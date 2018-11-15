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статья Ваш сукин сын

Виталий Портников, 15.11.2018
Виталий Портников. Courtesy photo
Виталий Портников. Courtesy photo
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статья Статья

Проникающее ранение

Западную политическую коррупцию я бы измерял не в шредерах. В шредерах лучше измерять глубину падения отставных западных политиков, пропорциональную сумме полученных ими за свои услуги кремлевских гонораров. А западную политическую коррупцию я бы измерял в аграмунтах.

Виталий Портников
17.05.2018
383
Пара фраз 02.10.2017
в блоге Люди ваши - будут наши

Министерство иностранных дел Германии выразило решительный протест по поводу внесения фамилии бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера в списки украинского сайта "Миротворец" и потребовало от украинских властей закрытия этого примечательного ресурса.

В этом протесте - вся суть европейской внешней политики последних лет. Немецкое внешнеполитическое ведомство озабочено не тем, что бывший канцлер Германии последовательно лоббирует российские энергетические интересы, причем за большие деньги. Не тем, что он позорит на весь мир свою страну и само уважение к статусу федерального канцлера, пусть и бывшего. Не тем, что Шредер делает заявления, которые ставят под сомнение принципы внешней политики Германии, Европейского союза и цивилизованного мира в целом - когда, например, говорит о неизбежности признания последствий аннексии Крыма. Не тем, что даже эти заявления он делает не из любви к искусству, а чтобы не потерять свои высокие оклады в газпромовских компаниях. А тем, что некий украинский интернет-сайт заметил, что король голый и прокричал об этом на всю улицу. Какое безобразие! Подданные голого короля из сказки Андерсена тоже поначалу возмущались, но потом все-таки увидели. В нашей сказке такого счастливого финала, боюсь, не будет.

Потому что западный мир ухитрился перепутать свободу слова со свободой лгать на деньги Путина. За последние годы сформировался целый слой людей, которые просто обслуживают Кремль и не скрывают, что получают за это деньги. Западных коммунистов, которые обслуживали Москву, еще можно было считать убежденными "полезными идиотами" - хотя бы потому, что у них хватало ума скрывать советские "пожертвования" и делать вид, что они умирают за дело рабочего класса прямо в своих роскошных офисах. Но нынешние - и не коммунисты вовсе, и не умирают, и зарплат не скрывают. Они становятся руководителями компаний, телеведущими, консультантами, принимают пожертвования в партийные фонды, заключают выгодные контракты - и все это под софитами, со значительными выражениями купленных лиц. И когда какой-то там интернет-сайт просто называет вещи своими именами и дает точную оценку поступкам (Шредер попал в "Миротворец" за посягательство на государственный суверенитет Украины, и эта оценка полностью совпадает с принципами внешней политики ФРГ, не признающей аннексии Крыма), то что делает Министерство иностранных дел Германии? Требует закрыть сайт, как будто от этого суть поступка Шредера изменится, как будто голый король станет одетым только потому, что так захотелось немецким дипломатам!

Не будет. Просто к чудовищному бесстыдству Шредера, который ради московских доходов растоптал свою репутацию первоклассного западного политика, прибавится еще и неловкость от этой странной реакции. Оказывается, есть в этом мире кто-то, кто считает, что проблема в "Миротворце", а не в Шредере. Что проблема в мальчике, который решил сказать, что король голый, а не в самом голом короле.

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Виталий Портников, 15.11.2018
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Илья Мильштейн

Остров и сокровища

Илья Мильштейн, 03.08.2016

Про Корсику Мариани говорить не стал и сведениями о своих российских гонорарах тоже не поделился. С ходу перейдя на личности, ранимый, как выяснилось, парламентарий назвал вопрос "дерьмовым" и выразил журналисту "полное презрение". Короче, поступил как опытный политик, желающий говорить лишь о том, о чем ему хочется.

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