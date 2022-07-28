

Эрдоган и Путин в Турции, 2018 год. Фото: kremlin.ru

"Демократия - это только поезд, на котором мы едем, пока не достигнем своей цели", - сказал молодой преуспевающий политик Реджеп Тайип Эрдоган в далеком 1999 году. С тех пор многое изменилось - и для Турции, и для самого Эрдогана. Он добился почти неограниченной власти, его портреты появились на площадях турецких городов рядом с портретами основателя Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, критиковавшие его журналисты и многие оппозиционные активисты в тюрьмах, армия укрощена. Но самое главное - выяснилось, что для достижения своей цели - сохранения власти - Эрдоган готов ехать на любом поезде, а то и в нескольких составах одновременно.

Война России с Украиной выявила это как нельзя лучше. Эрдоган, с одной стороны, поставляет Украине беспилотники, которые сыграли одну из ключевых ролей на первом этапе войны, когда у украинской армии еще не было в достаточном количестве западного вооружения. С другой - не вводит санкции против России и продолжает общаться с Владимиром Путиным. С одной стороны, пытается помочь Украине в разблокировании ее портов для вывоза зерна. С другой - когда на следующий день после подписания соглашения, в церемонии оформления которого он принимал непосредственное участие, российские войска обстреливают Одессу, Эрдоган даже словом не выражает своего возмущения. Более того - собирается лететь в Россию. Общаться с Путиным дальше.

Он глава страны, участвующей в НАТО, и на саммитах организации улыбается Джо Байдену, Борису Джонсону и Эмманюэлю Микрону. А еще он участник "астанинского трио" и недавно летал на очередной саммит в Тегеран, где сфотографировался в сердечном рукопожатии с президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок после публикации совместной фотографии Раиси, Путина и Эрдогана назвала сцену "более чем непонятной"; по ее словам, тот факт, что глава натовской страны сфотографирован таким образом, - это вызов.

Но Эрдогана совершенно не интересует мнение его западных партнеров. Впрочем, мнение восточных партнеров тоже интересует его не сильно. Эрдогана интересует Эрдоган.

И это делает всю ситуацию вокруг Турции настолько потенциально опасной. Президент, заинтересованный в сохранении власти, но при этом вынужденный защищать свои полномочия на вполне реальных выборах, - Турция не Россия и не Иран, и после последних местных выборов партия Эрдогана больше не контролирует мэрии в большинстве крупных городов страны, даже в Стамбуле. Автократ, которому нужно настоящее, а не нарисованное общественное одобрение, - то есть автократ, вынужденный быть к тому же электоральным популистом. И при этом неспособный предположить даже теоретическую возможность потери власти - потому что буквально на следующий день начнутся расследования, обвинения и приговоры.

Как должен действовать такой человек, чтобы защитить себя? Вот так, как Эрдоган и действует - думая прежде всего о себе, а не о Западе, Востоке и даже Турции. Но этот подход не просто помогает ему удерживать власть. Он уже изменил страну, которая является важнейшим стратегическим союзником западных стран. Он уже увел ее с Запада, но еще не привел на Восток. Потому что именно так ему проще побеждать на выборах.

Кто сейчас помнит, что в 2004 году Эрдогана, руководителя стремительно развивающейся Турции, провозглашали "европейцем года". Европейцем! Впрочем, при всех своих художествах, рядом с Путиным и Раиси он все еще европеец. Вопрос - что будет дальше. Если он удержит власть и если не удержит.

Если удержит - его эквилибристика может погубить и турецкие перспективы развития, и экономику страны. Если не удержит, то турецкое общество после него будет таким же, каким российское общество после Путина - глубоко фрустрированным, не понимающим, были ли декларированные цели, которые разделялись многими в элите и в народе, подлинными или же это был просто заурядный цинизм ради продолжения правления.

Поездка Эрдогана на бесконечном множестве поездов напоминает, что бесконечная власть изматывает даже очень талантливого и прагматичного человека. И дело даже не в том, что он теряет нюх. Дело в том, что он приобретает все инстинкты хищника.