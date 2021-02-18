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На встрече с руководителями фракций Государственной думы Владимир Путин картинно возмущается тем, как его украинский коллега одним росчерком пера прихлопнул три украинских канала, считающихся собственностью главного адепта "русского мира" в Киеве Виктора Медведчука. Действительно, какое пренебрежение к праву, какая насмешка над свободой слова, какие двойные стандарты! И что самое возмутительное - Запад молчит и даже похлопывает по плечу!

Но позвольте, Владимир Владимирович! Не вы ли двадцать лет тому назад рассказывали добившимся встречи с вами журналистам телеканала НТВ о "споре хозяйствующих субъектов", о том, что государство тут совершенно ни при чем и не может вмешиваться. А практически в это же время ваш подручный Михаил Лесин посещал владельца канала Владимира Гусинского в тюремной камере и требовал от него отказаться от канала. Вы не закрыли настоящий телеканал НТВ одним росчерком пера, вы приобрели его одним росчерком пера, Владимир Владимирович. Только не своего пера, конечно, - вы же не Зеленский. Вы получили его росчерком пера человека, которого взяли в заложники, - ай да Путин!

И вы, наверное, хорошо помните, чего требовали тогда от НТВ - и эти требования стали стандартными для всех телеканалов, которые хотели остаться в российском телевизионном эфире. Прекратить журналистские расследования кремлевской коррупции. Перестать рассказывать правду о чеченской войне, этом фестивале ковровых бомбардировок. Ну и конечно, кукла. Убрать куклу Путина из программы "Куклы". Я почему-то думаю, что это было ваше личное требование, Владимир Владимирович. Может быть, даже главное.

Владимир Зеленский назвал исчезнувшие из украинского телеэфира каналы "чужими" - и так считает большинство украинцев, судя по результатам последних социологических опросов. А у вас, Владимир Владимирович, все телеканалы свои, родные. Запрещать нечего. Все от вас в восторге, все поздравляют Россию и вас лично с постоянными победами, Киселева уже не отличить от Соловьева, Соловьева от Малахова, а Малахова от Симоньян - вот это телевидение, вот это я понимаю! О кремлевской коррупции, обо всех этих безумных дворцах посреди нищей деградирующей страны теперь можно узнать разве что из роликов в YouTube - так вы и зарубежные социальные сети скоро закроете, вон Онвамнедимон уже разглагольствовал про суверенный интернет. Теперь, когда вы воюете, вы хороните ваших военных как разбойников, а тех, кто находит их могилы, избивают "неизвестные". Известные, Владимир Владимирович. Известные. Те, кто прокалывается с "Новичком" - но об этом ваше родное телевидение рассказывает в вашей любимой рубрике "козни Запада".

Ну и кукла, Владимир Владимирович. Вы думаете, что избавились от куклы? Да нет же, вы сами превратились в персонаж трагикомической программы, запускаемой из вашей блестящей самоизоляции. И это было бы действительно смешно, если бы не было так страшно.