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Нелепая история с подменой главы об аннексии Крыма главой о ложных заявлениях Трампа в русском издании книги израильского "интеллектуального шоумена" Юваля Ноя Харари "21 урок для XX века" могла бы оказаться просто печальной иллюстрацией, характеризующей личность автора непритязательных бестселлеров и современные российские нравы.
Но на самом деле это тенденция, а не иллюстрация. Это 22-й урок для XXI века: российские деньги не пахнут, а когда пахнут, нужно зажать нос и попытаться выловить их из того самого сортира, в котором Владимир Владимирович Путин в незапамятные времена обещал замочить террористов.
Именно потому, что российские деньги не пахнут, западные политики из числа правых радикалов, левых радикалов и просто из добропорядочных совершают чудеса в поисках "диалога и взаимопонимания" со страной, которая последовательно разрушает мировой порядок и причастна к гибели сотен тысяч невинных людей в разных странах мира.
Именно потому, что российские деньги не пахнут, российская делегация триумфально вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы, не выполнив ни одного из условий снятия санкций и добившись изменения правил, которые не позволят наказывать агрессоров впредь.
Именно потому, что российские деньги не пахнут, продолжается строительство "Северного потока - 2" и никто - ни Трамп, ни Порошенко, ни другие ведущие политики современного мира - не смогли этому помешать, хотя риск начала большой войны на европейском континенте после окончания строительства повышается в разы.
Именно потому, что деньги не пахнут, друзья и соратники нового украинского президента, включая его первого помощника, выражают надежду, что уже через пару лет смогут продавать свои ухахатывающие сериалы в стране, оккупировавшей часть территории их родины и причастной к убийствам, пыткам, издевательствам над их согражданами.
Просто не нужно заморачиваться. Просто рынок. Просто можно договориться - и продать, это тебе не добиваться успеха в цивилизованном мире. Просто можно получить партийное финансирование для каких-нибудь лиг, фронтов и прочего отребья без заполнения налоговых деклараций и исполнения требований скучного западного законодательства. Просто можно хорошо заработать. Как Шредер. Как целый выводок бывших австрийских канцлеров. Как греческие "леваки" и немецкие "праваки". Как обычные "заробитчане", которые горбатятся на страну, уничтожающую перспективы их собственного государства, их близких, их семей. На все это есть один простой ответ, который раньше можно было написать над всеми границами тусклого постсоветского мира и который, как воздушный шар, перемещается на Запад.
Не мы такие - жизнь такая. И не очень страшно, что от нас вовсю несет дерьмом. Это не от нас - это от российских денег в наших карманах. На самом деле они пахнут.
Но деньги большие. Можно и перетерпеть.
Мариани сам не заметил, как кремлевская служба превратила его в безнадежного маргинала. Провал на выборах в Национальное собрание был логическим завершением его карьеры. Да, конечно, переход в стан соратников Ле Пен может помочь Мариани с мандатом, но от маргинальности не излечит. Мариани - это теперь политический анекдот. Скверный анекдот.
Западный мир ухитрился перепутать свободу слова со свободой лгать на деньги Путина. За последние годы сформировался целый слой людей, которые просто обслуживают Кремль и не скрывают, что получают за это деньги. И когда какой-то там интернет-сайт просто называет вещи своими именами и дает точную оценку поступкам, то что делает МИД Германии? Требует закрыть сайт.
Западную политическую коррупцию я бы измерял не в шредерах. В шредерах лучше измерять глубину падения отставных западных политиков, пропорциональную сумме полученных ими за свои услуги кремлевских гонораров. А западную политическую коррупцию я бы измерял в аграмунтах.
Дело не только в том, что путинские посланцы внесут свою лепту в общеевропейскую говорильню и получат дополнительную площадку для лживой пропаганды. Это было бы еще полбеды. Хуже то, что авторитарный российский режим значительно укрепляется, самоутверждается и растет как на дрожжах в результате принятия таких решений.
Отказаться от участия в работе ассамблеи решила сама Россия. Это не ПАСЕ ставила ультиматумы Москве, а Москва - ПАСЕ. Это спикеры Госдумы шантажировали приезжавших в Москву руководителей ассамблеи тем, что российская делегация не вернется к работе в ПАСЕ без полного снятия любых ограничений. Это в Москве решили перестать платить членские взносы в СЕ и таким образом "завербовали" чиновников из аппарата организации.
К традиционным "доброжелателям" в ПАСЕ, которые считают, что самое главное - диалог с агрессором, добавились всеядные европейские бюрократы, которым просто нужны российские взносы. И ситуация сдвинулась с мертвой точки. Тем более что сейчас транзитом власти в Украине и неопытностью нового президента Владимира Зеленского и его команды решили воспользоваться куда более мощные игроки, чем депутаты и бюрократы.