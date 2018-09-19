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А это просто банда гопников, рейдернувшая государственную машину. Эти люди искренне не понимают не только то, что заказные убийства аморальны. Они не понимают, зачем скрывать убийц. Ведь сказано же - их там не было. Для тех, кто не понял, - изберем подозреваемого депутатом. Из тех, кто опять не понял, - сделаем сочную отбивную. Рот закрыл и отвалил.
А это просто банда гопников, рейдернувшая государственную машину. Эти люди искренне не понимают не только то, что заказные убийства аморальны. Они не понимают, зачем скрывать убийц. Ведь сказано же - их там не было. Для тех, кто не понял, - изберем подозреваемого депутатом. Из тех, кто опять не понял, - сделаем сочную отбивную. Рот закрыл и отвалил.
Еще несколько лет назад, на пике украинского кризиса, ложь, транслируемая Владимиром Путиным и его окружением, воспринималась как неотъемлемый компонент "гибридной войны". Под ее прикрытием можно было отбирать территории, дестабилизировать ситуацию в других странах, издеваться над западными политиками. Эта ложь была зловещей, она потоками лилась с телевизионных экранов, компьютеров, смартфонов - от комичных пассов руками главного кремлевского шута Дмитрия Киселева или нарочитой агрессии другого петрушки, Владимира Соловьева, - и до исполненных на безупречном английском лживых репортажей Russia Today. С этой ложью хотелось полемизировать, ее нужно было опровергать, мир уже раздумывал, сколько нужно потратить денег, чтобы все это остановить.
Но, как это всегда бывает с лжецами, которые верят в свою безнаказанность, кремлевские в конце концов стали так же смешны и нелепы, как и все их предшественники в мировой истории. Это уже не "гибридная война", не пропаганда, а какой-то бесконечный карнавал дури. Нелепый обер-охранник Золотов в нелепой фуражке, говорящий ерунду в объектив и даже не подозревающий, как смешно он смотрится. Несчастная пропагандистка Маргарита, встретившаяся с мастерами отравлений и изо всех сил пытающаяся показать, что она исполняет свой грязный танец не удовольствия ради, а токмо по высочайшему указанию пригревшей ее своры бегемотов. Сами мастера, Лелек и Болек российской разведки, не знающие, кем лучше притворяться - туристами, спортсменами, наркокурьерами, любовниками или всем сразу.
Чиновники из Министерства обороны, которых угораздило на фоне всей этой комедии срочно отыскать следы украинской ракеты в катастрофе "Боинга", а уже на следующий день с тем же самым непроницаемым выражением не отмеченных интеллектом лиц обвинять в уничтожении российского самолета сирийской (а проще говоря - российской) системой ПВО вечно ненавистную израильскую военщину. Приморский коммунист-миллионер, несколько часов поголодавший после "отжатых" выборов и решивший, что овчинка ветчинки не стоит. Сами выборы, которые решили фальсифицировать только потому, что правитель пожелал победы тому, а не этому вурдалаку, - но и фальсифицировать разучились, делали все в последние пять минут, как предавшиеся страсти подростки, торопящиеся напялить белье, слыша на лестнице шаги поднимающихся в квартиру родителей. Вот что это все было? И что это все будет?
А ничего особенного. Доведение лжи до совершенства. Перемещение власти вместе со всеми ее подручными в астрал, где Петров и Боширов гуляют по Солсберецкому собору и заценивают шпиль, люди доброй воли верят Симоньян, Золотов мутузит обидчиков на дуэлях, в Константинопольском патриархате угнездились раскольники, украинские ракеты попадают в малайзийские самолеты, израильские летчики устраивают провокации, в Приморье проходят честные выборы, Земля лежит на трех китах, а китов держит Путин. Потому что только Путину в этой непростой ситуации удается сохранить видимость равновесия и серьезное выражение лица.
Вот он и призывает Навального "вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций", требуя "сатисфакции". Правда, эту самую сатисфакцию он представляет себе как мордобой на ринге или броски на татами, что могло бы изумить чопорных предков с их дуэльным кодексом, равно и обещание сделать из оппонента "хорошую сочную отбивную". Но все же бретер в нем вырисовывается нешуточный, и это сильно усложняет образ Виктора Золотова.