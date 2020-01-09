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Также: Портников, Президент, Украина, Экономика, Колонки, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

статья Облом трубы

Виталий Портников, 09.01.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
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Появление Владимира Путина на церемонии введения в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" по замыслу организаторов должно было в очередной раз продемонстрировать эффективность российских усилий по созданию новых транзитных газопроводов, которые позволят странам Европы получать газ без традиционных посредников - в первую очередь, разумеется, без Украины.

Однако этот газопровод - никакой не успех, а скорее поражение Путина. Первая ветка "Турецкого потока", по которой российский газ будет поступать в Турцию, да еще и со значительной скидкой, - все, что осталось от идеи "Южного потока" с его четырьмя экспортными ветками. Да, "Турецкий поток" будет развиваться, но достроят только одну ветку для экспорта газа в южную Европу. Еще одну, а не еще три. И при этом на новый газопровод будут распространяться новые правила Евросоюза - и Россия с этим согласилась, хотя в своё время именно из-за намерения Болгарии придерживаться этих правил свернула строительство "Южного потока".

Но главное, разумеется, не в этом. А в том, что по путинскому замыслу строительство двух газопроводов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" - должно было завершиться до конца прошлого года, когда истекал срок российско-украинского соглашения по транзиту газа. В этом случае Москва вообще могла бы отказаться от использования украинской трубы, шантажировать Киев исчезновением доходов от транзита и куда более свободно себя чувствовать, если бы понадобилось начинать интенсивные военные действия на территории Украины.

Ничего из задуманного осуществить не удалось. "Северный поток - 2" пока что не достроен, окончание его строительства заблокировано американскими санкциями. В проекте "Турецкий поток" построена только ветка для доставки газа в Турцию. И что важно - все новые газопроводы не могут быть заполнены на 100 процентов согласно европейской энергетической директиве.

В этих условиях "Газпрому" все равно пришлось заключать новое долгосрочное соглашение с "Нафтогазом Украины" о продолжении транзита российского газа.

Единственное, что сегодня может Путин, так это использовать слабость и неопытность нового украинского президента Владимира Зеленского, для того чтобы отвести от "Газпрома" угрозу новых украинских исков, которые - если бы Киев не променял их на три миллиарда долларов, необходимых Зеленскому "еще вчера", - могли бы просто разорить "кремлевский кошелек".

Договоренности с Зеленским по газу - это, конечно, и достижение, и везение Путина, блестяще использовавшего деградацию украинского общества и его зависимость от пророссийской олигархической пропаганды. Но это совсем не то, чего Путин хотел. Украина не лишена транзита, и она у него не в кармане. И все, что ему остается в этой ситуации, - так это лишь вид, что добился реального успеха, и обниматься с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, использовавшим путинские просчеты для того, чтобы получить персональный газопровод и дешевый российский газ.

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Виталий Портников, 09.01.2020
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Виталий Портников

Нормандский тариф

Виталий Портников, 28.11.2019

Бывшему комику предлагается говорить о газе в контексте нормандского формата - и Зеленский уже обсуждает энергетическую тему с Путиным, будто не замечая подвоха. Предложение Кремля действительно выглядит, на первый взгляд, привлекательным для Банковой: дешевый газ и продолжение транзита в обмен на отказ от судебных исков и прекращение обстрелов.
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