

Флаг ЛГБТ перед зданием мариупольского драмтеатра. 2019 год. 16 марта 2022 года театр был разрушен бомбовым ударом. Фото: mariupolnews.com.ua

Мне особенно больно от того, в какой ад превратился прекрасный город Мариуполь, потому что там находится мой шестилетний сын со своей мамой. Но еще потому, что этот город все предыдущие восемь лет становился все краше. Приобретал европейский вид и дух. О нем начали заботиться, его лелеяли. Его жители стряхивали с себя ахметовское рабство, весь этот донецкий мрак.

Я знаю, за что орки уничтожают Мариуполь. За новые красивые парки. За крутые кафешки. За классные локации. За фестивали. За травку вместо водки. За секс на пляже. За геев, которых здесь никто не трогал. (Скажите кто-нибудь этому бесовскому патриарху, что не геи портят эту землю, а он со своей черной стаей.) За красивую украинскую церковь с уникальной петриковской росписью, восстановленной силами общины. За греков, которые делали вкуснейшие чебуреки с креветками, мидиями, семгой, а хоть бы и с ананасами и шоколадом. И все надписи у них были на греческом языке. Но все это как-то сосуществовало с полком "Азов". Бойцы которого, когда одевались в гражданское, выглядели просто столичными хипстерами.

Потому что это Украина, крошка.

Орки уничтожают Мариуполь, потому что он им не покорился. И расцвел после того, как дал пинка под жопу всей этой вашей дээнэрии.

Я не прощу этого. Никогда. Никому. Ни тем, кто это оправдывает чем бы то ни было, ни тем, кого сейчас волнует всякая поебень, только не то, что здесь убивают, разрушают, оскверняют. Изнуряют сотни тысяч человек. Ломают судьбы миллионов. Просто потому, что у одного плюгавого и плешивого поехала крыша. А вместе с ним и у целого народа. Чтоб им повылазило, тварям.

Единственное, что позволяет терпеть весь этот ужас, - надежда. Надежда на мир будущего, в котором Россия будет сидеть тихо, как мышь под веником. Если она вообще будет существовать. Лучше, чтобы не существовала в сегодняшнем виде. Чтобы этот источник грязной лжи, самодовольной наглости, агрессии, шовинизма и мракобесия исчез навсегда. А Украина чтобы влилась в семью цивилизованных народов и расцвела.

Без такой надежды ужас будет невыносим. Если Путин остается безнаказанным, а мы продолжим болтаться, как цветок в проруби, обескровленные и обнищавшие, все эти жертвы, и без того кошмарные, превысят все живое.

Поскольку катастрофа Мариуполя стала для меня личной трагедией, я не могу отогнать от себя одну мысль: если власти знали о неминуемой войне, а Данилов (секретарь СНБО. - Ред.) говорит, что знали еще с ноября прошлого года, зачем они говорили о "шашлыках на майские", вместо того чтобы эвакуировать жителей приграничных районов. Впрочем, я готов простить это. У меня нет компьютерной симуляции, где можно проиграть разные варианты, чтобы точно оценить, какое решение правильное. Возможно, эти шашлыки сохранили больше жизней. Но Мариуполь все равно стал городом-мучеником. Адом, в котором оказался мой сын. И я готов простить это только при одном условии: никаких уступок врагу не будет, он за все заплатит, он будет уничтожен.

Любой другой финал станет страшным преступлением. Очень надеюсь, что этого не произойдет.