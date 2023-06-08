

Кадр из фильма "Жестокий романс"



Те, кто сегодня удивляется новому путинскому преступлению - ведь российский режим устроил страшную катастрофу на территориях, которые объявил "новой Россией", - кажется, никогда не бывали в самой России, не читали ее главных писателей, не понимают психологии ее так называемой элиты.



Элита эта воспринимает все вокруг Москвы не как страну, а как "плацдарм" для завоевания новых территорий. И это даже не образ, а скорее цитата, заимствованная мною из Светлогорска в Калининградской области, некогда элитного немецкого курорта Раушен. Так вот, в этом городе, среди уже российской курортной суеты, на одном из главных зданий был установлен плакат, напоминающий, что вы не просто на берегу Балтики, а в "форпосте" Российской Федерации. И когда в Калининградскую область доставили российское ядерное оружие, я вновь вспомнил об этом самом "форпосте". Зачем курорт, зачем нормальная жизнь, когда можно пугать и убивать?



Неспособная отстроить человеческую жизнь на уже завоеванных и ограбленных землях, российская "элита" движется вперед с упрямством полка термитов. И ее совершенно не интересует, что происходит на территориях собственной страны. Именно поэтому многие регионы России без всякого подрыва дамбы и наводнения напоминают Херсонскую область после того, как туда пришли русские и устроили катастрофу. Именно поэтому не стоит удивляться тому, что подрыв дамбы на долгие годы, если не навсегда, лишает воды "сакральный" Крым. Путину не было никакого дела до Крыма, после того как он заграбастал полуостров. Он просто превращал его в военную базу для дестабилизации ситуации в Черном море и в плацдарм для оккупации украинского юга. Сейчас, когда на полуострове может наступить экологическая катастрофа, когда о туристах здесь давно забыли, зато узнали о беспилотниках, становится очевидным, какой была настоящая цена аннексии. И аннексии Крыма, и аннексии других украинских регионов. Впрочем, и к регионам самой России, на территории которых начались боевые действия, в Кремле относятся с таким же равнодушием. Как я и говорил - равнодушие российского руководства не знает границ.



Версии причин того, почему Путин пошел на такое страшное преступление, сводятся к страху перед украинским наступлением, возможностью потери территорий и негативной реакцией "дорогих россиян", которые поддерживают власть в дни новых аннексий, а не отступлений с уже захваченных земель. Что ж, в этом случае можно обратиться к классике и вспомнить главную реплику "Бесприданницы" Александра Островского - "Так не доставайся же ты никому!". Идея о том, что если мы не можем добиться одобрения объекта нашего обожания, то мы достаем пистолет, - одна из стержневых в русской литературе. И если эта идея помогает вам лучше понять "загадочную русскую душу", то пожалуйста - она перед вами на дне Каховского водохранилища.