеть попало неверифицированное видео с колонной автобусов в регионе, которое может свидетельствовать о централизованной эвакуации, которую почему-то решили скрыть. Некоторое время власти пытались представить происходящее как "информационную операцию".



Никаких победных реляций об уничтожении противника или выдавливании на территорию Украины на протяжении суток не было. Некоторые прокремлевские телеграм-каналы сообщили об уничтожении 39 и взятии в плен еще 5 "боевиков". Однако эта информация не подтверждалась какими-либо фото- или видеоматериалами. Судя по немногочисленным видео с места событий, бои ведутся с использованием артиллерии и вертолетов.



По информации телеграм-канала “Рыбарь”, который ведет Михаил Звинчук, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ, по состоянию на 21:00 бои продолжались. Причем в селе Козинка, помимо "взвода противника" в окрестностях находились "до сотни боевиков". Также бой шел в соседнем селе Глотово. Кроме того, якобы фиксировалась переброска подкрепления в такие села, как Середа, Муром и Новая Таволжанка. "Рыбарь" прогнозировал, что активная фаза КТО продлится как минимум всю ночь. И что возможна заброска дополнительных диверсионных групп на других участках с целью "сеяния паники и отвлечения внимания". Ночью стало известно о взрывах в самом Белгороде - в районе областных управлений ФСБ и МВД.



Прогноз оказался верным. Утром 23 мая в телеграм-канале Легиона "Свобода России" появилась новая запись: "Доброго утра всем, кроме путинских пособников! Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, которого украинские блогеры язвительно называют "самопровозглашенным", в это же время поблагодарил жителей Грайворонского округа, оставивших свои дома. Добавив, что пока "возвращаться не стоит" из-за ведущихся боевых действий. На записанном видео Гладков выглядит уставшим, растерянным и говорит почему-то шепотом.



"Рыбарь" сообщает, что по приграничным территориям Белгородской области ночью были нанесены массированные удары - под обстрел попали не менее семи населенных пунктов. И что диверсионной группе удалось "углубиться на 8 километров", прорвав первый рубеж обороны. Как мы помним, в начале года власти Белгородской области рапортовали, что на возведение фортификационных сооружений было потрачено почти 10 миллиардов рублей. Для создания оборонительной линии было привлечено более 4 тысяч строителей и 680 единиц техники.



"Передайте губернатору Гладкову, что он пидорас! На нас тут бомбы падают! За что вы деньги получаете?" - кричала местная жительница, которая вместе с соседями пыталась войти в заблокированное бомбоубежище.



Если брянская вылазка в марте выглядела троллингом на кураже и промоакцией формирования русских добровольцев, характер рейда в Белгородскую область заставляет предположить нечто большее. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил 22 мая, что цель операции - "создание определенной полосы безопасности для украинского гражданского населения". Это первый случай, когда представитель официальных украинских структур комментирует силовые действия на российской территории в таком ключе.



К слову, демилитаризованная зона была бы на пользу также местным жителям. Поэтому им всерьез стоило бы рассмотреть идею "Белгородской народной республики", о которой полушутя пишут в украинских соцсетях. Если заменить Гладкова на народного губернатора, который заставит московскую хунту отвести войска, на землю Белгородчины вернется мир. Как говорится, в эту игру можно играть вдвоем.



Надо заметить, что благодаря рейду Белгородская область стала безъядерной зоной. В Грайворонском районе расположена российская воинская часть 25624 (Белгород-22). Эта часть входит в состав ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации и является "объектом С". Это условное название для центральной базы хранения ядерного оружия РФ. По информации ряда источников, теперь это ядерное оружие пришлось с территории области в срочном порядке вывозить.



Песков заявил, что операцию на Белгородчине затеяли для отвлечения внимания от потери Бахмута. Конечно, это чистой воды проекция с его стороны. В Украине это так не работает: здесь не сидят на диванах и не ждут, пока вожди что-нибудь там возьмут, и не начинают недовольно ворчать, когда они же что-нибудь "сдают". Здесь другая степень децентрализации ответственности. Не считаться с ценой - удел рехнувшихся диктаторов. А швыряться попкорном, требуя продолжения шоу, удел инфантильного и аморального общества.



О конкретном плане сейчас можно только гадать. Впрочем, из Украины все выглядит предельно просто. Каждый выстрел и взрыв на территории России - это минус один взрыв и выстрел на территории Украины. Перенос боевых действий на территорию противника - благо само по себе, чего тут гадать.



Публицист Игорь Эйдман написал, что русские добровольцы на деле доказали наличие альтернативы тому, чтобы "терпеть, страдать и даже, под влиянием стокгольмского синдрома, соучаствовать". Что бы там ни говорили "премудрые либеральные пескари", продолжает Эйдман, есть граждане, которые "с оружием пытаются отбить самолет у террористов". И что бы у них ни получилось, "они хотя бы попытались", пока остальные шумели "по европейским кабакам" в ожидании украинского контрнаступления.



Художница и писательница Екатерина Марголис отмечает, что "отцы русской демократии как воды в рот набрали" по поводу событий в Белгородской области: "Оказалось, что некоторые соплеменники готовы за свои убеждения не отдавать себя на заклание, а сражаться. И да, погибать. И нет, они никогда не станут "нашими мальчиками" в устах российских оппозиционных журналистов и деятелей культуры и вдохновенных тетенек с котиками в фейсбуке. Угадайте почему... В мир кухонных задушевных разговоров о русской литературе, в мир последних новинок, нежных вздохов и тяжких страданий их впускать очень не хочется. Только, пожалуйста, без ненависти. Без крови и грязи. У нас так не принято”.



Похоже, русские добровольцы сделали для улучшения имиджа русских в целом куда больше, чем кто бы то ни было еще. На канале Русского добровольческого корпуса проводится опрос, в котором приняло участие около 60 тысяч человек, и только 4 процента участников заявили, что "не любят никаких русских, даже этих". Нет никакой "природной" русофобии. Есть обусловленное поступками отношение, как это принято в мире взрослых. "Отцам демократии" на заметку.