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Владимир Зеленский, встречаясь с представителями Европы и Америки, призывает Запад к ужесточению санкций против РФ, и от его же имени говорится, что вопрос о соглашениях Киева с Москвой должен решать народ - на референдуме. Большинство в Раде рукоплещет инаугурационной речи нового президента и одобряет его указ о роспуске парламента - и те же депутаты, слова худого не говоря, отказываются даже рассматривать внесенные им законопроекты об изменениях в избирательной системе. Запад в целом поддерживает молодого лидера украинской нации - и высказывается за возвращение России в ПАСЕ. Как известно, лишенной там права голоса пять лет назад после аннексии Крыма и развязывания войны в Донбассе.

Со стороны поглядеть, в украинской политической жизни и в государствах, так или иначе вовлеченных в конфликт двух соседних стран, преобладает хаос. Согласитесь, непонятно, что имеет в виду Владимир Александрович, когда одновременно просит западных лидеров наказывать Путина как можно строже и желает посоветоваться с народом насчет своей дальнейшей политики в отношениях с Москвой. А ну как народ проголосует за смягчение этой политики или, наоборот, за немедленное объявление войны старшему брату? Да и какие, собственно, вопросы Зеленский собирается выносить на референдум, если и когда непокорная Рада примет закон о референдуме?

Позиция Запада тоже плохо считывается в эти дни. Неясно, зачем надо было пять лет подряд довольно-таки последовательно противостоять всем попыткам Кремля и на захваченных территориях усидеть, и в ПАСЕ вернуть себе право голоса - чтобы теперь сдаться и просто так, не получив от Москвы ничего взамен, снова пустить Петра Толстого в Европу? Или прижимистые хитрые европейцы хотят сперва выжать из российской казны недоплаченные с 2017 года взносы, а потом снова исключат РФ из ПАСЕ? Или расклад голосов в СЕ уже таков, что возвращение России было неминуемо, и Меркель с Макроном сработали на опережение? Или после прихода Трампа в Белый дом европейские лидеры почувствовали себя столь одинокими в конфликте с Путиным, что постепенно склонились к мысли от греха подальше с ним замириться? Или, напротив, подустал сам Владимир Владимирович и дал понять, что скоро выведет войска из Донбасса, не зря же он сейчас раздает паспорта своим боевикам, только для комфортного их вывода ему нужно, чтобы сначала прогнулись европейцы? Или, наконец, Украина при Зеленском необратимо меняется, и ежели на Банковой мечтают о мире, то не могут же французы с немцами принуждать их к предельной жесткости в разборках с агрессором?

Все это пока в тумане, отсюда и хаос, в котором, однако, прослеживается некая логика. Логика затяжной войны, от которой устали многие, начиная с украинских избирателей. Они отдали свои голоса обаятельному шоумену, истинно народному артисту президенту Голобородько - честному, искреннему, наивному, и он продолжает действовать в полном соответствии с текстом и образом заученной роли. А в кино, если кто смотрел, кромешный бардак в украинской политике творится буквально каждый день, и только в финале, пройдя суму и тюрьму, симпатичнейший герой приводит свою Украину к счастью и процветанию. Стоит также отметить, что в фильме практически вообще нет никакой России и войны с ней, и проблемы, накопившиеся в стране, решаются в том идеальном мире, в котором Путина, вообразите себе, не существует.

К несчастью, реальный мир, в котором мы все живем, а Владимир Зеленский избран президентом Украины, сильно отличается от киношного. Потому мы и недоумеваем, пытаясь постичь происходящее в Киеве, в Европе, в Америке, в Москве. Вот, например, назначать подпадающего под люстрацию Андрея Богдана, слугу разных господ, в их числе и олигарха Коломойского, главой своей администрации - это президенту зачем надо было делать? Короче, вопросов гораздо больше, чем ответов, и что-то подсказывает, какое-то гнетущее шестое чувство, что ответов сегодня в принципе нет ни у кого и конкретных планов на будущее тоже никаких не имеется. В особенности у Владимира Александровича, который продолжает успешно побеждать своих врагов в сериале и только начинает догадываться о том, что кино кончилось. Впрочем, этим он все-таки отличается от своих самых восторженных фанатов, и с каждым днем будет отличаться больше. Тогда, вероятно, и хаоса в украинской жизни убавится, и слегка прибавится ясности, а также осмысленности в действиях нынешней киевской администрации, и мы сможем понять, что означала для Украины и мира победа Зеленского. Однако ждать этого, с учетом его триумфального артистического прошлого и медленного, мучительного врастания в политическую жизнь, придется еще довольно долго.