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А вот я приветствую смелую инициативу Олега Дерипаски. Человека, мною глубоко неуважаемого. И я решительно осуждаю Дмитрия Гудкова за то, что он обращается к Дерипаске "уважаемый Олег". Я понимаю, что Дмитрий Гудков - воспитанный, вежливый человек и подобная форма обращения для него - дело элементарной привычки. Но когда обращаешься к заведомому негодяю, подобные привычки все же надо из себя выдавливать. И желательно не по капле. На выдавливание по капле история не даст нам времени.

А теперь - почему я приветствую инициативу этого негодяя. Нет, не за то, за что ее приветствует Дмитрий Быков. Разумеется, после свержения путинского режима против его деятелей можно будет применить и уголовную статью о "провоцировании санкций". А можно и не применить, посчитав ее в принципе неправовой (к чему есть серьезные основания, но об этом позже). В любом случае этот вопрос может стать актуальным только после свержения путинского режима. А сейчас актуальнее другое.

Сейчас актуальнее то, что инициатива Дерипаски - это еще одна весьма наглядная констатация того факта, что идет война. Против нас ведет войну "государство РФ", захваченное бандой негодяев и убийц во главе с Владимиром Путиным и превращенное этой бандой в орудие своих преступлений. То есть "государство РФ" есть преступная организация и это вражеское государство.

Путинская РФ ведет войну против всей нашей цивилизации, против ее базовых ценностей и принципов, против выработанных ею правовых и моральных ограничений на насилие и угнетение. В ходе этой войны она оккупировала нашу страну, являющуюся неотъемлемой частью нашей "западной", евроатлантической общности народов. Путинские оккупанты уничтожили в России правосудие и институт выборов. То есть они лишили ее жителей возможности легально менять власть и вообще отстаивать свои права. Прямо сейчас он лишают россиян последних легальных возможностей просто выражать свое мнение.

В основе инициативы Дерипаски лежит базовый принцип идеологии путинской банды - стирание границ между различными формами политической борьбы: правовыми и неправовыми, насильственными и ненасильственными, вооруженными и невооруженными. Любые формы политической борьбы рассматриваются как война, что как бы дает право отвечать насилием противнику, который действует только словом.

Понятно, что тот, кто прямо призывает евродепутатов ввести новые санкции против представителей путинской клептократии, - враг, с которым следует поступать по законам военного времени. Но не надо думать, что только он. В качестве такого же врага режим рассматривает любого, кто обнародует какую бы то ни было информацию о преступлениях путинской власти. Ведь любая такая информация подталкивает к введению новых санкций против РФ. И поступать с ним по законам военного времени режим будет независимо от того, будет ли инициатива Дерипаски оформлена в новый закон. Если против врага не будет использован очередной репрессивный закон, против него будет использован яд.

Уже из этого следует, что тем, кто не приемлет уничтожения правосудия и института выборов, кто не приемлет политических репрессий и гангстерских расправ с оппонентами, кто не приемлет разбойничьего захвата Крыма и развязанной Кремлем войны в Донбассе, следует относиться к путинскому режиму, его пособникам и холуям также по законам военного времени. Как к врагам, в борьбе с которыми мы ни в коей мере не ограничены формальными законодательными рамками, этими врагами устанавливаемыми.

Этот вывод следует также из того, что путинский режим представляет собой вполне реальную глобальную угрозу нашему миру в целом. Миру, построенному на принципах и ценностях нашей евроанлантической общности народов. На принципах приоритета права вообще и прав человека в частности. Пора отказаться от весьма поверхностных представлений о том,что путинская клептократия всего лишь мечтает встроиться в мировой истеблишмент, чтобы пользоваться доступными ему благами. Она "идеологически заряжена" куда сильнее кремлевских старцев из брежневского Политбюро. Она утробно ненавидит свободу и преисполнена решимости разрушить мир, основанный на признании ее приоритетной ценности.

