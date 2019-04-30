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"Нет", - кратко и вразумительно ответил Дмитрий Песков на вопрос журналиста о том, ожидают ли в Москве приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Специальных приглашений в Кремле не рассылали, потому никого и не ждут, прибавил пресс-секретарь Путина. В прошлом году праздник вместе с Путиным отмечали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич. Два года назад Парад Победы почтил своим присутствием Игорь Додон, президент Молдавии.
Бойкот в день 9 мая - событие уже вроде привычное, как и скандалы, которые иногда случаются накануне. Помнится, например, как метался незадолго до 70-летия праздника Победы наш испытанный друг - президент Чехии Милош Земан. Метался, покуда не решил, что приедет, но парад все-таки смотреть не станет, а посвятит это время общению с президентом Словакии: удобней повода и ближе места, как видно, у них не нашлось. А случалось, что иностранный лидер, навещая нашу столицу в этот день, занимался большой политикой. Как Биньямин Нетаньяху, который счел необходимым даже с георгиевской ленточкой рядом с Путиным пройти по Красной площади. И это ему потом, вероятно, зачлось. Когда сирийские ракетчики, целясь в израильский военный самолет, сбили самолет российский.
А вообще говоря, бесконечно печально думать о том, что практически никто из политических лидеров давно уже не приезжает в Москву отметить вместе с нами День Победы. Это безусловно позор. Причем позор длящийся, с весны 2014 года, когда Россия, следуя классическим образцам, заимствованным у побежденных нацистов, учинила аншлюс Крыма и захватила Донбасс. С той весны почти никто к нам и не едет, если не считать, грубо говоря, Додона, и перед назойливыми байкерами федерального подчинения европейцы запирают границы и двери, и есть все основания предполагать, что победу над Гитлером вместе с россиянами мир не скоро будет праздновать. Как минимум до тех пор, пока в Кремле сидит Путин, победитель в войне с Петром Порошенко. Покуда Крым наш, а в Донбассе продолжается бойня.
Но это не значит, что Победы не было и что нацизм не был повержен в этот святой день. Это значит, что людям, помнящим, что такое коричневая чума и какой ценой войскам союзников удалось одолеть зверя и добить его в логове, надо запасаться терпением. Придет время, и Россия снова пересилит гада, с помощью союзников или без них - бог весть.
Зычный голос над площадью, заглушаемый грохотом сапог, ревом бронетехники и гудением самолетов. Толпы ряженых "ветеранов". Собачки и котики с георгиевскими лентами, младенцы в гимнастерках... Яростные дискуссии в блогах, в ходе которых мы опять узнали, что самый разделенный в мире народ разделяет буквально все, в том числе и Победа.
Фильм "Три дня до весны" заявлен как главная телепремьера в день юбилея. Сюжет таков: немцы хотят устроить эпидемию чумы в осажденном Ленинграде весной 1942 года. Для этого они похищают из института микробиологии возбудителей бубонной чумы, причем директор института, эдакий очкарик не от мира сего, оказывается главным германским агентом. Однако героические чекисты, как водится, в последний момент предотвращают эпидемию и арестовывают всю группу диверсантов-отравителей.
Московское шествие "Бессмертный полк" собрало, по утверждению полиции, 850 тысяч участников. На Красной площади к колонне присоединился Владимир Путин. В числе портретов, которые несли демонстранты, были фото пророссийских террористов, убитых на востоке Украины. Ранее на Красной площади прошел военный парад. Из иностранных лидеров его посетил только президент Молдавии Игорь Додон. ВИДЕО.
После юбилейных торжеств в Москве остается впечатление, что победа в Великой Отечественной войне - единственное оправдание существования Российского государства. Чтобы доказать народу величие победы и приглушить вопрос о ее цене, продолжается занижение советских и завышение немецких военных потерь.
Общество больше не сопротивляется милитаристской пропаганде властей даже на уровне инстинкта выживания. Победа во Второй мировой воспринимается поддерживающими режим россиянами не как обеспечение прочного мира, а как фундамент реванша, который можно обеспечить, если надо, и военным путем.
Смотреть парад 9 мая я не буду. Я чужд милитаризму и государственничеству и не вижу смысла в бряцании оружием – в современном мире международный престиж означает нечто совершенно иное, а вся эта амуниция, включая ядерную, не преимущество, а обуза. Эстетически меня парад тоже не привлекает – куда приятнее полюбоваться на смену караула полосатой ватиканской гвардии.
Все они прошли через все и встретились уже в конце сорок пятого года. И все это для того, чтобы через полтора года появился на свет тот, кто пишет эти строки. И вопрос о том, кто главнее – папа или Сталин, для меня не стоит за очевидностью ответа.
Инициатива Сергея Шойгу грозит обернуться именно тем средством борьбы с независимыми историками, которого так не хватало ветеранам-охранителям и историкам, обслуживающим современную власть. Сама угроза использования закона приведет к еще большему затруднению поисков правды о Второй мировой войне, хотя и сейчас из-за недоступности многих до сих пор засекреченных документов этот поиск является крайне непростым делом.
Убить Дракона можно, если с ним не садиться на одну трибуну. Иначе он влезет тебе в душу, во внешнюю политику, в учебники и сядет незваным за праздничный стол. Когда-нибудь тем, кто приехал 9 мая в Москву, станет очень стыдно, а их потомки поймут, что ехать на Красную площадь после Грузии и Чечни, под портреты Сталина, это было все равно что участвовать в том самом жутком параде в Бресте, вместе с гитлеровцами и красноармейцами, согласно пакту Молотова-Риббентропа.