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После пленения российскими пограничниками украинских военных моряков можно было с уверенностью констатировать, что дно цинизма, на которое начала погружаться Россия после войны с Грузией, "вежливых зеленых человечков" в Крыму и бандитов в Донбассе, пробито окончательно.
Но со дна постучали молдавские летчики, которых после трех с половиной лет в плену у "Талибана" не пускают на родину - не из Афганистана, а из России. Из Москвы. После освобождения из плена. Не пускает не афганский "Талибан" - кремлевский.
Экипаж молдавских вертолетчиков попал в плен в ноябре 2015 года: командир был убит, а двое пилотов оказались в заложниках. Долгое время о них ничего не было известно, пока о возможном местонахождении соотечественников не сообщил лидер пророссийской "Нашей партии", одиозный бизнесмен Ренато Усатый. Но в Москве, очевидно, решили, что лавры спасителя летчиков должны достаться не ему, а другому фавориту Кремля - президенту Игорю Додону, который сейчас сражается за победу своей партии на парламентских выборах. Эта победа позволит Додону положить Республику Молдову к ногам Владимира Путина. И в попытке добиться этого результата Кремль и его кишиневский любимец не останавливаются ни перед чем.
Именно Додон 11 февраля сообщил, что российские власти помогли освободить пилотов, перевезенных в одну из подмосковных больниц. Родственники заложников узнали об этом по телевизору, глава государства не удосужился им даже вначале позвонить. В ответ спикер молдавского парламента Адриан Канду рассказал журналистам, что пилотов должны были освободить еще несколько месяцев назад, - и в Москву, а не в Кишинев, они попали только после вмешательства в переговорный процесс президента Додона.
Но кто бы ни был прав в этой ситуации, факт остается фактом: пилоты в Москве и в Молдову не собираются. Молдавским официальным лицам, которые прибыли в Москву и попытались встретиться с соотечественниками, в этом не просто отказали - они пилотов не нашли. Якобы ими занимается некая частная организация - в общем, после ЧВК "Вагнер" звучит вполне знакомо. И эта компания без проблем обеспечила встречу с пилотами пропагандистам из другой похожей и также очень частной компании - НТВ.
"Я знаю людей, которые рисковали жизнью, ездили туда, вели переговоры. Мы оказывали всю необходимую финансовую поддержку до самого конца, и речь идет о больших суммах. Потом, как говорят, вмешалась Российская Федерация, Я не знаю, каким образом. Но считаю, что это аморально - использовать такие ситуации, для того чтобы накопить политический капитал. Мы потребовали в соответствии со всеми дипломатическими нормами получить доступ к летчикам, чтобы вернуть их домой. Если они здоровы, то не должны ждать, пока господин Додон вернется с конференции в Мюнхене и полетит в Москву, чтобы отвезти их домой", - заявил молдавский премьер Павел Филип.
Однако неясно, попадут ли молдаване домой и после Мюнхенской конференции. В Кишиневе утверждают, что пилоты вернутся на родину только после парламентских выборов. Еще вопрос, чего больше хотели президент Додон и его московские кураторы - дать возможность главе государства пропиариться на освобождении соотечественников или просто лишить этой возможности конкурентов из Демократической партии.
Но примечательно, что людей, которые провели в плену несколько лет, просто элементарно не пускают домой, что бы там об этом ни рассказывали Додон и его московские благожелатели, оказавшиеся вторым "Талибаном". И жены не будут ждать пленников в Кишиневе, а приедут в Москву. Сам пропутинский президент между тем фактически признал свою причастность к затягиванию освобождения летчиков, написав в своем фейсбуке: "А что делали вы целых три года для спасения заложников, чтобы сейчас критиковать за то, что они не были освобождены на несколько месяцев, недель или дней раньше?"
Молдова оставалась все такой же бедной, коррумпированной, олигархизированной страной, в которой обычный человек не видел для себя никакой перспективы. А "необычные люди" - лидеры демократических партий, провозглашавших в качестве приоритета европейскую интеграцию, - все эти годы грызлись между собой и делили деньги.