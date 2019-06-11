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Новости последних суток и часов, предшествующих чуду, интересно читать потом. Все еще в неведении, все обсуждают что-то второстепенное, о чем забудут скоро и навсегда, но людям памятливым, склонным к исторической аналитике, важно узнать, как работали механизмы дивного дива. Какие имелись предзнаменования.
Вот, например, путинский пресс-секретарь Песков - он же явно был не в курсе, когда с раздражением откликался на "информацию СМИ" о том, что Ивана Голунова освободят до прямой линии с президентом. Или все же о чем-то смутно догадывался, поглядывая на молчащего шефа? Напротив, Валентина Матвиенко, клеймившая позором "головотяпов" из МВД и выступавшая яростным сторонником либеральных ценностей и вообще свободы слова, - она ведь что-то точно знала, да? А не просто после истории с "Коммерсантом" чувствовала необходимость вступиться, понимаете ли, за спецкора, правда же? И сотрудники гостелеканалов, начавшие в диалектической манере рассуждать о силовиках и журналистах, - они же носом чуяли перемены в общественной атмосфере и в особенности наверху? Зато полковник Щиров, руководивший полицейскими, которые задерживали Ивана Голунова, подбрасывали ему наркоту, били и не разрешали связаться ни с адвокатом, ни с близкими - он, похоже, был очень уверен в себе. Он ничего не чуял и мысли не допускал, что скоро у них у всех, кто пытался посадить журналиста, у вышестоящих генералов, подчиненных ему оперов и у него самого возникнут трудноразрешимые проблемы.
Новости последних суток и часов, предшествующих чуду, сбивают с толку, но и на чуде стоит сосредоточиться. Ибо наш коллега, обвинявшийся в покушении на сбыт наркотиков, освобожден, он больше не будет заперт в четырех стенах без телефона, без интернета, без друзей и без работы. Четырехдневная изнурительная, совершенно вроде бы безнадежная, если опираться на опыт минувших десятилетий и отечественные традиции, борьба за его доброе имя завершилась победой. Это и вправду чудо, в это почти невозможно поверить, но вот же выступает министр, ругающий своих генералов, и сеть забита сообщениями о том, что Голунов невиновен, что он уже на воле.
Новости, сопровождающие чудо, прекрасны, но что еще важно сказать: не следует поддаваться эйфории с элементами радостной капитуляции. А иначе как оценить заявление Галины Тимченко и ее коллег, призывающих завтра не выходить на демонстрацию в поддержку свободы слова, ибо переговоры с мэрией по этому поводу "зашли в тупик". Так ведь совсем недавно, незадолго до чуда, заходили в тупик и переговоры адвокатов Голунова со следователями и с судьей, который отправил его на домашку с предельными жесткими условиями содержания.
Это в конце концов проблема мэрии и Кремля, что с ними так тяжело договориться. А у людей праздник, День России и день освобождения невиновного, что ж им себя в такой день под домашний арест заключать? Чудо надо продолжить.
К тому же, если совсем уж протрезветь и начать вникать в происходящее, то возникают разные вопросы. Иван освобожден "за недостатком доказательств" - это как понимать? Теперь сменщики тех, кто фальсифицировал дело и отстранен от службы, по новой займутся их поиском? Понятно, вряд ли такое случится, резонанс слишком велик и дело объявлено прекращенным, но тогда тем более коллегам Голунова в обнимку с ним надо бы прогуляться по городу. Щедро делясь чудом освобождения друг с другом, с тысячами и тысячами граждан, вступавшихся за него, и со случайными прохожими, которые наверняка спросят: а чего это вы, ребята, отмечаете со своими плакатиками и почему у вас у всех одинаковые газеты с портретом молодого парня на обложке? Прохожим обязательно надо рассказать, какой у ребят праздник.
Голунову назначили домашний арест. Слава богу, не убили за его тексты. Не покалечили на допросах так, чтобы и Мясников, всплеснув руками, вспомнил о клятве Гиппократа. Не отправили в узилище. Только заперли на два месяца в домашних стенах, чтобы пригасить протесты и довести подследственного до настоящего суда, приговор которого по-прежнему непредсказуем. И чтобы не мог больше писать - ни о вице-мэре Бирюкове, ни о похоронном бизнесе, ни о мусорном, ни о чем.
Подкинутый сверток в рюкзаке, целая нарколаботория, якобы обнаруженная в квартире журналиста, отказ полиции проверить его руки на следы наркотиков - все в деле Ивана Голунова указывает на грубую фабрикацию. Органы по наводке вышестоящих товарищей мстят ему за расследования. Как справедливо указывает Иван, "сработали они топорно". Именно это, полагает Илья Мильштейн, дает небольшую надежду на то, что расправу удастся остановить.