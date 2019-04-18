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На уроках истории, когда мы начинали тему сталинских репрессий, я часто давал школьникам такое задание. Представьте себе, что цивилизация не Земле полностью погибла, а вы - инопланетяне, прилетевшие через много тысяч лет. По найденным фрагментарным артефактам вы пытаетесь восстановить человеческую историю. И вот вы нашли Постановление ЦК КПСС 1956 года "О преодолении культа личности и его последствий".

Вы читаете, что во второй половине 30-х годов имели места отдельные факты нарушения норм социалистической законности. И.В. Сталин подменил партийный контроль за органами госбезопасности своим личным контролем. К руководству этими органами пробрались карьерист Ежов и политический авантюрист Берия, которые фабриковали уголовные дела на честных советских граждан. Но эти отдельные негативные явления не могли изменить самый гуманный и демократический характер советского строя.

Кроме этого документа у вас нет про сталинскую эпоху ничего. А теперь попробуйте только на основании данного текста предположить, какое количество людей могло безвинно пострадать. Во всех случаях ученики отвечали мне, что таких, вероятно, было несколько сотен. Возможно, несколько десятков из них погибли.

А действительно, сколько уголовных дел физически могли сфабриковать карьерист Ежов и политический авантюрист Берия? Даже с возможными подручными? Опубликованное в газетах Постановление ЦК представляло собой тщательно вычищенный и кастрированный текст секретного доклада Хрущева на XX съезде партии. И дело было даже не в том, что в нем отсутствовали какие-либо цифры. Цифры, представленные комиссией Поспелова, не решился привести и Хрущев в своем секретном докладе съезду. Но его доклад был насыщен страшной конкретикой, воссоздававшей живую картину репрессий. И по этой картине можно было составить представление о масштабах. Вся эта конкретика в Постановление ЦК не вошла.

Потом на протяжении многих лет этими несколькими строчками из Постановления ЦК ограничивались все упоминания о сталинских репрессиях во всех советских учебниках истории. Потом из школьных учебников исчезли и они. Остались только в специальных учебниках для исторических факультетов университетов. Чтобы будущие учителя знали, как отвечать на возможные провокационные вопросы недостаточно сознательных учеников. Никто не мог объяснить, почему Ежов - именно карьерист, а Берия - политический авантюрист. Но перепутать было нельзя. Рассказ должен был точно соответствовать тексту Постановления.

Цифры стали общедоступны только в горбачевскую перестройку. После смерти кремлевского вурдалака "отдельные нарушения социалистической законности" расследовали несколько партийных комиссий высшего уровня с участием высших руководителей советских карательных органов. Они использовали несколько разные методики включения различных категорий репрессированных в общее число "жертв политических репрессий". Поэтому и приводимые ими цифры несколько расходятся. Но расходятся не принципиально. Все цифры "бьются". Задолго до перестройки высшее руководство СССР знало, что за годы правления Сталина только казнено по политическим обвинениям было от 700 до 800 тысяч человек. Из них от 600 до 700 тысяч - только в течение 1937-1938 годов.

В эти годы в стране не было гражданской войны с ее неизбежными взаимным ожесточением и взаимными расправами. Были мир и стабильность на фоне выдающихся успехов "социалистического строительства", которое, согласно советским источникам, пользовалось всенародной поддержкой. Оставим в стороне иезуитские советские законы, по которым приличный лагерный срок можно было получить за рассказанный на кухне политический анекдот. Пункт 58-й статьи об "антисоветской агитации и пропаганде" смертной казни все же не предусматривал. Для смертного приговора все же нужно было обвинение в чем-то кроме "словопреступления". Может ли находящийся в здравом уме человек не понимать, что в мирно живущей стране физически не могло быть такого количества шпионов, диверсантов, террористов и участников заговоров с целью захвата власти? Точно так же, как физически не могли сфабриковать такое количество дел один карьерист и один политический авантюрист. Даже с подручными.

Не существовало и не существует государств, которые бы никого не убивали. Но такого масштаба уничтожения собственных граждан не знало ни одно государство ни в XIX, ни в XVIII веке. Что касается века двадцатого, то по количеству убийств безоружных людей Гитлер "догнал и перегнал" Сталина только во время войны. Только за счет Холокоста. После войны по размаху государственного террора Сталина превзошли только Мао, Сухарто и Пол Пот.

Для вынесения однозначной, окончательной и не подлежащей обжалованию оценки советского режима достаточно знать только эти цифры. Этого достаточно, чтобы сказать: советский режим не может быть оправдан ничем. Никакими тяжелыми историческими обстоятельствами, никакими успехами в распространении образования и освоении космоса. Этого достаточно, чтобы сказать: и те, кто осуществлял репрессии на местах, и те, кто возглавлял советскую политическую машину, - выродки и изуверы, какими бы "идеалами" они ни руководствовались.

Недаром советские вожди до самой перестройки тщательнейшим образом скрывали эти цифры от общества. И советское общество действительно этих цифр не знало. Были догадки, были попытки "антисоветчиков" провести подсчет по косвенным данным, были отдельные "утечки", но про все это всегда можно было сказать: это домыслы. Когда я заканчивал школу, я уже определенно осознавал себя политическим противником советского режима, активно пропагандировал многопартийность, но масштабов сталинского террора не представлял себе даже при первом аресте в 1978 году.

Когда эти цифры стали общедоступными, именно они в конечном счете снесли советскую империю. Вызвали массовое отвращение к системе, сделавшей все это возможным. Не могла устоять конструкция, под которой шевелились кости миллионов расстрелянных, замученных, уморенных, загубленных. Не могла, потому что значительная часть пресловутых "совков" была способна стыдиться мерзости в своей истории. Была способна краснеть за свою страну. Как это ни покажется парадоксальным, данная способность была частью конструкции.

Когда же эта способность исчезла? Ведь сегодня официальные цифры жертв сталинских репрессий остаются общедоступными. Их не только можно в два клика вытащить из интернета. Они есть во всех школьных учебниках истории. И рядом с ними не стоят ничего все высокоумные рассуждения авторов новых школьных программ об "обществе повышенной мобилизации", проходящем "догоняющую модернизацию" в сложных исторических обстоятельствах.

Результатом правления постсоветской элиты стала глубокая деградация общества, распад общественной нравственности. Новые временщики России учли "слабости" своих предшественников и воспитали генерацию людей, которым не бывает стыдно. Ну и что, что Сталин - массовый убийца? Все равно он лучший нападающий нашей сборной.

Что нужно сделать, чтобы к этим людям вернулись базовые способности, отличающие человека от животного? Пропустить их через подвалы НКВД и лагерный лесоповал? Заставить выстаивать очереди к тюремному окошку с передачкой? Заставить испытать на себе отношение к родственникам "врагов народа"? Сталина на них нет.