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С каждым новым санкционным списком Запада увеличивается количество российских чиновников, которые не могут больше въезжать в страны Европейского Союза и Соединенные Штаты. Начинали с одиозных, совсем уж вурдалаков. Но теперь в санкционном списке США - "киндерсюрприз" из недавнего прошлого Сергей Кириенко, еще одна находка Бориса Николаевича. Интересно, где он все-таки рылся, что так удачно всех их понаходил для сбережения России. "Киндерсюрприз" повзрослел и из главного виновника российского экономического кризиса конца 90-х превратился в главного архитектора российской внутренней политики начала 20-х. А мы уже точно понимаем, что это за внутренняя политика - отравления, задержания, избиения. Ну и зачем такой сюрприз Соединенным Штатам?
И так мало-помалу вся российская номенклатура оказывается вне своих заветных возможностей - воруем здесь, тратим там. Конечно, до олигархов ельцинских времен очередь еще не дошла - но дойдет, если Путин не угомонится, а он не угомонится. И в конце концов ездить к живущим на Западе (а где же еще) родственникам сможет только Сергей Лавров - ну нужно же хотя бы с кем-то из них разговаривать, хотя непонятно, собственно, зачем. Тем более что Лавров давно уже разучился разговаривать, зато научился хамить и в последнее время только этим и занимается - в России, кажется, уже поверили, что это язык дипломатии и есть.
В советское время все было иначе. В советское время невыездными были все мы - ну разве что Болгария, и то после одобрения в парткоме, а уж Югославия - это серьезное собеседование и умение цитировать "Малую землю" с интонациями Вячеслава Тихонова. А выездными - и, значит, въездными - как раз были все они: номенклатура, чекисты, передовики. Соль земли. Не пашем, не сеем, не строим, гордимся общественным строем и ездим на Запад за дешевыми шмотками. На Западе никому и в голову не приходило ввести персональные санкции против Устинова, Андропова или Суслова - стоило бы, но что им от санкций, они дальше кремлевских санаториев не передвигались...
Теперь власть сделала невыездными силовиков, надзирает за госслужащими, а Запад понемногу ограничивает передвижение потенциальных клиентов Гаагского трибунала по цивилизованному миру. И это правильно. Люди, превратившие Россию в клетку, и должны ощущать себя в ней как в клетке.
Патрушев не просто любит взрывать. Он - настоящий ядерный маньяк. И хоть ему так и не удалось вписать свою доктрину в официальные документы в полном объеме, совершенно очевидно, что именно ею руководствуется диктатор Путин как минимум с момента вероломной аннексии Крыма. Что же понимают в кремлевском "бункере" под "геополитической капитуляцией Запада"?
Консенсусная дипломатия ЕС оборачивается катастрофой: в Москве Жозепа Борреля унизили по полной программе. Неужели Европа опять ограничится символическими мерами? Публикуем обращение европейских политиков и экспертов. Они призывают к санкциям против путинских кошельков и винтиков карательной машины.
Какие санкции введет Евросоюз после ареста Навального и общероссийских протестов? Страны Балтии и Польша - за немедленные меры, но в ЕС решили дождаться итогов визита в Москву Жозепа Борреля. Шеф европейской дипломатии будет добиваться встречи с Алексеем Навальным. Между тем в Европарламенте пропутинским силам все труднее держать удар. ВИДЕО.
Тем, кто не приемлет уничтожения правосудия и института выборов, политических репрессий и гангстерских расправ с оппонентами, кто не приемлет разбойничьего захвата Крыма и развязанной Кремлем войны в Донбассе, следует относиться к путинскому режиму, его пособникам и холуям также по законам военного времени. Как к врагам, в борьбе с которыми мы ни в коей мере не ограничены формальными законодательными рамками, этими врагами устанавливаемыми.