Зарегистрироваться | Войти через:
Слово против слова. Или журналиста взяли с поличным - или он стал жертвой гнусной провокации. Или сажать Ивана Голунова - или арестовывать бригаду оперативников, которые подбрасывали ему наркоту, и следователей, которые шьют ему дело.
На исходе вторых суток после задержания спецкорреспондента "Медузы" ситуация сложилась беспрецедентная. Сюжет, в рамках которого правоохранители не производили ничего, кроме фейковых новостей, а буквально все наше гражданское общество, сколько его осталось, выступило в защиту Голунова, ничего иного вроде не предусматривал. Событие, затмившее всякие прочие новости, внезапно окрасило и без того не особо красочный российский мир исключительно в черно-белые цвета.
Или - или. Дошло до того, что и Петербургский форум стал интересен лишь в том смысле, как там скорбно отмолчался Собянин, когда его спросили про Ивана, и что промямлил генпрокурор. И любой плакатик, поднятый на Петровке, значил гораздо больше очередных путинских спичей про ядерную войну. Что же касалось главных вопросов, связанных с судьбой задержанного, то ответы на них отыскивались, казалось, повсюду, но были слишком противоречивы, чтобы содержать в себе сколько-нибудь внятный ответ.
Не вполне понятно было, как воспринимать гневные речи президентского советника Кобякова, чуть ли не клявшегося, что тружеников МВД "за обман и подтасовку" постигнет кара. Какая истина открывалась нам в заочной полемике врачей скорой помощи, обнаруживших у Голунова гематому затылка с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины, ушиб ребер - и главврача 71-й горбольницы Мясникова, который по итогам обследования заявил, что у пациента нет серьезных травм. То есть известно было, кто такой Мясников, но не хотелось же верить, что этот человек объявил нам и диагноз, и приговор. И веселый ад возле здания Никулинского райсуда, и упорные слухи о том, что никого в зал не пустят, и рассудительный полицейский, неожиданно и как бы даже с видимым удовольствием сообщивший, что пустят "почти всех", и обманувший - картинки налезали друг на друга, внушая то надежду, то отчаянье.
А еще знающие люди утверждали, что по истечении 48 часов, если не предъявлено обвинение, Голунова обязаны отпустить, и часы эти истекали задолго до суда, но скоро выяснялось, что задержание ему оформлено часов через восемь после того, как скрутили... И эти факты тоже можно было истолковать в двух направлениях. В пользу того, что Ивана арестуют, и в том духе, что тюрьма горькими слезами плачет по следователям и оперативникам.
А потом начался суд, и человек в клетке сказал нам, что "никогда не думал, что побывает на своих похоронах", и по его лицу катились слезы. Суд продолжился, и в ходе его председательствующий Максимов последовательно отвергал все ходатайства адвокатов, после чего в этом черно-белом мире вдруг обозначился компромисс, о котором заговорила Ольга Динзе, как же мы могли о нем забыть. Есть же такая мера, как домашний арест, по большому счету удовлетворяющая всех: и тех, кто, вероятно, подбрасывал задержанному наркотики, и его самого, который уже провел более двух суток в заключении, почти без еды и без сна, и недобитое наше гражданское общество. Мы ведь в глубине души не сомневались, что Ивана посадят в СИЗО, как того требовали прокуроры, и мы же счастливы, не правда ли, что он будет жить дома. Пусть без телефона, без интернета, без друзей, без свежего воздуха, но и без наручников, только с браслетом на ноге, чтобы не смел без спроса никуда выйти. Мы же догадывались, что в этом черно-белом мире имеется еще и серая краска, с ее разнообразными веселенькими оттенками.
Судья внял доводам адвокатуры.
Ивану Голунову назначали домашний арест. Слава богу, не убили за его тексты. Не покалечили на допросах так, чтобы и Мясников, всплеснув руками, вспомнил о клятве Гиппократа. Не отправили в узилище. Только заперли на два месяца в домашних стенах, чтобы пригасить протесты и довести подследственного до настоящего суда, приговор которого по-прежнему непредсказуем. И чтобы не мог больше писать - ни о вице-мэре Бирюкове, ни о похоронном бизнесе, ни о мусорном, ни о чем. И волки сыты, и граждане, в общем, целы, а в том случае, если бы Ивана Голунова отправили в СИЗО, десятки протестующих людей оказались бы как минимум в спецприемниках. Пронесло.
Иван потрясен и благодарен всем, кто вытаскивал и вытащил его из тюрьмы. Поединок гражданского общества с силовиками или кто там в действительности заказывал арест журналиста, принес сенсационный результат: ничью. Равную, хочется, прибавить, победе, но что-то останавливает. Все-таки победа - это когда провокаторы сидят за решеткой, а невиновный покидает арену судебных прений с гордо поднятой головой. А так - слово против слова, никем не чаемый желанный компромисс, жалкая наша виктория, проклятая неизвестность.
Подкинутый сверток в рюкзаке, целая нарколаботория, якобы обнаруженная в квартире журналиста, отказ полиции проверить его руки на следы наркотиков - все в деле Ивана Голунова указывает на грубую фабрикацию. Органы по наводке вышестоящих товарищей мстят ему за расследования. Как справедливо указывает Иван, "сработали они топорно". Именно это, полагает Илья Мильштейн, дает небольшую надежду на то, что расправу удастся остановить.