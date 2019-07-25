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Нелепая история с подменой главы об аннексии Крыма главой о ложных заявлениях Трампа в русском издании книги израильского "интеллектуального шоумена" Юваля Ноя Харари "21 урок для XX века" могла бы оказаться просто печальной иллюстрацией, характеризующей личность автора непритязательных бестселлеров и современные российские нравы.

Но на самом деле это тенденция, а не иллюстрация. Это 22-й урок для XXI века: российские деньги не пахнут, а когда пахнут, нужно зажать нос и попытаться выловить их из того самого сортира, в котором Владимир Владимирович Путин в незапамятные времена обещал замочить террористов.

Именно потому, что российские деньги не пахнут, западные политики из числа правых радикалов, левых радикалов и просто из добропорядочных совершают чудеса в поисках "диалога и взаимопонимания" со страной, которая последовательно разрушает мировой порядок и причастна к гибели сотен тысяч невинных людей в разных странах мира.

Именно потому, что российские деньги не пахнут, российская делегация триумфально вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы, не выполнив ни одного из условий снятия санкций и добившись изменения правил, которые не позволят наказывать агрессоров впредь.

Именно потому, что российские деньги не пахнут, продолжается строительство "Северного потока - 2" и никто - ни Трамп, ни Порошенко, ни другие ведущие политики современного мира - не смогли этому помешать, хотя риск начала большой войны на европейском континенте после окончания строительства повышается в разы.

Именно потому, что деньги не пахнут, друзья и соратники нового украинского президента, включая его первого помощника, выражают надежду, что уже через пару лет смогут продавать свои ухахатывающие сериалы в стране, оккупировавшей часть территории их родины и причастной к убийствам, пыткам, издевательствам над их согражданами.

Просто не нужно заморачиваться. Просто рынок. Просто можно договориться - и продать, это тебе не добиваться успеха в цивилизованном мире. Просто можно получить партийное финансирование для каких-нибудь лиг, фронтов и прочего отребья без заполнения налоговых деклараций и исполнения требований скучного западного законодательства. Просто можно хорошо заработать. Как Шредер. Как целый выводок бывших австрийских канцлеров. Как греческие "леваки" и немецкие "праваки". Как обычные "заробитчане", которые горбатятся на страну, уничтожающую перспективы их собственного государства, их близких, их семей. На все это есть один простой ответ, который раньше можно было написать над всеми границами тусклого постсоветского мира и который, как воздушный шар, перемещается на Запад.

Не мы такие - жизнь такая. И не очень страшно, что от нас вовсю несет дерьмом. Это не от нас - это от российских денег в наших карманах. На самом деле они пахнут.

Но деньги большие. Можно и перетерпеть.