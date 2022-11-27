Александр Скобов: версия для печати
Петербургский публицист Александр Скобов давно пишет о российском фашизме как о глобальной угрозе, устранить которую можно только силой. Автор бил тревогу, фиксируя ключевые этапы трансформации российского режима, анализируя его идеологию в историческом контексте. Это именно фашизм, адаптированный к новым реалиям, а не реставрация "совка", доказывает Скобов в своих статьях.
Еще студентом Скобова арестовали за участие в изготовлении и распространении самиздата. На излете перестройки у него прошел обыск по последнему уголовному делу по статье 70 УК РСФСР (антисоветская агитация). Сегодня Скобов публикуется на сайтах и в соцсетях, заблокированных в РФ. На этой странице вы можете скачать сборники его статей в формате PDF в двух вариантах: для чтения с экрана и для распечатки в виде брошюры на домашнем принтере. При этом надо учитывать, что в сегодняшней России распространение этих материалов может стать основанием для уголовного преследования.
Фронт за линией фронта. Часть I (февраль-июль 2022)
Версия для печати
Фронт за линией фронта. Часть II (июль-ноябрь 2022)
Версия для печати
Гибель Республики (2020)
Версия для печати
Крик Кассандры (2021 - начало 2022 года)
Версия для печати
Так кто же привел "белочекистов"? Наброски о новом авторитаризме (2019-2021)
Версия для печати
Статьи Александра Скобова в "Гранях" (зеркало для РФ)
Статьи Александра Скобова на "Каспаров.Ру" (зеркало для РФ)
Статьи по теме
Время двух Ч
Вызов, брошенный "коллективному Западу", заставляет нас вновь и вновь обращаться к истории предыдущих мировых войн. Почему стал возможен альянс со сталинским СССР как меньшим из зол, а холодная война не переросла в горячую? Какой выбор будет сделан сегодня, когда исход борьбы новых черчиллей и чемберленов отнюдь не предрешен?
Право на угрозу
Заявление МИД РФ "о предотвращении ядерной войны" - очередной шаг по пути эскалации. Дойдет и до прямых угроз применить ядерное оружие. Преимущество Путина в том, что ему постоянно оставляют возможность угрожать и ставить противника перед выбором. Надо лишить кремлевского Гитлера этой возможности.
Топорная работа
Путин отстаивает право России топором расчленять своих соседей. "Новый мировой порядок" Путина - это порядок, при котором самое сильное и самое волевое государство диктует свою волю всем остальным. Это старый гитлеровский "мировой порядок".
Роковое вовлечение
В Киеве ждут нового удара со стороны Беларуси. Западные военные аналитики считают, что укрепление "союзной группировки" - это отвлекающий маневр. Кажется, они недооценивают его политический смысл. Комментарий Александра Скобова.
Плоды ответки
Запад впервые обозначил ту "красную линию", переход которой приведет к открытию военных действий против РФ странами НАТО. Удержит ли это кремлевского упыря - большой вопрос. И наш обозреватель не уверен, что обозначенная Западом "красная линия" стратегически верна.
Управа на террориста
Устранить исходящую от режима Путина угрозу всему миру может только военный разгром РФ с последующей ликвидацией этого режима. Еще не использованных невоенных средств воздействия на режим Путина осталось всего несколько. Эти меры необходимы, но недостаточны.
Настоящий фашизм
Скандал вокруг реплики Борреля о фашистской России возвращает нас к принципиальному спору о природе путинского режима. Этот режим, принявший на себя роль боевого авангарда мира автократий, ведет экзистенциальную, идеологическую, священную войну против западного либерализма как такового. Точно такую же войну вел Гитлер.
Путинизм: онтология и онкология
Путинизм, объявивший войну либеральному Западу, - это набирающий силу фашизм или предсмертные судороги русского коммунизма, как утверждает Владимир Пастухов? От ответа на этот вопрос зависит план действий. Можно ли обойтись без хирургического вмешательства? Колонка Александра Скобова.