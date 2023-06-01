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статья Страх как лекарство

Виталий Портников, 01.06.2023

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Виталий Портников. Фото: Олена Чернинька

Сказанные в беседе с Соловьевым слова депутата Госдумы Андрея Гурулева о возможности ударов по белгородскому Шебекину ради победы над украинскими "диверсантами" - напоминание о том, что "бомбить Воронеж" - никакой не мем, а политическая реальность советской власти и ее наследников в путинском Кремле. Многие города на территории бывшего СССР в годы Второй мировой войны были уничтожены не немецкой, а советской авиацией и артиллерией - потому что так было проще их оборонять или освобождать.

Думать о судьбах мирного населения, даже если оно свое, - это последнее дело для советских и российских генералов и депутатов. Еще слабаком прослывешь среди ответственных товарищей! А так - террористы наказаны, сограждане убиты, забыты и зарыты, а еще лучше - кремированы, чтоб никто потом не мог доискаться подлинных причин гибели. Если кто не помнит - это называется "Норд-Ост". Или Беслан. Если могли пойти на такое безумие почти в центре Москвы, если не пожалели маленьких детей на глазах всей страны - то уж жители Шебекина или Белгорода никого не волнуют и подавно. Путин и Москву в расход пустит, если нужно будет защитить Ново-Огарево.

Россиянам пора понять, что ими управляют самые обычные кровопийцы, готовые пустить на пушечное мясо всю страну ради удовлетворения своих шизофренических амбиций. Да, конечно, Путин хочет воевать с Украиной, а не с Россией. Но вот только Россию он воспринимает как мясорубку, а россиян - как фарш, без приготовления которого невозможно выиграть войну. И чем больше фарша - тем больше надежд. Это, конечно, неприятная аналогия. Но еще более неприятно вот уже 15 месяцев наблюдать, как жители России безучастно следят за гибелью женщин, детей и стариков по другую сторону границы и на все предупреждения о том, что война придет и за ними, отделываются тупыми лозунгами или объяснениями, что "политика нас не интересует". Когда осколок ракеты или беспилотника, направляемого по одному из российских военных объектов или центров принятия решений, в результате действий доблестной российской системы ПВО угодит в детский сад, где будет находиться ваш сын или внук, или в школу, где учится ваша дочь или внучка, никто не будет спрашивать, интересует вас политика или нет. Вам просто выдадут тело - если выдадут, конечно, а не сожгут, чтобы вы не поняли, чужая это ракета или работа ПВО.

Поэтому для начала выздоровления от того жвачного состояния, в котором находятся последние годы - если не десятилетия, если не столетия - русские люди, я бы посоветовал жить в страхе. В обычном страхе, в котором уже 16-й месяц благодаря вашему безумному президенту и вашему преступному равнодушию живут украинцы. Провожая ребенка в школу, супруга на работу, родителей в санаторий - каждый раз задаваться вопросом, увидитесь ли вы вновь. Услышав звук в небе, пугаться и инстинктивно искать место, где бы спрятаться. Привыкнуть носить с собой корвалол и в первый раз в жизни понять, что у вас есть сердце и оно может остановиться гораздо раньше, чем вы думаете. А когда услышите взрыв, не материться, а рыдать.

Это и есть первые шаги к выздоровлению отупевшей нации. Если сильно испугаетесь - захотите прекращения войны. Если сильно захотите прекращения войны - избавитесь от Путина и чекистов. Если избавитесь от Путина и чекистов - перестанете бояться и не будете хоронить своих детей. Все достаточно просто. Бойтесь.

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Виталий Портников, 01.06.2023
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Тонкий налет

Дмитрий Галко, 30.05.2023

От атаки дронов на Москву путинскому режиму вроде бы сплошная польза: это прелюдия к новой мобилизации и повод активизировать охоту на внутренних врагов и шпионов. Но не была ли эта операция местью жителей Шебекина?


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