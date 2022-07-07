Карин Кнайсль, еще недавно вальсировавшая с Владимиром Путиным на собственной свадьбе, бежала из родной Австрии - якобы из-за угроз. Но мы прекрасно понимаем, что бывшему министру иностранных дел, которая представляла в кабинете ультраправую Партию свободы, угрожала не опасность быть убитой, но опасность быть разоблаченной.

Расследование американских журналистов из The Washington Post предельно ясно показывает, насколько глубоко путинские спецслужбы запустили щупальца в австрийскую политическую систему и в саму ткань государства. Доказать прямую причастность Кнайсль к российским аферам, конечно же, непросто. Тем не менее появление на ее свадьбе самого кремлевского "дона Корлеоне", танец с Путиным, приглашение на высокооплачиваемую должность в одну из российских государственных компаний и тексты для Russia Today - очевидно, тоже небесплатные - все это было не за красивые глаза Карин.

А теперь вспомним, что активисты партии, которую Кнайсль представляла в австрийском правительстве, посещали оккупированный Крым и таким образом убеждали засевших в Кремле бандитов в их полной безнаказанности. Об этой безнаказанности Медведев говорил Путину на "том самом" заседании Совета безопасности, где принималось решение о признании "независимости" оккупированных территорий и о начале войны. Покочевряжатся и со всем согласятся, объяснял Медведев. Поэтому нужно признавать. И поведение таких, как Кнайсль, только убеждало кремлевских фюреров в их правоте.

Осталось только понять, почему они решили подыграть Кремлю, все эти люди, завербованные или оплаченные. Жадность или глупость? Или неразборчивость? Или и то и другое сразу. Действительно ли они уже тогда увидели в Путине тень Гитлера - но тень безопасную, с которой можно вальсировать, в то время как вальс с "настоящим" фюрером непременно приведет к краху политической карьеры и общественного уважения.

Ну так они ошиблись. Этот Гитлер тоже оказался настоящим, а вовсе не чьей-то тенью. И вальс с ним теперь тоже приводит к краху карьеры и общественного уважения. Конечно, когда Кнайсль танцевала с Путиным, она не могла ни о чем таком догадываться. Для нее этот танец был доказательством ее собственного политического влияния - к какому еще министру иностранных дел на свадьбу приезжает президент России? Для нее этот танец был чеком, символом синекуры и будущих доходов. А на самом деле этот отвратительный вальс был совсем другим символом - символом нравственного разложения и краха.

И проблема, конечно же, вовсе не в том, что Кнайсль куда-то там убежала в страхе и сейчас сожалеет, что танцевала, содействовала и писала дурацкие статьи. Проблема в том, что миллионы украинских женщин с детьми вынуждены скитаться по Европе в поисках убежища от ракет одуревшего партнера Кнайсль по танцу, что солдаты этого партнера разрушают европейскую страну, грабят, убивают и насилуют - и все потому, что европейские политики не просто вовремя не остановили Путина и других кремлевских варваров. Они еще их и поощряли, они им потакали, они на них работали, они брали у них деньги.

Они с ними танцевали.