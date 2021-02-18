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Также: Портников, Колонки, Телевидение, Свобода слова, Президент, Украина, Война, СМИ, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Михаил Лесин, Владимир Гусинский

статья Про каналы проканало

Виталий Портников, 18.02.2021
Виталий Портников
Виталий Портников
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На встрече с руководителями фракций Государственной думы Владимир Путин картинно возмущается тем, как его украинский коллега одним росчерком пера прихлопнул три украинских канала, считающихся собственностью главного адепта "русского мира" в Киеве Виктора Медведчука. Действительно, какое пренебрежение к праву, какая насмешка над свободой слова, какие двойные стандарты! И что самое возмутительное - Запад молчит и даже похлопывает по плечу!

Но позвольте, Владимир Владимирович! Не вы ли двадцать лет тому назад рассказывали добившимся встречи с вами журналистам телеканала НТВ о "споре хозяйствующих субъектов", о том, что государство тут совершенно ни при чем и не может вмешиваться. А практически в это же время ваш подручный Михаил Лесин посещал владельца канала Владимира Гусинского в тюремной камере и требовал от него отказаться от канала. Вы не закрыли настоящий телеканал НТВ одним росчерком пера, вы приобрели его одним росчерком пера, Владимир Владимирович. Только не своего пера, конечно, - вы же не Зеленский. Вы получили его росчерком пера человека, которого взяли в заложники, - ай да Путин!

И вы, наверное, хорошо помните, чего требовали тогда от НТВ - и эти требования стали стандартными для всех телеканалов, которые хотели остаться в российском телевизионном эфире. Прекратить журналистские расследования кремлевской коррупции. Перестать рассказывать правду о чеченской войне, этом фестивале ковровых бомбардировок. Ну и конечно, кукла. Убрать куклу Путина из программы "Куклы". Я почему-то думаю, что это было ваше личное требование, Владимир Владимирович. Может быть, даже главное.

Владимир Зеленский назвал исчезнувшие из украинского телеэфира каналы "чужими" - и так считает большинство украинцев, судя по результатам последних социологических опросов. А у вас, Владимир Владимирович, все телеканалы свои, родные. Запрещать нечего. Все от вас в восторге, все поздравляют Россию и вас лично с постоянными победами, Киселева уже не отличить от Соловьева, Соловьева от Малахова, а Малахова от Симоньян - вот это телевидение, вот это я понимаю! О кремлевской коррупции, обо всех этих безумных дворцах посреди нищей деградирующей страны теперь можно узнать разве что из роликов в YouTube - так вы и зарубежные социальные сети скоро закроете, вон Онвамнедимон уже разглагольствовал про суверенный интернет. Теперь, когда вы воюете, вы хороните ваших военных как разбойников, а тех, кто находит их могилы, избивают "неизвестные". Известные, Владимир Владимирович. Известные. Те, кто прокалывается с "Новичком" - но об этом ваше родное телевидение рассказывает в вашей любимой рубрике "козни Запада".

Ну и кукла, Владимир Владимирович. Вы думаете, что избавились от куклы? Да нет же, вы сами превратились в персонаж трагикомической программы, запускаемой из вашей блестящей самоизоляции. И это было бы действительно смешно, если бы не было так страшно.

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Виталий Портников, 18.02.2021
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Виталий Портников

По куму звонит колокол

Виталий Портников, 04.02.2021

Когда любой украинский президент, даже самый лояльный и доброжелательно настроенный, сталкивается с этим хамством дворовой шпаны, он очень быстро превращается в защитника интересов собственного государства. Потому что оказывается, что от этой защиты интересов собственного государства зависит его собственное выживание.
Владимир Абаринов

Некрологические противоречия

Владимир Абаринов, 14.03.2016

Кто сказал, что Лесин больше не выходил из отеля? Что если в номер был доставлен уже покойник? Но зачем убийцам доставлять в отель мертвое тело? Чтобы попытаться выдать смерть за естественную? Или чтобы убийство было поучительным для других бывших высокопоставленных российских чиновников, желающих пообщаться с ФБР?
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Принцип неопределенности

Илья Мильштейн, 14.03.2016

Разумеется, ничего тут с уверенностью утверждать нельзя, но сами посудите: когда бы Лесин решил, как говорится, выбрать свободу, что могло бы его остановить? Патриотические убеждения? Верность идеалам путинизма? Личная преданность вождю? Не будем наговаривать на Михаила Юрьевича, предъявляя ему эти гнусные обвинения.
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03.02.2021 Зеленский запретил вещание трех телеканалов депутата от ОПЗЖ →
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