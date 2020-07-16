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Июнь 2009 года. Российский премьер Владимир Путин появляется в Пикалево, жители которого перекрыли федеральную трассу, требуя выплатить зарплаты. Путин жестко разговаривает с местным начальством и олигархом Дерипаской и демонстрирует стране, как нужно решать проблемы. Конечно, это постановочный популизм - но работает. Люди видят, как царь защищает их интересы и гнобит олигархов с чиновниками.
Спустя 11 лет Хабаровский край - в пикетах и протестах из-за ареста губернатора. Но Путин не поедет в Хабаровск, нет. Он опять поедет в Крым. Он отправляется в Крым при каждом удобном и неудобном случае. И новая поездка, первая после его многомесячной самоизоляции, должна еще раз напомнить, что Путину нечего предложить своим соотечественникам, кроме Крыма.
А что, собственно, еще? Пандемия продолжается - и об этом стараются не говорить только потому, что нужно проводить референдумы да шествия. Экономика валится - и мало кому понятно, что будут делать власти, когда закончатся накопления. Санкции не отменяются - хоть в Кремле и рассчитывали, что рано или поздно Запад сдастся. Людям жить все труднее - и то, что на Дальнем Востоке они готовы защищать местную власть и выступать против Путина, должно было бы насторожить "победителя при Пикалеве".
Но ему все это не интересно. Ему интересно в Крыму - там он чувствует себя князем Владимиром, собирателем земель, покровителем Херсонеса, отсель грозить мы будем шведу, то есть турку, то есть американцу. И он хочет втянуть в эту бессмыслицу всю страну, которой он совершенно не знает - да и никогда не знал - как управлять. Потому что разбрасываться нефтедолларами - это одно, а вот руководить без них - это совсем другое.
Путин, как та крымская стрекоза, потратил весь потенциал России на откаты да захваты, а теперь, когда лето близится к концу, все никак не может отказаться от своего самодовольного танца. Сегодня в Керчи он опять будет делать значительные глаза, его соратники станут напоминать, что скоро посадят весь мир за непризнание Крыма, а жители самого полуострова услышат от заезжего барина медведевское "денег нет, но вы держитесь" в путинской интерпретации.
Но никакого ответа на вопрос, как решать реальные проблемы, накопившиеся в России, мы не услышим. Потому что для Путина реальная проблема - это когда проводить парад. И отменять ли шествие "Бессмертного полка" - вот проблема из проблем, как же без полка-то! И какое еще безумие вписать в новые послеконституционные законы, кого еще посадить - вот это очень важно. А эпидемия, экономика, Хабаровск - это никакие не проблемы. Это происки Госдепа. А чтобы происков не было, надо еще какие-нибудь корабли в Керчи заложить - отсель грозить мы будем. Круг замкнулся. Никакого Хабаровска в этом путинском кругу нет.
И России, впрочем, тоже.
А если рушатся несколько таких моногородов, закрываются несколько предприятий? Если Дерипаска - как поступил бы на его месте настоящий предприниматель - решает минимизировать потери и уволить часть работников, которые, вполне возможно, ему просто не нужны? Но Дерипаска ничего такого не сделает.
Осуществились все золотые мечты партийно-гэбистской номенклатуры, которая и задумала перестройку в середине 80-х годов. Чего она достигла в результате 20-летнего цикла? Полной концентрации политической власти, такой же, как и раньше; громадных личных состояний, которые тогда были для них немыслимы, и совершенно другого стиля жизни. И самое главное – как правители они избавились от какой-либо социальной и исторической ответственности.
Есть великолепно обустроенное, стремительно развивающееся, богатое, успешно конкурирующее с Западом правовое государство. А если есть еще отдельные недочеты и перегибы, если вам воду не проводят или искусственную елку на центральной площади впарить хотят - так позвоните Путину! Какие проблемы?
Мог ли я надеяться, что пройдет не так уж много времени - и мое детство возвратится ко мне не глянцевыми картинками из журналов далекой счастливой Северной Кореи, а столь близкой российской реальностью. Что Владимир Владимирович Путин сможет руководить на месте всем - работая и за великого вождя, и за любимого руководителя, и за национального лидера.
Так что слабины Путин не дал, остался твердым и последовательным. В том государстве, которое он возглавляет, считаются с интересами и положением очень небольшого числа людей. Никакой социальной базы власть не ищет и искать не собирается. Просто не нужно ей это. Пикалевщина - вот ее главная сила, надежда и опора.
Поездка в Пикалево блестяще продемонстрировала методы, которыми глава правительства собирается бороться с кризисом. Он искренне уверен не просто в преступном сговоре, а в том, что этот преступный сговор направлен против него лично, что отчаявшиеся люди перекрывают дорогу не потому, что у них денег, а потому, что они хотят сорвать - подумать только! - визит премьер-министра.
До Крыма мы наблюдали провинциальный авторитарный режим, который старался выглядеть "управляемой демократией" - по крайней мере, для окружающего мира. После Крыма стал достаточно быстро оформляться тоталитарный режим с претензией на навязывание своего влияния и своих "ценностей" цивилизованному миру. Этот режим уже не притворяется, а его глава бравирует своим сумасбродством.