Пора отказаться также от легкомысленных суждений о ничтожности сил путинского паханата. Ресурсное и технологическое превосходство Запада он с лихвой компенсирует решимостью переступать через любые правовые и моральные границы, презрением к человеческой жизни и ядерным шантажом. За ним - вся "темная энергия" мировой традиционалистской реакции, стремящейся сбросить выработанные "миром по-западному" ограничения на насилие. Этого недостаточно, чтобы обеспечить доминирование путинской РФ в чаемом путинистами "постзападном мире", но в случае неспособности Запада мобилизоваться для отпора хватит, чтобы сломать созданную после Второй мировой войны систему правовых регуляторов международных отношений. И отбросить человечество в варварский мир войны всех против всех.

Отсюда долг тех, кто знает путинский паханат изнутри: свидетельствовать перед западным сообществом о том, что он - экзистенциальный враг и реальная угроза. Что с ним невозможен компромисс, что его невозможно интегрировать в цивилизованный мир. Его необходимо максимально изолировать от цивилизованного мира. И целью экономических санкций должно быть не приведение в чувство отдельных представителей путинской элиты, а подрыв экономического, технологического и военного потенциала противника. Не ради спасения немногочисленных российских диссидентов. Они в данном случае смертники. Ради спасения Западом самого себя.

Для этого мы - те, кто знает путинский паханат изнутри, - сами должны осознать, отрефлексировать: он - враг, экзистенциальный и военный. Наша цель - нанесение ему поражения любыми средствами и любой ценой. Исходящая от него глобальная угроза может быть устранена только с его устранением. Мы должны также отдавать себе отчет в том (и говорить об этом честно и открыто), что устранение путинского оккупационного режима (что бы к нему ни привело - внутренний социальный взрыв, внешнее воздействие или сочетание этих факторов) неизбежно повлечет за собой, выражаясь языком секретных протоколов "кремлевских мудрецов", существенные "территориально-политические изменения" на построссийском пространстве. И что эти "территориально-политические изменения", весьма вероятно, будут весьма болезненны для многих. И тем не менее путинская вертикальная империя должна быть разрушена, как Карфаген.

Инициатива Дерипаски способствует осознанию всего этого. Есть от нее и еще одна польза. Она способствует изживанию весьма устойчивых праволиберальных надежд на то, что крупный капитал рано или поздно взбунтуется против авторитарного государства, ограничивающего его свободу. И по ходу дела отхлопочет для нас права человека. Не взбунтуется. Не отхлопочет.

Нынешний российский крупный (олигархический) капитал, рожденный приватизацией по Чубайсу, отнюдь не является жертвой государственного рэкета со стороны силовой бюрократии. Он - бенифициар системы государственного рэкета. Он обслуживает процесс взимания силовой бюрократией коррупционной ренты со всей остальной страны. И за эти услуги он имеет "свою честную воровскую долю". Вот главная причина политической лояльности олигархов путинскому режиму. Их человеческое ничтожество и холуйство - это уже местный национальный колорит. Намертво повязанный с властью, российский крупный капитал смертельно боится ее сменяемости. Ибо любая "передвижка власти" в такой системе будет означать и передел собственности. Не случайно российский олигархический капитал оказался столь падок не только на чисто феодальную бандитскую роскошь ("престижное потребление"), но и на систему чисто феодальных сословных статусов и привилегий новых господ и хозяев. Российский крупный капитал феодален по своему духу, по своей сути.

Российский крупный капитал никогда не выступит против путинского режима. Напротив, он будет его до конца поддерживать. Оправдывать все его преступления. И требовать новых репрессий в отношении его противников. Как потребовал их Дерипаска. Российский крупный капитал - это Дерипаска и есть. И надо не обещать ему сохранение позиций в "прекрасной России будущего" в надежде на "раскол элит". Надо прямо говорить: после свержения путинского режима российский крупный капитал будет подвергнут тем же мерам, каким был подвергнут крупный капитал ряда европейских стран за сотрудничество с нацистами и их марионетками.

И последнее. Я назвал Дерипаску негодяем не ради красного словца. Поддерживать власть лжецов, отравителей, военных преступников может только негодяй. Требовать новых политических репрессий может только негодяй. И Дмитрию Гудкову не стоит обращаться к нему "уважаемый Олег".