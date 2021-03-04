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С каждым новым санкционным списком Запада увеличивается количество российских чиновников, которые не могут больше въезжать в страны Европейского Союза и Соединенные Штаты. Начинали с одиозных, совсем уж вурдалаков. Но теперь в санкционном списке США - "киндерсюрприз" из недавнего прошлого Сергей Кириенко, еще одна находка Бориса Николаевича. Интересно, где он все-таки рылся, что так удачно всех их понаходил для сбережения России. "Киндерсюрприз" повзрослел и из главного виновника российского экономического кризиса конца 90-х превратился в главного архитектора российской внутренней политики начала 20-х. А мы уже точно понимаем, что это за внутренняя политика - отравления, задержания, избиения. Ну и зачем такой сюрприз Соединенным Штатам?

И так мало-помалу вся российская номенклатура оказывается вне своих заветных возможностей - воруем здесь, тратим там. Конечно, до олигархов ельцинских времен очередь еще не дошла - но дойдет, если Путин не угомонится, а он не угомонится. И в конце концов ездить к живущим на Западе (а где же еще) родственникам сможет только Сергей Лавров - ну нужно же хотя бы с кем-то из них разговаривать, хотя непонятно, собственно, зачем. Тем более что Лавров давно уже разучился разговаривать, зато научился хамить и в последнее время только этим и занимается - в России, кажется, уже поверили, что это язык дипломатии и есть.

В советское время все было иначе. В советское время невыездными были все мы - ну разве что Болгария, и то после одобрения в парткоме, а уж Югославия - это серьезное собеседование и умение цитировать "Малую землю" с интонациями Вячеслава Тихонова. А выездными - и, значит, въездными - как раз были все они: номенклатура, чекисты, передовики. Соль земли. Не пашем, не сеем, не строим, гордимся общественным строем и ездим на Запад за дешевыми шмотками. На Западе никому и в голову не приходило ввести персональные санкции против Устинова, Андропова или Суслова - стоило бы, но что им от санкций, они дальше кремлевских санаториев не передвигались...

Теперь власть сделала невыездными силовиков, надзирает за госслужащими, а Запад понемногу ограничивает передвижение потенциальных клиентов Гаагского трибунала по цивилизованному миру. И это правильно. Люди, превратившие Россию в клетку, и должны ощущать себя в ней как в клетке.