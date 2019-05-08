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Когда новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в день памяти и примирения встречается с ветераном Второй мировой войны, бывшим красноармейцем Иваном Гутником-Залужным, потерявшим на войне в Донбассе единственного внука, и бывшей связной Украинской повстанческой армии Параскевой Зеленчук-Потяк, он демонстрирует приверженность новой культуре памяти, окончательно утвердившейся в Украине после Майдана 2013-2014 годов и российской агрессии.
Эта культура памяти никому не позволяет разделять украинцев, многие из которых и во время первой, и во время второй мировых войн оказывались в соперничающих армиях. Она воспринимает войну не как парад, а как трагедию. И она не позволяет делить агрессоров и убийц на дьяволов и тех, в чьей деятельности, выражаясь советским языком, "имелась отрицательная сторона". Проще говоря, эта культура памяти уважает солдата и ставит в один сумрачный ряд Гитлера, Сталина и Путина. И это - настоящая победа не только человечности над милитаризмом и смертью, но и победа той "солдатской правды", которая начала пробиваться сквозь асфальт лжи политруков именно здесь, в Киеве, в строках знаменитого романа Виктора Некрасова.
А в России "солдатская правда" проиграла, в России - не культура, а бескультурье памяти. В России трудно даже представить себе подлинное национальное примирение - и это при том, что сотни тысяч русских в годы Второй мировой войны сражались против государства, которое они не могли воспринимать как Россию, которое было для них не меньшим, а то и большим злом, чем гитлеровский Рейх. Потому что Германия была им чужбиной, а Россия - злобной мачехой, изнасилованной большевиками и чекистами. И эти люди не верили в сталинский миф о России, воскрешенный 22 июня 1941 года ради победы над Германией. Не верили - и, в общем, не ошиблись, потому что сталинский Советский Союз Россией так никогда и не стал. Не стал даже после краха Советского Союза.
Не собираюсь оправдывать военные преступления солдат Русской освободительной армии и других аналогичных формирований - как и любые другие военные преступления. Но речь именно о национальном примирении, без которого Россия - не Россия, а все еще СССР. Этого национального примирения, этого общего покаяния за преступления победившего во всех войнах коммунистического режима, этого внутреннего понимания, что история России ХХ века - не история побед, а история трагедий, не заменят никакой "Бессмертный полк", никакие шествия с портретами жертв войны, никакие всполохи "победобесия", никакие попытки подменить уродливое российское настоящее придуманным российским прошлым.
Люди, с портретами которых их родственники ходят в эти майские дни, - такие же жертвы отсутствия примирения и покаяния, как и живущие россияне. Потому что многие их них - если не большинство - оказались в могилах не просто потому, что воевали за свою страну, но из-за сталинского политического безумия, подразумевавшего союз с Гитлером. Из-за уничтожения российских полководцев после 1917-го и после 1937 года - после чего на сцену вышли генералы и маршалы, в большинстве своем просто закидывавшие врага русскими трупами. Портреты этих людей вопиют не о гордости, а о горе и предательстве.
Но российская власть, привыкшая красть у своих сограждан любые, даже самые благие инициативы, чтобы превращать их в майские демонстрации и картинку для Первого канала, всего этого привычно не замечает. И вместе с ней привычно не замечает этого немого крика погибших русский народ.
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