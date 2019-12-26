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Также: Портников, Президент, История, Европа, Колонки, Россия, Общество, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Иосиф Сталин

статья Не стоит себя пятнать

Виталий Портников, 26.12.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
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Владимир Путин утверждает, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с Адольфом Гитлером, а вот "первые лица крупнейших европейских государств" - запятнали.

Оставим на совести Путина его вечные попытки оправдать Сталина, пакт Молотова - Риббентропа и прочие зловещие зигзаги советской внешней политики, во многом предопределившие начало Второй мировой войны и стоившие жизни миллионам подданных большевистского диктатора. Сравнивать усилия тех, кто пытался войну предотвратить, с действиями того, кто делил с Гитлером Европу, - это отказаться даже от приблизительного представления о нравственности.

И тем не менее в одном Путин прав - европейские политики действительно встречались с Гитлером в надежде предотвратить войну и эскалацию. Приблизительно так же, как они сейчас встречаются с Путиным. Европейские политики действительно могли одновременно осуждать гитлеровскую политику и пытаться договориться с фюрером о сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Примерно как с Путиным. Европейские, да и американские политики действительно считали, что нужно не забывать об интересах родной промышленности и можно закрыть глаза на то, что национал-социалисты вытворяют в Германии. Разве с Росссией не так сегодня?

На Западе возмущались аншлюсом Австрии, но все же в частных беседах не забывали подчеркнуть, что и там и там - немцы, так что Гитлер проглотит Австрию и успокоится, ведь немцев нигде больше нет. Разве с Крымом было иначе?

Западные политики были готовы жертвовать интересами малых держав, как в Мюнхене, только бы предотвратить новую войну - тем более что малые державы сами виноваты, не организовали цивилизованный диалог с русскоязычным, простите, с немецкоязычным населением.

Так что западным политикам стоит прислушаться к словам Путина. Не надо себя пятнать. Если государственный деятель примеряет политический костюм Гитлера, выступает с реваншистскими речами, не боится угрожать оккупацией соседним странам и даже осуществляет эту оккупацию, если он с помощью пропаганды развращает собственных сограждан шовинистическими лозунгами и старается заменить естественный страх перед войной и кровопролитием людоедским "можем повторить", не стоит убаюкивать себя иллюзией, что он успокоится, взволнуется из-за экономических трудностей, подавится Крымом или Донбассом и больше ничего не захочет. Не стоит рассчитывать, что даже если сто раз повторить, что Россия - не враг НАТО, она при Путине станет другом альянса. Не стоит Макрону превращаться в Даладье, а Трампу - в Чемберлена. Не стоит себя обманывать и, как точно замечает Владимир Путин, не стоит себя пятнать.

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