<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="//graniru.org/opinion/skobov/m.286847.html"> <img src="//graniru.orghttps://graniru.org/att/cards/286847.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="//graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: Александр Скобов: версия для печати</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> Петербургский публицист Александр Скобов давно пишет о российском фашизме как о глобальной угрозе, устранить которую можно только силой. На нашем сайте вы можете скачать сборники его статей в формате PDF в двух вариантах: для чтения с экрана и для распечатки в виде брошюры. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>