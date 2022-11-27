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Также: Скобов, Россия, Война, Колонки, Политика | Персоны: Александр Скобов

статья Александр Скобов: версия для печати

27.11.2022

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Петербургский публицист Александр Скобов давно пишет о российском фашизме как о глобальной угрозе, устранить которую можно только силой. Автор бил тревогу, фиксируя ключевые этапы трансформации российского режима, анализируя его идеологию в историческом контексте. Это именно фашизм, адаптированный к новым реалиям, а не реставрация "совка", доказывает Скобов в своих статьях.

Еще студентом Скобова арестовали за участие в изготовлении и распространении самиздата. На излете перестройки у него прошел обыск по последнему уголовному делу по статье 70 УК РСФСР (антисоветская агитация). Сегодня Скобов публикуется на сайтах и в соцсетях, заблокированных в РФ. На этой странице вы можете скачать сборники его статей в формате PDF в двух вариантах: для чтения с экрана и для распечатки в виде брошюры на домашнем принтере. При этом надо учитывать, что в сегодняшней России распространение этих материалов может стать основанием для уголовного преследования.

Фронт за линией фронта. Часть I (февраль-июль 2022)

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Фронт за линией фронта. Часть II (июль-ноябрь 2022)

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Гибель Республики (2020)

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Крик Кассандры (2021 - начало 2022 года)

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Так кто же привел "белочекистов"? Наброски о новом авторитаризме (2019-2021)

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Статьи Александра Скобова в "Гранях" (зеркало для РФ)

Статьи Александра Скобова на "Каспаров.Ру" (зеркало для РФ)

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27.11.2022
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