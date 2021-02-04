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Можно было бы сказать, что после решения украинского президента Владимира Зеленского о приостановке вещания пророссийских телевизионных каналов из "холдинга Виктора Медведчука" в Кремле должны испытать чувство острого разочарования, - но это не так. В Кремле разочаровались в Зеленском очень давно, еще во время саммита "нормандской четверки" в Париже, когда стало ясно, что недавно избранный президентом Украины бывший телевизионный комик не собирается капитулировать перед своим российским коллегой, а действительно хочет ему доказать, что жить в мире лучше, чем воевать, - какая чудовищная наивность!

И как к такой наивности должен был отнестись Владимир Путин? Он и отнесся: практически через несколько месяцев после этого саммита, когда стало ясно, что заманить Зеленского в ловушки с прямыми переговорами с российскими марионетками не получается, в Москве стали открыто говорить, что во время его президентства проблему Донбасса не решить. Так что сейчас это, конечно же, не разочарование. Это бешенство. Да как же он посмел обидеть нашего любимого Медведчука, почти что предмет кремлевского интерьера! Да кто же он такой!

А он - президент Украины. В Кремле могли бы подумать, почему практически ни с одним украинским президентом - за исключением разве что Виктора Януковича, да и того пришлось буквально запугивать и шантажировать - ни о чем договориться не удается? Почему каждый украинский президент начинает свое правление с намерения достичь взаимопонимания с Россией по тем или иным кардинально важным вопросам - а заканчивает уверенностью в том, что ни о чем договориться не получится.

Может быть, потому, что для Кремля украинский президент не президент, Украина - не государство, украинцы - не народ? И тогда действительно - зачем договариваться с лидером тех, кого ты за людей не считаешь? Естественно, ты будешь вытирать ноги о такого человека при каждом удобном случае - подкупать, запугивать, шантажировать. Естественно, ты будешь возмущаться, что они никак не поймут - "мы один народ", и если в Кремле сказали, что частью этого одного народа должен руководить Медведчук, значит Медведчук. Не могут смерды избирать себе кого хотят, притворяться отдельной страной, говорить на смешном языке. Не позволим!

И когда любой украинский президент, даже самый лояльный и доброжелательно настроенный, сталкивается с этим хамством дворовой шпаны, поверившей, что она выглядит не шпаной, а боярами и дворянами в напудренных париках, он очень быстро превращается в защитника интересов собственного государства. Потому что оказывается, что от этой защиты интересов собственного государства зависит его собственное выживание.

И пока в России этого не поймут, пока не уяснят, что Украина - другое государство, украинский - другой язык, а украинцы - другой народ, никакого взаимопонимания ни с кем никогда не будет.

Нужно просто перестать презирать.