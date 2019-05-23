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Также: Президент, Совет Федерации, Свобода слова, Россия, Парламент, СМИ, Политика, Общество | Персоны: Илья Мильштейн, Валентина Матвиенко, Владимир Путин

статья Стакан наполовину пуст

Илья Мильштейн, 23.05.2019
Награждение Матвиенко. Кадр видео kremlin.ru
Награждение Матвиенко. Кадр видео kremlin.ru
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Президент РФ наградил спикера верхней палаты орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В благодарственной речи, обращенной к награждающему, Валентина Матвиенко пожаловалась, что работать с Владимиром Владимировичем ей было "непросто" и "нелегко", ибо руководителем он оказался "очень строгим, очень требовательным и всегда нацеленным на результат". Тем не менее годы, проведенные в команде Путина, она обрисовала как "самые яркие, самые интересные, самые содержательные" в ее жизни. "Вы подняли страну с колен, вы сохранили Россию, которой грозила судьба Советского Союза, сохранили ее суверенитет. Вы из руин возродили вооруженные силы, и сегодня у нас лучшая армия, оснащенная самым современным вооружением. А главное - вы вернули людям веру и достоинство, вы вернули уважение к России в мире", - сообщила кавалерка ордена главе государства.

Выступление Валентины Матвиенко в Екатерининском зале Кремля примечательно как минимум по двум причинам.

Во-первых, награждение спикера сопровождалось очень громким скандалом, связанным с газетой "Коммерсант", откуда уволились или были уволены 13 журналистов, и практически все они убеждены в том, что без вмешательства Валентины Ивановны в кадровую политику менеджмента Ъ тут не обошлось. Опубликованная в газете статья о ее вероятном переводе на "пенсионку" обернулась потерей рабочих мест для самих авторов и для проявивших солидарность с ними коллег. И хотя сама Матвиенко позже утверждала, что не пользуется и никогда не пользовалась "телефонным правом" и что будто бы об этом "знают в сообществе журналистов", поверил ей далеко не каждый в указанном сообществе. Иные, самые злопамятные, даже вспомнили, сколько раз и за какие обиды Матвиенко мстила журналистам.

Во-вторых, нельзя без специфического восхищения смотреть, с какой страстью она борется за то, чтобы ее все-таки не отправили в Пенсионный фонд или куда подальше. Подобно честному старику из шварцевской пьесы, Валентина Ивановна, не стесняясь публики, резала правду-матку прямо в глаза гаранту ее телефонных прав. Строгий вы, тяжело мне с вами, припечатывала Путина Матвиенко, но и главной правды не скрывала ни от него, ни от прочих. Типа великий вы человек, государь! Мол, простите мне мою разнузданность - вы великан! Светило! Шутка ли, Россию поднял с колен! И великан, выслушивая эдакие слова от прямодушной старухи, наверняка поеживался и раздумывал: а надо ли, собственно, ее убирать из Совета Федерации? Где другую такую сыщешь?

Впрочем, звучали не то чудились в незамысловатых ее речах и внезапные прощальные нотки. Вот когда она, обозревая пройденный славный путь, сознавалась в том, что уже полвека на службе. Эти слова могли по-своему тронуть доброе сердце гаранта - в том духе тронуть, что пора бы Валентине Ивановне и отдохнуть от трудов ее непосильных, пора бы и пожалеть бедную труженицу. Скоро узнаем, что решил Путин, выслушав Матвиенко, и какую роль в ее судьбе сыграла в итоге газетная статья.

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Илья Мильштейн, 23.05.2019
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Дерьмометр 11.01.2019
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Пара фраз 30.10.2012
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Пара фраз 23.10.2012
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Дерьмометр 13.07.2012
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Газета "Коммерсант"

Поводы и проводы

Илья Мильштейн, 20.05.2019

Журналистов "Коммерсанта" Ивана Сафронова и Максима Иванова вынудили уволиться. Вслед за ними газету покидают 11 их сослуживцев. Это один из крупнейших медийных скандалов за последние годы, разразившийся как бы на пустом месте. Инициатором его, по-видимому, является Валентина Матвиенко, чье возможное понижение в должности "Коммерсант" анонсировал в апреле. О том, что происходило и происходит с профессией, размышляет Илья Мильштейн.

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