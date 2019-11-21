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Также: Портников, Россия, Европа, Колонки, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Дмитрий Козак, Владимир Зеленский

статья Ловушка для Молдовы

Виталий Портников, 21.11.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
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Первый свой визит новый премьер-министр Молдовы Ион Кику нанес в российскую столицу - и заручился обещанием полумиллиардного кредита и снижения цен на газ. Раньше в Москву за обещаниями ездили президент Игорь Додон и спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная, а премьер-реформатор Майя Санду посещала Брюссель, Бухарест и Киев. Теперь в Москву будут ездить все трое. Молдавская спецоперация российского вице-премьера Дмитрия Козака, в 2003 году потерпевшего поражение с планом превращения всей Молдовы в одно большое Приднестровье, удалась.

Удалась, впрочем, потому, что Козака поддержали на Западе. Когда путинский соратник пытался заставить молдавского президента Владимира Воронина подписать пресловутый меморандум и согласиться с легитимизацией вечного присутствия российских войск на молдавской земле, Запад как раз воспротивился и план сорвался. Ничего у Козака в одиночку не вышло бы и на этот раз. Если бы не Вашингтон и Брюссель, Додон еще долгое время оставался бы опереточным президентом, Гречаная - рядовым депутатом от оппозиции, а Кику рассказывал бы Додону об экономике в качестве факультатива. Но сейчас в Молдове пророссийский президент, пророссийский спикер, пророссийское правительство - и это при том, что у пророссийских сил нет большинства в молдавском парламенте. Оказалось, что для перемены курса не нужно даже повторять успех украинских "слуг народа". Как такое могло произойти?

А так, что западные дипломаты собственными руками вытащили из огня для Козака все необходимые ему каштаны, добились отъезда контролировавшего одну из главных сил страны олигарха Владимира Плахотнюка и согласились с коалицией прозападных и пророссийских сил, вероятно, считая, что теперь можно будет совместно с Москвой работать над деолигархизацией Молдовы и превращением страны в цивилизованное государство.

Как бы не так! За эти пять месяцев Плахотнюком стал Додон. Вернее, если уж совсем быть точным, Плахотнюком стал Путин. Демократам Плахотнюка сделали предложение, от которого они не смогли отказаться - и их чиновники, точно знающие, как движутся потоки, уже массово возвращаются в только недавно оставленные ведомства. А правительство сформировано из сотрудников и соратников опереточного президента, который, впрочем, давно уже перестал быть опереточным.

Дмитрию Козаку остается только глумиться над партнерами и объяснять журналистам, что коалиция социалистов и проевропейских сил и не могла быть устойчивой. И уверять, что между Россией, Евросоюзом и США и на этапе создания кабинета Майи Санду "не было никакого сотрудничества и взаимодействия по поводу формирования нового правительства". "Ничего страшного не произошло, мы за ниточки никого не дергали - ни мы, ни, надеюсь, наши европейские и американские партнеры", - подытожил российский вице-премьер распад коалиции, инициированный фракцией, члены которой в полном составе ездят в Москву на консультации.

Теперь российский вице-премьер может передохнуть и с большей тщательностью заняться конструированием ловушки для более крупной дичи - Украины. Известно и о контактах Козака с советником Владимира Зеленского Андреем Ермаком, и о том, что в офисе неопытного украинского президента вице-премьера воспринимают как серьезного партнера, заинтересованного в мирном урегулировании. Собственно, цена этого урегулирования обозначена во время визита нового молдавского премьера в Москву - капитуляция, пророссийское правительство, кредит, дешевый газ.

Осталось только заручиться согласием Запада.

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Виталий Портников, 21.11.2019
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Перехват заложников

Виталий Портников, 14.02.2019

Людей, которые провели в плену несколько лет, просто элементарно не пускают домой, что бы там об этом ни рассказывали Додон и его московские благожелатели, оказавшиеся вторым "Талибаном". И жены не будут ждать пленников в Кишиневе, а приедут в Москву. Сам пропутинский президент между тем фактически признал свою причастность к затягиванию освобождения летчиков.

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