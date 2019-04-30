Реклама

"Нет", - кратко и вразумительно ответил Дмитрий Песков на вопрос журналиста о том, ожидают ли в Москве приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Специальных приглашений в Кремле не рассылали, потому никого и не ждут, прибавил пресс-секретарь Путина. В прошлом году праздник вместе с Путиным отмечали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич. Два года назад Парад Победы почтил своим присутствием Игорь Додон, президент Молдавии.

Бойкот в день 9 мая - событие уже вроде привычное, как и скандалы, которые иногда случаются накануне. Помнится, например, как метался незадолго до 70-летия праздника Победы наш испытанный друг - президент Чехии Милош Земан. Метался, покуда не решил, что приедет, но парад все-таки смотреть не станет, а посвятит это время общению с президентом Словакии: удобней повода и ближе места, как видно, у них не нашлось. А случалось, что иностранный лидер, навещая нашу столицу в этот день, занимался большой политикой. Как Биньямин Нетаньяху, который счел необходимым даже с георгиевской ленточкой рядом с Путиным пройти по Красной площади. И это ему потом, вероятно, зачлось. Когда сирийские ракетчики, целясь в израильский военный самолет, сбили самолет российский.

А вообще говоря, бесконечно печально думать о том, что практически никто из политических лидеров давно уже не приезжает в Москву отметить вместе с нами День Победы. Это безусловно позор. Причем позор длящийся, с весны 2014 года, когда Россия, следуя классическим образцам, заимствованным у побежденных нацистов, учинила аншлюс Крыма и захватила Донбасс. С той весны почти никто к нам и не едет, если не считать, грубо говоря, Додона, и перед назойливыми байкерами федерального подчинения европейцы запирают границы и двери, и есть все основания предполагать, что победу над Гитлером вместе с россиянами мир не скоро будет праздновать. Как минимум до тех пор, пока в Кремле сидит Путин, победитель в войне с Петром Порошенко. Покуда Крым наш, а в Донбассе продолжается бойня.

Но это не значит, что Победы не было и что нацизм не был повержен в этот святой день. Это значит, что людям, помнящим, что такое коричневая чума и какой ценой войскам союзников удалось одолеть зверя и добить его в логове, надо запасаться терпением. Придет время, и Россия снова пересилит гада, с помощью союзников или без них - бог весть.