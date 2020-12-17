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Также: Портников, Спецслужбы, Террор, История, Колонки, Россия, Происшествия, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Алексей Навальный, Сергей Лавров, Андрей Луговой

статья Вольготный режим

Виталий Портников, 17.12.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сказал, что ему "забавно" читать новости об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Сам Навальный удивляется тому, насколько топорно работают сотрудники ФСБ, и объясняет это тотальной деградацией государственных структур во времена Владимира Путина. Теперь, конечно, можно удивиться еще и топорной российской официальной реакции - дебилы и далее по тексту.

Но на самом деле никакой особой деградации я не замечаю. В советское время сотрудники КГБ тоже не затрудняли себя какими-то особо продуманными действиями, не пытались замести следы и совершали одну очевидную глупость за другой. А уж по сравнению с тем, как советские официальные лица реагировали на доказанные обвинения Запада в тех или иных преступлениях режима, Лавров - просто выпускница Смольного института. Ведь советские чекисты, напомню, никогда никого не убивали, не травили, не пытали. А просто больше всего на свете любили стариков и детей. Разумеется, платонически.

А почему? А потому что были уверены в своей безнаказанности. Никакие международные законы были им не указ, никакие правила поведения в цивилизованном мире - тоже. Главное было не попасться. И в этом случае чем больше крови на руках, чем больше подлости, чем в большей степени ты лишаешься человеческого облика - тем больше орденов, должностей, спецраспределителей и прочих номенклатурных благ. Если, разумеется, ты сам не попадешь под каток, но это же не за то, что ты убивал, а просто потому, что тебя решили убить другие. Впрочем, в послесталинские времена и это перестало быть опасностью - началась эпоха полной, тотальной вседозволенности.

То, как топорно, особо даже и не скрываясь, работали отравители Скрипаля, а теперь и отравители Навального, то, как нагло реагирует на обвинения Кремль, - как раз доказательство того, что эпоха безнаказанности торжествует и продолжается.

Сотрудники спецслужб не отдыхают во Франции и не ездят на экскурсии в Англию - разве что на шпили посмотреть. Они знают, что Родина защитит их от любых обвинений. Более того, еще и наградит в случае разоблачения, как это произошло с командированным в Думу отравителем Литвиненко Андреем Луговым. Может быть, в его судьбе что-то изменилось после процессов в Великобритании? Если и изменилось, то в лучшую сторону.

И это, кстати, не только России касается. Каждый, кто не побоится участвовать в преступлениях против собственного народа или отдельных граждан, которые не нравятся Кремлю или его марионеткам в "дружественных странах", может рассчитывать на убежище. Так было в Советском Союзе, укрывавшем террористов и бандитов со всего мира. Так и в современной России, где с радостью берут на службу палачей Майдана или донецких головорезов, уничтожавших своих соотечественников за кремлевские сребреники, укрывают коррумпированных политиков из соседних стран, словом - убеждают, что бояться нечего. Скольких бы ты ни убил, сколько бы ни украл - дача на Рублевке или хорошая должность в полиции тебе обеспечены.

Это и есть суть режима, установленного после переворота 1917 года и успешно реставрированного Путиным на руинах ельцинских демократических декораций. Так что ничего не деградировало, господин Навальный. Нечему там деградировать.

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Виталий Портников, 17.12.2020
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