



Тут бы Грете Тунберг сказать свое веское слово. Все-таки крупнейшая экологическая катастрофа в Европе за десятилетия. Которая грозит разрушением экосистемы, исчезновением уникального ландшафта, гибелью редких животных и птиц и даже нарушением мировой продовольственной безопасности. Но нет, молчит Грета Тунберг. А вместе с ней молчит и ООН. Точнее, отмечает Международный день русского языка. Опять этот проклятый символизм.



Какую свинью подложили всем, кто боролся против "отмены русской культуры". Вот тебе и "Пушкин ни при чем", и "русский язык не виноват". Теперь 6 июня будет связано с одним из самых масштабных военных преступлений. Подрыв Каховской ГЭС - это прямое нарушение Женевских конвенций по защите жертв международных вооруженных конфликтов.



Получив, возможно, беспрецедентный негативный фидбек, аккаунт ООН все же выдал две беззубые записи. О том, что "гражданские лица и инфраструктура не должны быть целью". И что МАГАТЭ следит за ситуацией на ЗАЭС - непосредственной угрозы ей нет. Вот и все.



ГУР Украины заявляет, что располагает доказательствами целенаправленного подрыва Каховской ГЭС. Но пока они не обнародованы, мы можем оперировать косвенными. Накануне отступления из Херсона осенью прошлого года генерал армии РФ Сергей Суровикин заявил, что украинские войска якобы готовят массированный ракетный удар по дамбе Каховской ГЭС. Заявление Суровикина совпало по времени с объявлением оккупационными властями Херсонской области массовой эвакуации на российскую территорию. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке масштабной катастрофы на юге Украины. По словам Зеленского, российские войска заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Американский Институт изучения войны тогда высказал предположение, что подрыв российскими войсками Каховской дамбы после отступления из Херсонской области позволит им обвинить Украину в затоплении окрестных населенных пунктов, прикрыть свое отступление и задержать продвижение ВСУ через Днепр, а также отвлечь внимание от сообщений о своих потерях.



И тогда, и сейчас сценарий с подрывом плотины Каховской ГЭС выглядел бы абсурдно для украинской армии: как можно планировать наступательные операции, если территория к югу от Днепра превратится в болото? Понятно, что наступающие войска не будут возводить препятствия себе на пути. Не говоря уже обо всех остальных негативных последствиях для Украины в целом. Они могут быть без преувеличения катастрофическими. Начиная с потери около 15% экспортного потенциала пшеницы, возможной утраты ЗАЭС и проблем с водообеспечением в том числе такого крупного города, как Кривой Рог. При этом Украина в применении тактики "выжженной земли" замечена не была. А вот Пригожин своих хорошо знает: "Как бы у них не было паскудной мысли ядрену бомбочку на свою территорию кинуть... Покажем, какие мы красавчики психически больные". Что стоит "психически больным красавчикам" ГЭС взорвать. Кроме того, канал российской 205-й отдельной мотострелковой бригады сообщал 21 октября прошлого года: "Есть подтвержденная информация о минировании нами дамбы и подрыве ее в случае неконтролируемого продвижения противника. Цитата из плана операции".



С точки зрения долгосрочной стратегии подрыв Каховской ГЭС создает россиянам больше проблем. Если считать, что они собираются вцепиться зубами в Крым, а не драпать оттуда. Поскольку это возвращает в повестку дня вопрос водоснабжения Крыма, решение которого Путин называл одной из целей "СВО". Но когда они демонстрировали способность к стратегическому мышлению? Да никогда и нигде. А вот манеру поведения "психически больных красавчиков" - всегда и повсюду. Все что угодно, лишь бы замедлить украинское наступление. Заодно напугать мировое сообщество: не подходи, я психический! И даже если это не сработает - так хоть максимально нагадить украинцам.



Не знаю, чего тут больше. Дугинского гностицизма, с его отношением к миру как к тлену, большевистского хищнического подхода к природе или банального "после нас хоть потоп", но это воплощенное преступное экологическое равнодушие. И потому - прямая угроза планете. Во всех смыслах. Откуда ни посмотри, с левой или правой стороны, с юга или севера. Никакой "компромисс" с этим злокачественным образованием невозможен.