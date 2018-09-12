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Премьер-министр выступает у нас в роли шута, поэтому он говорит про "компот". Дескать, недруги насобирали против него "разную муть, чушь", но это неправда, не верьте, я хороший, и мы рукоплещем Дмитрию Анатольевичу, доброму нашему клоуну. Иное дело - олигарх. Он уместнее в амплуа старика-резонера, оттого выглядит в кадре необычайно солидно. Алишер Бурханович выглядит как человек, который "развивает интернет", покуда всякие остолопы его "пользуют". Он значителен, хотя мы все равно почему-то над ним смеемся. Неизвестно почему.

Что же касается генерала Росгвардии, то его образ, пожалуй, не должен поддаваться никакому описанию. Этот образ должен расплываться в наших глазах, окутанный тайной. О том, что с ним творится, с этим несомненным героем, нам следует лишь догадываться.

Глаза родные, путинские. Речь отчасти бессвязная, но если вникнуть, то можно постичь, что Виктор Васильевич, подобно двум предыдущим персонажам, обращается к Алексею Навальному - известному политику и видеоблогеру, который его обидел. Как раньше расстроил премьер-министра и олигарха. Вслед за Медведевым и Усмановым Золотов полемизирует с обидчиком, но делает это в такой манере, что мы прямо теряемся, подыскивая ему номинацию. Мы просто поначалу не знаем, что и сказать.

Ясно, что перед нами практически идеальный чекист, - тут ни к бабке ходить не надо, ни в Википедии справляться. Холодная голова, горячее сердце, чистые руки - это замечаешь сразу, едва генерал появляется в кадре и открывает рот. А уж в те моменты, когда руководитель Росгвардии с характерной гебистской подколочкой высказывается о врагах нашего народа, об "оппозиционных моськах" Порошенко, Ходорковском, Березовском, мы так и замираем от радости узнаванья. "Девятка", Ленинград, внедрение в качестве охранника в демократические ряды, секретный бизнес, Путин, Цепов, внутренние войска МВД, Росгвардия - вся биография раскрывается как на ладони. Весьма прозрачная биография.

Однако же при такой биографии чекист еще и офицер, причем из прежних времен, с их романтическими понятиями о достоинстве и чести. О том, что "испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль". Вот он и призывает Навального "вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций", требуя "сатисфакции". Правда, эту самую сатисфакцию он представляет себе как мордобой на ринге или броски на татами, что могло бы изумить чопорных предков с их дуэльным кодексом, равно и обещание сделать из оппонента "хорошую сочную отбивную". Но все же бретер в нем вырисовывается нешуточный, и это сильно усложняет образ Виктора Золотова.

Сотканный из противоречий, он еще предстает и суровым бандитом со склонностью к садизму, грозящим учинить над своим оппонентом такое, что ему "стыдно будет выйти на улицу". А также мелкой уголовной шпаной предстает, если вспомнить, с чего вообще началась дискуссия несогласного с генералом. Навальный две недели назад обвинил начальство Росгвардии в махинациях с закупкой еды для личного состава, и наш беспощадный Долохов, прочухавшись, вдруг заговорил как урка, застуканный очкастым интеллигентом на кармане. Мол, кто ты, а кто я - и пойдем потолкуем, я же об тебя, сука, ноги вытру. Вопрос о том, ездил ли Навальный в Бобруйск, задан не был, но явно при этом напрашивался.

Наконец, с особой достоверностью Виктор Васильевич сыграл роль злобного дурака. При просмотре видеоролика физически ощущалось, как этого человека, умеющего одновременно быть и бодигардом, и дуэлянтом, и крупным бандитом, и шестеркой из подворотни, трясло от тупой ненависти. До того трясло, что он путался в словах, то домогаясь немедленной дуэли с отбывающим срок по административке, а то угрожая неприятелю карами, ежели он еще раз заденет его семью. При том что расследование ФБК о квартирах дочери и других родственников генерала было опубликовано почти полтора года назад, с опорой на статью в "Новой газете", напечатанную аж в феврале 2015-го. Долго же его трясло.

Еще и поэтому, вероятно, образ Золотова во вчерашней пьесе видится нам столь расплывчатым. Непостижимо, что заставило молчаливого и хладнокровного обычно росгвардейца внезапно впасть в истерику. Непонятно, что за цирк разыгрывается на наших глазах, но и Песков, и Кадыров уже поддержали артиста. Причем пресс-секретарь Кремля, заявивший, что "с бессовестной клеветой нужно бороться любыми способами", выразился даже покруче национального чеченского лидера, который всего-то воспел "настоящего мужчину", своего непосредственного начальника. И тут уже многим пришло на ум, что застреленного у кремлевских стен Бориса Немцова убил бывший подчиненный Золотова и Кадырова. Многих это удивительное совпадение заставило призадуматься - примерно об одном и том же.

Тем не менее, подытоживая свежий скандал, хочется еще сказать, что по сути это действо мало отличалось от двух предыдущих, которые вызывали в публике здоровый смех. Ибо страшноватый генерал тоже выступил перед нами как шут гороховый, что сближает его и с безобидным премьером, и с важным олигархом. Собственно, все они при внимательном рассмотрении оказываются болванами-эксцентриками, но это надо еще суметь: рассмотреть их подробно, преодолевая отвращение и страх. Здесь требуется особое умение, и мы его постепенно, год за годом, десятилетие за десятилетием в себе взращиваем. Погружаясь вместе с ними и со страной все глубже, туда, на самое дно, где они уже обжились, освоились, провели себе интернет и время от времени выясняют отношения с Навальным. Или, в постоянном режиме, высказываются на другие темы.